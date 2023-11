Medvedev ‘dedica’ una peineta al público en el Masters de París: “Son estúpidos y yo no voy a jugar así”

El ruso Daniil Medvedev manda callar al público por los abucheos en el partido de segunda ronda de París ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

La pérdida de papeles de Daniil Medvedev no es algo que pase desapercibido, ni que sea inusual, y más cuando va perdiendo. El moscovita, número tres del ranking, tiende a mal gestionar los nervios durante los partidos. Raquetas rotas contra el suelo o la red, mandar a callar al público, discusiones con el juez... un sinfín de situaciones que han traído cola en más de uno de los partidos del ruso. Este último ha sido en segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

Medvedev perdió el partido de segunda ronda ante el número 17 del ranking, quien cada vez más está ganándose un puesto entre el Top-10 y, por tanto, en las ATP Finals. El partido se sentenció con un 6-3, 6-7 (4) y 7-6, pero durante el mismo, el moscovita realizó una serie de gestos que no gustaron al público francés y que desataron su enfado.

Te puede interesar: Alcaraz achaca el bajón al calendario: ha jugado más partidos que Nadal a su edad, pero menos que Djokovic

Todo comenzó cuando en el segundo set, perdió un punto y rompió su raqueta contra el suelo. Fue en este momento en el que comenzaron los abucheos y los silbidos, que empezaron a incomodar al tenista. Ante esta situación, Medvedev marchó hacia el juez y le transmitió su negativa a jugar en esas condiciones: “Ellos silban y yo no voy a jugar así. Son estúpidos, dejan de silbar mientras juego. No hice nada para que me silbaran”. Acto seguido, se sentó en el banquillo. Tardó tanto en sacar que recibió un warning. Amagó con incorporarse al juego en más de una ocasión, pero volvía a sentirse, lo que aumentó el enfado del público francés.

Raqueta de Medvedev tras romperla contra el suelo. Decidió jugar así un punto y no cambiarla.

El marcador reflejaba 5-5 en el segundo set en estos momentos de tensión. Se plantea que esto pudiese ser una artimaña del ruso para enfriar el juego, recargar energía... y poder ‘desconcentrar’ al rival. Nada que sorprendiese viniendo de Medvedev. Y si esa era su intención, bien la consiguió, pues se impuso en el segundo set en el tie break. Aunque podría decirse que esta jugada no le salió demasiado bien, porque en el tercero, ya no pudo contra el búlgaro, que está realizando un final de temporada brillante (ya eliminó a Alcaraz en Shanghái).

Cuando el moscovita se marchaba al vestuario, se pudo ver como realizaba el gesto de peineta seguidamente hacia el público, como muestra de su descontento por el comportamiento del mismo durante el partido. En rueda de prensa, le preguntaron por ello, pero Medvedev tiró de ironía y lo negó: “¿Una peineta? No hice nada, solo estaba revisando mis uñas así, no fue más que eso. ¿Por qué le haría eso al maravilloso público de París? Yo no sabía por qué me abucheaban, así que no quise jugar”.

“¿🖕? No. Estaba mirando mi uña. ¿Por qué le haría eso al hermoso público parisino?”



- Daniil Medvedev



pic.twitter.com/7uJggP9WRK — Set Tenis (@settenisok) November 1, 2023

Descontento con el público parisino

Este no es el primer encontronazo de Medvedev con el público, pero tampoco con el público francés, con el que no termina de sentirse cómodo ni ganarse su cariño. Lo transmitió así el propio tenista: “No voy a decir nada, hay torneos a los que me gustaría volver, pero aquí tengo problemas con el público. No tengo nada que decir en contra de ellos, solo espero que eso cambie”.

Pese a esto, el ruso consiguió vencer en una de las ediciones de este Masters, con el factor añadido de que era sin público por la pandemia. “Juego mucho mejor en Bercy cuando no hay público”, bromeó el tenista, quien ganó la edición de 2020 en pleno Covid-19, cuando los torneos se realizaban a puerta cerrada. “Esa fue la única vez que gané el torneo”, concluyó.