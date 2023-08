Muere Ron Cephas Jones (‘This is Us’) con 66 años

El actor Ron Cephas Jones en la 74 edición de los Globos de Oro, el 8 de enero de 2017 REUTERS/Mike Blake/File Photo

Alcanzó la popularidad de manera tardía, pero este intérprete nacido en Paterson, Nueva Jersey en 1957, contaba con una larga y consolidada carrera tanto en cine como en teatro. Sin embargo fue la ficción televisa la que le otorgó sus mayores logros, sobre todo gracias a This is Us, que comenzó a emitirse en la NBC en 2016 y en la que interpretaba a William Hill, el padre biológico de Randall (Sterling K. Brown), papel por el que obtuvo el Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en dos ocasiones.

Jones quería estudiar jazz, pero se especializó en arte dramático después de conseguir un papel en un montaje teatral. Se trasladó a Los Angeles para probar suerte, aunque al principio tuvo que salir adelante trabajando como conductor de autobús. En 1985, después de pasar por diferentes condados, se instaló en Nueva York, y ahí fue cuando comenzó a frecuentar los círculos dramatúrgicos, obteniendo sus primeras oportunidades como actor de reparto y protagonista sobre las tablas. Más tarde llegaría a encabezar el reparto de producciones ambiciosas como Ricardo III, de William Shakespeare, en The Public Theater y otras en el Off Broadway.

Una presencia recurrente en películas y series

Entre sus películas, lo recordamos por su presencia en Acordes y desacuerdos, de Woody Allen, en Half Nelson, junto a Ryan Gosling, en el musical basado en canciones de The Beatles, Across the Universe o en la más reciente Yo soy Dolemite, al lado de Eddie Murphy y Wesley Snipes. Su participación en This Is Us le abrió la puerta de las series. Así que en los últimos tiempos lo hemos podido ver en La historia de Lisey, de Pablo Larraín (Apple TV) o en Luke Cage, dentro del universo Marvel (Netflix).

El intérprete ya había declarado que sufría una afección crónica de pulmón y que se encontraba pendiente de un trasplante que, lamentablemente, no ha llegado a tiempo.

Las redes sociales se han llenado con mensajes de cariño hacia un intérprete que ha sido alabado por su humanidad fuera y dentro del set de rodaje. Tiene pendiente de estreno su participación en una serie, Genius MLK/X, que giraría en torno a la relación entre Martin Luther King Jr. y Malcolm X en sus primeros años de formación. Él encarnaría a Elijah Muhammad, líder de la Nación del Islam desde 1934 hasta su fallecimiento en 1975.

