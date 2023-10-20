Antonio Tejero, el golpista del 23-F, denuncia ante la fiscalía a Pedro Sánchez: “Está faltando al respeto a la Constitución”

Antonio Tejero, en el cementerio antes de la rehinumación de Franco. (Alejandro Jiménez/Europa Press)

Antonio Tejero, el máximo responsable del intento de golpe de Estado del 23-F, ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Según asegura el periódico El Español, el guardia civil condenado por el intento del golpe militar ha acusado al líder del Ejecutivo de ejercitar “maniobras antiespañolas que están poniendo en peligro la identidad de la Patria y que han dañado estos valores desde el momento en el que Sánchez y miembros de su Gobierno empezaron a negociar con independentistas catalanes, vascos y asesinos de ETA”.

Entre las “maniobras antiespañolas” que denuncia el golpista está la reunión que tuvo lugar en Bruselas entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz y el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.

Además, reprocha que la reunión se produjera “a sabiendas de la propuesta reiterada de Junts per Cataluña para la amnistía y un referéndum de independencia como condición para la investidura de Pedro Sánchez”. La denuncia no solo se circunscribe a la reunión entre la ministra de Trabajo y el expresident de la Generalitat, también hace referencia a la reunión que mantuvo Sánchez con la líder de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

“Esta política de negociaciones es indigna de ser usada por un presidente de España en funciones, con el único objetivo de legitimar su poder cuatro años más como presidente en la Moncloa, así como favorecer la entrada de Carlos Puigdemont, principal causante de los hechos del 1 de octubre de 2017, borrando la pena y el delito”, recoge El Español que ha tenido acceso a la denuncia.

En el documento, Tejero asegura encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales y acusa al líder del PSOE de exhibir “una gran falta de respeto a la Constitución española” y de derrochar el “dinero de todos los españoles en beneficio propio”, zanja.

“Pedro Sánchez no solo no la guarda (la ley), sino que la rompe cuando quiere para su conveniencia”, por eso, “solicito de la Fiscalía General que admita el presente escrito de denuncia contra don Pedro Sánchez Pérez-Castejón por las maniobras antiespañolas que están poniendo en peligro la integridad de la Patria y actúe en derecho como sea menester”, zanja.

“Espero que, leídos estos cargos, la Justicia española encuentre en ellos indicios de alguna clase de delito para poder deshabilitarle”, prosigue, “Si no fuera así, Pedro Sánchez terminaría por hundir a España en los cuatro años siguientes y a nosotros con ella”, acaba.