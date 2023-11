La norma más polémica de la Copa del Rey: “Es obsoleta y debería cambiar”

Trofeo de la Copa del Rey en el último sorteo de la competición (RFEF)

Día grande para la Copa del Rey de fútbol en España. El festivo de Todos los Santos ha sido una ocasión inmejorable para que se celebre buena parte de la primera ronda de la competición, ya que hay programados 41 partidos este miércoles. Ya ha habido un equipo de Segunda Federación (cuarta categoría) que ha pasado de fase, la UD Barbastro. Además, algunos Primera, como el Girona y el Cádiz, han sufrido hasta los últimos minutos para clasificarse. Los primeros marcaron en el último minuto, mientras que los segundos accedieron a la siguiente eliminatoria en los penaltis.

El Valencia es uno de los conjuntos de la máxima categoría que tiene que disputar el torneo del KO desde el principio. La escuadra che tendrá que superar a la Unión Deportiva Logroñés, de Segunda Federación, este jueves. Deberá hacerlo en un estadio icónico del balompié español, Las Gaunas, que ya conoció, en su antigua versión, cuando ambos clubes se enfrentaron tanto en Primera como en Segunda División. Fue allá por los años 80 y 90 del pasado siglo. De hecho, el primer ascenso del mítico Club Deportivo Logroñés a lo que hoy conocemos como LaLiga fue a raíz de un encuentro contra los valencianistas que tuvo lugar en Logroño en 1987.

Las cosas han cambiado mucho en la capital riojana, que, tras la época gloriosa del Logroñés genuino, sólo ha disfrutado del profesionalismo futbolístico en la campaña 2020-2021, cuando la UDL que ahora se mide al Valencia militó en Segunda. Quizá pueda dar la campanada ante su antiguo rival y en casa, aunque está claro que el favoritismo reside en las filas visitantes. Eso sí, hay un componente copero que no termina de convencer al entrenador del noveno clasificado liguero, Rubén Baraja.

Hugo Duro celebra un gol con el Valencia (EFE / Biel Aliño)

La norma de la Copa que no mola

En la rueda de prensa previa a su estreno en esta edición copera, el técnico del Valencia ha querido explayarse a gusto sobre un punto de la normativa: aquel que obliga a tener siempre en el campo a siete jugadores profesionales en los enfrentamientos relativos a la Copa. “Me parece una norma absurda, no sé por qué no se ha cambiado aún”, ha considerado.

Estos son los fichajes principales del Valencia CF para la próxima temporada

“No tiene sentido la normativa, creo que es absurdo. Si tú quieres potenciar tu cantera o si tú quieres poner 11 jugadores jóvenes para que puedan jugar, para que tengan minutos, para que jueguen con el primer equipo del Valencia, que no lo puedas hacer porque hay una norma absurda que dice que tiene que haber siete profesionales en el campo… No encuentro sentido a esta norma”, ha añadido Baraja, que no ha dudado en poner el grito en el cielo por si esto ayuda de cara a una futura modificación.

Rubén Baraja, entrenador del Valencia (REUTERS/Pablo Morano)

“Nos perjudica porque me gustaría tener más espacio para que participaran otros jugadores”, ha manifestado el exinternacional. “Creo que la norma es obsoleta y que debería cambiar. No lo digo porque yo esté en esta posición, sino para que haya oportunidades y los jóvenes puedan participar”, completaba. En estos momentos, sólo se puede alinear a cuatro canteranos en Copa: si la limitación no existiese, apunta Baraja, “podría rotar más a los que tienen dorsal profesional”. Sin embargo, con estos bueyes hay que arar en la actualidad.