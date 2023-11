El actor Jordi Sánchez desvela que estuvo a punto de morir al pasar 23 días en coma: “Al despertar no podía andar ni comer”

Jordi Sánchez, el actor fe 'La que se avecina', debuta como director con 'Alimañas' (Europa Press)

A cualquier fan de las series españolas le es familiar la figura de Antonio Recio. Este personaje lleva presente en La que se avecina desde 2007 y está interpretado por Jordi Sánchez. El actor barcelonés de 59 años triunfó en televisión en el papel de este mayorista de pescados y mariscos que ha dejado frases y gags para la historia como “Mariscos Recio, el mar al mejor precio” u “Otra crisis solucionada por la administración Recio, ¡qué bueno soy y qué culito tengo!”. Sin embargo, fuera de las pantallas vivió una situación de salud muy complicada.

Todo ocurrió en la primavera de 2021, cuando Sánchez fue diagnosticado de coronavirus. El virus le provocó severas complicaciones por las que estuvo 23 días en coma. “Vieron que me faltaba oxígeno y me durmieron veintitrés días”, explicó en una entrevista en el pódcast Nude Project.

Su estancia en coma le llevó a tener “alucinaciones brutales” e incluso cuando se despertó pensó que estaba en Colombia. “Te despiertas como si tuvieras 35 años más porque no podía andar, no podía comer, cogía la tablet para ver una peli y me pesaba como si fuera una mesa”, indicó. Asimismo, mientras estuvo sedado llegó a pensar que su hijo había muerto, soñando con su entierro y el funeral. “Cuando me dijeron que estaba vivo, me puse a llorar. Un pollo ahí en el hospital que te cagas”, añadió.

Felizmente, Sánchez pudo recuperarse de la enfermedad y no arrastra secuelas y concluyó lo siguiente sobre su mala experiencia con el Covid-19: “Lo que vi es que todos nos podemos morir de un día para otro, eso es lo que entendí”.

‘Alimañas’, su nueva película que dirige y protagoniza

Sánchez concedió a Infobae España una entrevista el pasado 25 de octubre donde nos presentó su nueva película, ‘Alimañas’. El afamado actor dirige y forma parte de un elenco estelar en el que están Carlos Areces, Silvia Abril, Loles León, Carmina Barrios, Pilar Bergés y Antonio Resines, y nos sumerge en una oscura parodia de la vida en las comunidades de vecinos españolas.

Este filme, dirigido por la dupla de Jordi Sánchez y Pep Antón, destila un humor con origen en los barrios tradicionales de nuestro país. Personajes arquetípicos como las cotillas del barrio, encarnados en las Conchas y Charos, y los arquetipos de las jóvenes parejas enfrascadas en las típicas riñas que acompañan sus mudanzas, aportan a la trama un toque humorístico inconfundible.

Jordi Sánchez en 'Alimañas'

La muerte de un pariente desata una voraz competencia por una herencia, que se convierte en el leitmotiv de la obra. Aunque pueda parecer un recurso manido, los creadores de ‘Alimañas’ aseguran que las apariencias engañan y que su obra guarda sorpresas que rompen con lo preestablecido.

“Me he criado en la calle y he tenido muchísimas vecinas. Era de esas fincas en las que, cuando llegabas del colegio, se abrían las puertas y merendabas en casa de una o en casa de otra. Mi barrio era como un chiquipark, por la ventana y por el lavabo se escuchaban siempre todas las conversaciones”, señala el actor en la entrevista, añadiendo que ahora la gente juega poco en la calle y que los padres “tienen miedo de dejar a sus hijos” por si les pasa algo.