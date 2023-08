Feliciano López y Sandra Gago esperan a su segundo hijo en común

Feliciano López y Sandra Gago en una foto de archivo. (Europa Press)

En más de una ocasión, y de dos, Sandra Gago y Feliciano López han reconocido que su intención es ampliar la familia y es que no quieren que Darío, su hijo de dos años, sea hijo único. “Yo no me quiero quedar solo con uno. No quiero que sea hijo único. Y Sandra tampoco. No, desde el principio, siempre que hablábamos de formar una familia, en ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo”, aseguró el toledano el pasado junio durante una entrevista con motivo de su retirada de las canchas.

Lo que nadie intuía era que mientras pronunciaba esas palabras Feliciano ya sabía que su sueño se estaba cumpliendo. A unas semanas de celebrar su cuarto aniversario de boda, la revista ¡Hola! ha desvelado que están esperando a su segundo hijo en común. La publicación afirma que Sandra Gago ya ha cumplido su tercer mes de embarazo y los dos están sumamente felices con la noticia.

Esta espera será muy diferente a la primera, pues al estar ya retirado del tenis, López podrá dedicarse plenamente a su mujer y acompañarla en todas las etapas, además de planear las futuras, pues ya dijeron que “como mínimo nos gustaría tener dos y a lo mejor tres” hijos.

“De momento, tenemos a Darío. Ojalá que pronto tenga un hermanito, no queremos que sea hijo único y luego ya, si Dios quiere y tiene un hermano, ya veremos”, siguió explicando el deportista. La modelo, por su parte, siempre se ha mostrado discreta a la hora de hablar sobre su vida personal, pero al poco de convertirse en mamá desveló que había cumplido su sueño, “era mi ilusión desde bien pequeña. Formar una familia, para mí, es lo mejor que te puede pasar en la vida”, aseguraba.

Feliciano López y Sandra Gago con su hijo, Darío, en una imagen de redes sociales. (Instagram)

Sin hogar fijo

La llegada de Dario a sus vidas no cambió su modus operandi y continuaron siendo muy viajeros de cara a que Feliciano pudiera atender sus compromisos y torneos de tenis sin tener que separarse de su mujer y su hijo. Es por eso que a su corta edad el pequeño conoce diferentes países del mundo.

El pasado mes de julio, sin embargo, Feliciano López decidía retirarse de las competiciones para emprender una nueva etapa de su vida, más centrada en los negocios que en correr en la pista con la raqueta en la mano. Pese a ello, a día de hoy el manchego sigue vinculado al tenis y es que es director del Mutua Madrid Open y la Copa Davis. Además, es analista y comentarista en diferentes programas de televisión.

