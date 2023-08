Un youtuber español compra una réplica del anillo de ‘El Señor de los Anillos’, viaja hasta Islandia y lo tira a un volcán en erupción

Frodo, a punto de arrojar el anillo al Monte del destino

El largo viaje de Frodo y Sam hasta el Monte del Destino para arrojar el anillo del poder y poner fin al reinado del terror de Sauron es probablemente uno de los más épicos que nos ha dado la ficción, tanto en literatura como posteriormente en el cine con las películas de Peter Jackson. En la realidad, arrojar un anillo a la lava no es tan sencillo como parece, pero eso no significa que sea imposible. Y menos para alguien que se ha recorrido el mundo en 80 días y entre medias ha visitado la propia Comarca para hacerse con su propio anillo. No estamos hablando de Willy Fog ni de Frodo, sino de YoSoyPlex.

El zamorano Daniel Alonso, más conocido como Plex en Internet, es uno de los youtubers y creadores de contenido más influyentes en España, y acaba de demostrar una vez más el porqué. Después de realizar un largo y emocionante viaje alrededor del mundo junto al resto de sus amigos, Plex se había propuesto descansar durante un tiempo. Sin embargo, el deber llama y es por eso que ha sorprendido a todos saliendo de su hibernación para traer un nuevo viaje con un claro guiño cinéfilo. Porque se ha propuesto ni más ni menos que arrojar el anillo del poder a un volcán en erupción, tal y como hicieran Frodo y Sam al final de la trilogía de El señor de los anillos.

Aunque Plex subió el vídeo hace escasos días, en realidad la historia se remonta tiempo atrás, cuando llevaban aproximadamente la mitad del viaje al mundo. En concreto, a cuando pasaron por Nueva Zelanda y visitaron Hobbiton, la pequeña aldea en la que se ambientaba la Comarca en las películas, donde comenzaba el viaje de Frodo tras recibir la visita de Gandalf y recibir el anillo a manos de su tío Bilbo Bolsón. Plex encontró en este sitio, que se ha mantenido tal cual es en las películas como gran atractivo turístico, una réplica del anillo de poder que portaba el joven hobbit en su viaje, y se había propuesto hacer lo mismo. Solo faltaba un Monte del Destino particular o, en su defecto, un volcán en erupción.

Fagradalsfjall, el volcán islandés que ha entrado en erupción

Tras descubrir desde su casa en Madrid y convencer a dos de sus amigos -Jopa y Krufy-, el youtuber partía hasta Islandia para buscar el volcán de la montaña Fagradalsfjall, situado a 60 kilómetros de Reikiavik. Enfundado en sus crocs de Rayo Mcqueen que ya son otro guiño cinéfilo indisoluble de Plex y acompañado también de protección como unas gafas especiales y una máscara para evitar los gases despedidos por la erupción del volcán, el youtuber y sus particulares Merry y Pippin atravesaban el peligroso sendero hasta llegar a uno de los bordes del volcán, desde el que ya se veía la lava comer terreno a su paso.

Como evidentemente esto no es El señor de los anillos y los chicos bastante habían puesto en juego sus vidas como para seguir adentrándose en el infierno de lava, Plex había previsto un as en la manga. Un dron sobre el que colocaba el anillo y al cual enviaba sobre la cima del cráter par arrojar la preciada sortija, tal y como se hiciera al final de El señor de los anillos: El retorno del rey. Como sucediera en la película, el final era tan peligroso como feliz. Cumplida la misión, Plex y sus amigos se marchaban de tan inhóspito lugar para irse a otro más paradisíaco pero de nuevo con referencia cinéfila incluida: el Blue Lagoon de Islandia, unas aguas termales bautizadas con el mismo título que la película de Brooke Shields y sobre las que el youtuber y sus amigos se daban un descanso después de haber recreado una de las escenas más famosas del cine.

