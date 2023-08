José Manuel Soto insulta a Pedro Sánchez en redes sociales y el PP suspende su concierto en un municipio de Jaén

El cantante José Manuel Soto

El cantante José Manuel Soto ha expresado en numerosas ocasiones su proximidad ideológica al partido de Santiago Abascal y no es la primera vez que en redes sociales opina de política y profiere insultos hacia el presidente del gobierno Pedro Sánchez.

Sin embargo, en esta ocasión, la cosa parece habérsele ido de las manos: “Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en @sanchezcastejon, en su puta madre y los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos, que os jodan”.

El tuit que ha generado polémica de José Manuel Soto, insultando a los votantes del PSOE

La cosa no quedó ahí, y el día siguiente, el 19 de agosto, continuó su particular contienda deslenguada: “En España te puedes sonar los mocos con la bandera, quemar fotos del Rey, pitar el himno, apedrear a la Guardia Civil o montar homenajes a los asesinos de ETA, y no pasa nada, pero si te enfrentas a los traidores que quieren destruir nuestra patria eres un nazi cargado de odio”.

Te puede interesar: ‘CampeoneX’ firma el mejor estreno español del año y se sitúa como la película más vista

Repercusiones por sus palabras

Esta última salida airada tiene que ver con la cancelación de su concierto en el Ayuntamiento de Villacarrillo, que estaba prevista dentro del calendario de fiestas populares de la localidad de Jaén para el próximo 9 de septiembre, después de que se valorara que esta incitación al odio, por parte del artista, así como el desprecio a la población que no piensa como él, resultaba intolerable.

“Como institución no compartimos las declaraciones realizadas por el SR. José Manuel Soto recientemente. Queremos dejar claro que esas declaraciones son su responsabilidad personal y no representan la postura oficial del Ayuntamiento ni reflejan las opiniones del nuestro gobierno local”, decía el comunicado oficial del propio consistorio, que también señalaba que se esforzaban por fomentar la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre los ciudadanos, sin importar sus diferencias religiosas, políticas o de cualquier índole.

José Manuel Soto

Aunque Soto eliminó el primer comentario, fueron muchos los usuarios de la red social que se hicieron eco de ella, generando una polémica que no hace sino crispar el ambiente después de la reciente constitución de las Cortes. Pero sus ataques son constantes, también le daba la enhorabuena hace poco a los okupas, a los violadores, a los etarras, a las memas y a los golpistas varios, responsabilizando a los votantes del PSOE por validarlos.

Seguir leyendo: