Puyol se lanza a aconsejar a Vinicius: “Me encantaría hablar con él y decirle lo que pienso”

Vinicius, contra el Rayo (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Vinicius continúa dando de que hablar más por las polémicas que protagoniza que por su rendimiento deportivo. En un inicio de curso 2023-2024 sin pena ni gloria para él, el atacante brasileño del Real Madrid no acaba de encontrar la chispa que ha atesorado en otros momentos. De ahí que acapare más la atención por los episodios racistas contra él o por las actitudes cuestionables que le acompañan. En el último Clásico, se encaró con Xavi y con la grada de Montjuïc: hasta su entrenador, Carlo Ancelotti, tuvo que intervenir para llevárselo del césped cuando fue sustituido. Este domingo, se sobreexcitó en el Bernabéu con el portero del Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski.

El guardameta visitante trajo de cabeza a los blancos, resultando el principal culpable del 0-0 con el que concluyó el partido. Este empate deja al Madrid a dos puntos tanto del Girona, líder, como del FC Barcelona, tercero. La falta de gol fue notoria en un Madrid del que se ha hablado más en las últimas horas, precisamente, por la escena entre Vinicius y Dimitrievski.

Te puede interesar: Vinicius reta a Dimitrievski

Todo vino porque el delantero madridista chocó con el macedonio, que acabó tendido en el suelo y doliéndose del tobillo. Aunque vio cómo los médicos tenían que atenderle, con parón del encuentro incluido, Vinicius explotó e interpretó que el jugador del Rayo estaba fingiendo, con el objetivo de perder tiempo. De ahí que decidiese empezar a retar a Dimitrievski: “Tú y yo fuera. Tú y yo fuera”.

Dimitrievski y Vinicius (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

“Son cosas del partido, no hay que darle importancia a eso. No ha pasado nada. Al final, es normal, él quería coger el balón, yo me tuerzo el tobillo en el campo y me caigo. Son circunstancias del juego y nada más. ¿Si he hablado con Vinicius para zanjarlo todo? Él me estaba diciendo ‘nos vemos dentro del vestuario’… pero con buen rollo. Pero no nos vimos… Si le hubiese visto dentro, le hubiese dado un abrazo, porque esto es fútbol”, intentó zanjar el asunto Dimitrievski entre risas, a la conclusión del choque. Sin embargo, el mal ya estaba hecho, porque se ha vuelto a hablar del ‘7′ del Madrid y no precisamente para bien.

Te puede interesar: Las palabras del director de Aston Martin tras la exhibición de Alonso en Brasil

Este lunes, Vinicius ha sido protagonista de las declaraciones más llamativas de un exjugador prominente del eterno rival, Carles Puyol. Durante la presentación de un evento solidario, el que fuera capitán del Barça ha tenido que pronunciarse sobre el de São Gonçalo al ser cuestionado sobre su comportamiento.

Puyol aleccionaría a Vinicius si pudiera

“Vinicius es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que yo siento. Y, una vez haya hablado con él, os podría contar lo que yo pienso”, ha asegurado Puyol. No ha dudado en reconocer que “si en algunas cosas cambiase su actitud, (Vinicius) tendría más reconocimiento”. “Es un gran jugador que marca diferencias y que tendría que ser admirado en todos los campos”, ha confesado, además.

El exfutbolista del FC Barcelona Carles Puyol. EFE/Carlos Mateos/Archivo

El campeón del mundo y de Europa con España considera que “todos los jugadores lo que tienen que centrarse es en jugar”, intentando quitar hierro a algunas de las salidas de tiesto de Vinicius. “Al final, también son muchas emociones, hay mucha tensión”, ha añadido Puyol. En estos momentos, Vinicius ha marcado tres goles y ha repartido tres asistencias en los 11 partidos que ha disputado con el Madrid esta temporada.