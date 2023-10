‘La ilusión de Damaris’, el libro que rinde homenaje a Damaris Bermejo a través de 14 historias de mujeres deportistas

Presentación del libro 'La ilusión de Damaris'

El 13 de agosto de 2022, Navalcarnero se vestía de luto por Damaris Bermejo, una niña de 9 años que falleció en un trágico accidente cuando estaba pescando junto a su tío en el río Jerte. El Futsi Atlético Navalcarnero, el equipo de fútbol sala en el que jugaba la menor, decidió rendir homenaje a su futbolista y dedicarle un libro: La ilusión de Damaris. Se trata de 14 historias de mujeres deportistas, tanto retiradas como en activo, que narran todos los obstáculos que han tenido que superar para llegar a lo más alto en su deporte.

Entre las deportistas destacan: Marta Arce, judoca paralímpica; Coral Bistuer, taekwondista; Lola Romero, directora general del Atlético de Madrid Femenino; Marta Galego, árbitra; María Jesús Jiménez ‘Cuchi’, entrenadora de fútbol sala; o Bea Seijas, exjugadora de fútbol sala. Así como María Ángeles Ruiz, Eva Manguán, Julia Pindado, Fabiana Ribeiro ‘Fabi’, Lucía Nespereira, Yaiza Delgado, Yoli Saa y Cristina Pérez. Además, en la elaboración del texto han colaborado Paloma del Río, experiodista de RTVE; María Saavedra, periodista de Infobae España; Julio García Mera, exjugador de fútbol sala; Marta García y Óscar García. También José Manuel Igea, presidente del Futsi Atlético Navalcarnero, y Carlos Alejándrez Otto, quien ha realizado las ilustraciones.

La presentación del libro se ha llevado a cabo este lunes 30 de octubre en el teatro de Navalcarnero. Durante el acto, José Manuel Igea, que es el impulsor del libro, ha tomado la palabra y ha explicado que se le ocurrió recopilar la historia de las 16 mujeres que han recibido el Premio Félix Aranda, un galardón que otorga el club. “Para ello, lo que hicimos para llevar a cabo esta chaladura mía fue enfrentar a cada una de estas mujeres con un periodista y que este sacara su historia y la trasladara a un texto”.

Finalmente, este documento se convirtió “en un manual de valores”, según define Igea, aunque él ha querido poner en valor tres de ellos: “El primero es la lucha, el segundo es la generosidad y el tercero sería la constancia”. Además, ha afirmado que estas mujeres son “imprescindibles” y está satisfecho del trabajo que han hecho. “Y no solo deportistas, sino todas las periodistas que han colaborado, donde hay una mezcla de veteranos y noveles, pero todas han demostrado en este libro tener un talento descomunal y no puedo estar más satisfecho de las elecciones que hemos hecho”.

Espíritu del deporte paralímpico

Por otra parte, antes de concluir ha querido puntualizar que, entre las historias se encuentra la de Marta Arce, medallista paralímpica. “Creí que era bueno hacer un anexo en el que se explicara un poco el espíritu del deporte paralímpico, que para mí es la forma más pura de deporte que existe”. Para ello, José Manuel Igea decidió pedir Álvaro Galán que participara en el libro, dado que es “una de las mentes más preclaras que he conocido en mi vida”, además de medallista olímpico en boccia.

También ha tomado la palabra Coral Bistuer, taekwondista y medallista olímpica. “Yo no tuve deporte de equipo, porque no había ni cinco locas que se lanzasen al deporte”. Sin embargo, esto no la detuvo para continuar practicando el deporte que tanto le apasionaba. Y, a pesar de que “el camino ha sido duro”, asegura; cada día se conseguía algo más, se hablaba más de deporte femenino. “Es muy complicado que se escriba sobre nosotras, porque la mitad de nuestra historia nadie la recuerda. Muchos solo recuerdan nuestro nombre, pero pocos de donde venimos”. Con este libro, la historia de muchas de estas mujeres, incluida la de Damaris, no quedarán en el olvido, sino que siempre estarán plasmadas entre las páginaa de La ilusión de Damaris.