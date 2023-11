Qué fue de Jaime Alguersuari, el expiloto español de F1 que ahora es un DJ de prestigio internacional

Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1, en su etapa en Toro Rosso.

Jaime Alguersuari (1990, Barcelona) es un claro ejemplo de que las tradiciones, por regla general, pasan de padres a hijos. Su tocayo, y progenitor, Jaime Alguersuari Tortajada, era piloto de motociclismo, creó la revista Solo Moto y organizó competiciones de motociclismo y automovilismo. Su hijo llegó a ser el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 en sus momentos, lo hizo con 19 años en el equipo canterano de Red Bull, conocido antes por Toro Rosso, en la actualidad, AlphaTauri. Ahora, retirado de la competición desde 2015, se centra en las pistas musicales, siendo productor musical y DJ bajo el nombre de Squire.

Comenzó a la fría edad de ocho años a competir en el campeonato catalán de karting. Con 13 años comenzó a competir a nivel europeo y no fue hasta los 15 cuando tuvo las primeras tomas de contacto con monoplazas de fórmula 1, consiguiendo ser el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula Júnior 1.6. Participó en la Fórmula Renault 2.0 Italia, en la Eurocopa y hasta en la Fórmula 3 Británica, donde logró el campeonato.

Still havent lost it… 🫢🤭 pic.twitter.com/XhUyXkvpiT — Jaime Alguersuari (@SquireMusic) April 24, 2023

Su buena proyección futura permitió que Red Bull se interesara pronto por el joven catalán y firmasen un contrato de cinco años. La escudería austriaca premió la imparable evolución de Jaime con una jornada de test con el monoplaza Red Bull RB4 de la temporada 2008 de Fórmula 1 en el Circuito de Idiada. Además, fue invitado a participar en la Carrera de Campeones de 2008, convirtiéndose en el piloto más joven en competir.

2009: año de debut en la F1

En el julio de esta temporada ingresó como reserva de Red Bull Racing, y a partir del GP de Hungría sustituyó a Sébastien Bourdais como piloto oficial de Toro Rosso, consiguiendo batir otro récord: ser el piloto más joven de la historia del campeonato. Esta marca ya se la arrebató Max Verstappen, que lo hizo con 17 años.

Poco a poco fue ganándose la confianza del equipo, consiguiendo arañar algunos puntos en las carreras. La sorpresa llegó cuando, en 2011, el inicio de temporada no fue el esperado. Remontó pronto esta mala racha, logrando una octava posición en Canadá bajo la lluvia y un sexto puesto (el mejor de su carrera en la disciplina) en Bélgica, remontando hasta diez posiciones. Al final de temporada, el asesor de la escudería, Helmut Marko había transmitido la intención de seguir contando con él, sin embargo, ni Jaime ni Sébastien continuaron en la escudería.

El 17 de diciembre ambos pilotos se encontraban en Madrid presentando el coche de la nueva temporada, y el 18 de diciembre por la mañana recibió la notificación de que el equipo prescindiría de sus servicios la próxima campaña. “Sé que la decisión no se basó en resultados ni en una decisión de tipo deportivo. Era otra cosa, pero no sé qué”, declaró a F1. “Estaba en el mejor momento de mi vida, y de mi carrera profesional. ¿Qué me hacía pensar que las cosas iban a terminar así?”, confesó en una entrevista con El País. Pese a todo, Jaime aseguró hace poco en El Chiringuito de Jugones que “no se puede quejar”, ya que, “esa misma gente del Toro Rojo fueron los que me llamaron cuanto tenía 15 años, me dieron la oportunidad y sin ellos, no podría haber corrido nunca en coche”, añadiendo que “le dieron todo”. “El vaso no está medio vacío, sino que está medio lleno”, concluyó el catalán.

Abandono de la F1 y andadura en la música

Alguersuari estuvo intentando regresar a la Fórmula 1 en varias ocasiones. Compitió en la DTM (campeonato de automovilismo de turismo que se disputa en Alemania) y hasta fue piloto de pruebas de Pirelli. Participó en varias competiciones como invitado especial de Fórmula E o en el Stock Car Brasi. Su desencanto llegó cuando, además de no conseguir encontrar hueco en el mundo del motor, en 2015 sufrió un desvanecimiento después del ePrix Moscú. La FIA lo suspendió temporalmente. Así, Jaime se vio obligado a anunciar su retirada de la competición.

El catalán tenía claro a qué se quería dedicar una vez se alejase del mundo del automovilismo como profesional. Desde los 19 años llevaba creando pistas musicales, y cuando abandonó la competición, decidió lanzarse al mercado musical de lleno. Bajo el nombre de Squire, cuenta con 42 mil seguidores en Instagram, siendo productor musical y DJ. Su actuación salta el charco y sus conciertos pueden verse también en Argentina, Chile, Perú... “La Fórmula 1 y la música no son tan diferentes, ambas comparten la emoción”, asegura Jaime Alguersuari.