Wirtz, el fan del Barça que “trataba de imitar a Messi” y lidera al Leverkusen de Xabi Alonso: “He aprendido mucho de él”

Wirtz celebra su gol ante el Leipzig de esta temporada (REUTERS).

En mayo de 2020 el mundo se paró por completo. Una pandemia paralizó la vida y no se retomó la normalidad hasta pasados varios meses. Los futbolistas fueron las primeras personas en retomar la rutina de entrenamiento y partidos y Alemania el primer campeonato en el que volvió a rodar el balón. En mitad de esa época de zozobra futbolística, un talento emergió en medio de la incertidumbre. Un desconocido Florian Wirtz sustituyó a Bellarabi y se convirtió en el tercer jugador más joven de toda la historia en debutar en la Bundesliga.

Solo cuatro partidos más tarde, ante el Bayern Múnich, se convirtió en el jugador más precoz en marcar un gol en el fútbol alemán, con solo 17 años y 34 días. Así comenzaba la historia de un jugador monitorizado por el Real Madrid y aficionado del Barça. “Siempre quise ser el mejor, de niño soñaba con jugar en el Barça y eso no ha cambiado. Todavía puedo esperar. Tenía algunos pósteres colgados en la habitación, como el de Messi”, reconoció en 2022. Un año más tarde, sigue teniendo el mismo referente.

El talento precoz de la Bundesliga era fan de Messi

“Hay buenos jugadores y hay jugadores ‘bonitos’, que hacen cosas espectaculares pero no necesariamente eficientes. ¿Por qué es Messi tan bueno? Porque sabe cómo y cuándo jugar con pases simples. Messi dice: ‘¿Estás en una mejor posición? ¡Aquí tienes la pelota!’ No siempre se trata de hacer el movimiento más brillante, sino el mejor y más inteligente. Florian puede hacer eso. Por eso es tan bueno. Es cierto que en el pasado trataba de imitar a Leo Messi, pero no tengo un gran ídolo. Lo que hago es tratar de desarrollar mi fútbol y mi propia filosofía de juego”, reconoce el futbolista alemán a Infobae España.

La temporada siguiente de la de su debut, llegó su explosión. A sus 18 años firmó diez goles y 14 asistencias. El primero en marcar diez tantos con menos de 19 años. Un adelantado a su tiempo que vio frenada su progresión en marzo de 2022, cuando se rompió el ligamento cruzado y estuvo 265 días de baja. “Ahora, después de la lesión, disfruto más de los entrenamientos, de jugar con el balón, del fútbol de posesión… Me siento muy bien, en forma. Me encanta recibir y acelerar y, si puedo marcar goles, mucho mejor”, admite en su conversación con Infobae España.

Jerarquía heredada de Xabi Alonso

En su último partido liguero abrió la lata de su equipo con un gol marca de la casa. Marcado por los regates y engaños a los defensas. Escondió el balón con la derecha y golpeó con la izquierda. El jugador más joven en llegar a 50 partidos en Bundesliga confía en su equipo para esta temporada. “Es mi quinta temporada y, aunque han cambiado muchas cosas, tengo una impresión muy positiva, también de los nuevos fichajes”, reconoce el genio alemán que es otro desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo. “He aprendido muchas cosas del míster. Cómo y cuándo pasar. Trato de ser más consistente. Hemos hablado mucho de lo que es importante para mí y para el equipo”, reconoce.

No se equivoca, tras dos meses de competición, el Leverkusen es líder de la Bundesliga y de su grupo de Europa League, competición que motiva de especial manera al conjunto germano. “La temporada pasada nos quedamos a las puertas de la final de la Europa League. Lo intentamos todo, pero tuvimos mala suerte en semis contra la Roma. Pero ya lo hemos olvidado: volver a jugar en Europa es un estímulo”, afirma el líder del líder alemán, que sueña con tocar metal a final de temporada.