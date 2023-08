El Valencia se aferra al efecto Baraja para evitar el descalabro en LaLiga 2023-2024

Rubén Baraja durante el partido de la pasada temporada ante el Real Madrid en Mestalla (REUTERS).

Pocos clubes en el fútbol nacional viven tiempos tan convulsos en los despachos e involucionado tanto como el Valencia en la última década. Desde que Peter Lim se hizo con el club a finales de 2014, la inestabilidad y el caos han reinado en Mestalla. Tanto en los despachos, como en el terreno de juego. La prueba más fehaciente de ello es el número de entrenadores que se han sentado en el banquillo valencianista en la última década. Un total de diez en ocho años, durando 209 días de media en el cargo. Algo incompatible con un modelo deportivo sólido y estable.

El curso pasado recogieron los frutos de una gestión que cada verano se ha basado deshacerse de los mejores futbolistas y formar la plantilla invirtiendo lo menos posible. Coquetearon durante toda la temporada con los puestos de descenso y no fue hasta la última jornada cuando certificaron la salvación. La llegada de Baraja cambió el rumbo, pero el club está en la UCI y no parece que quien lo tiene que sacar de ahí, vaya a hacerlo. Peter Lim no se deja ver por Valencia, gestiona todo desde Singapur ante el enfado de una afición que fue clave para mantener la categoría, pero que está harta del magnate singapurense.

Fichajes del Valencia en el mercado de 2023

El único fichaje que ha realizado el Valencia este verano ha sido el centrocampista Pepelu, procedente del Levante. Además, el club ché también ha ejercido la opción de compra de Cenk Özkacar, con escaso recorrido en la élite del fútbol español. El resto de operaciones están bloqueadas por Peter Lim hasta que el club no traspase a Samu Castillejo. En el apartado de salidas, futbolistas titulares el curso pasado como Lino, Kluivert, Nico González, Cavani, Lato y Musah. Baraja confía en que se lleven a cabo más movimientos antes de que acabe el mercado de fichajes para paliar el gran número de bajas.

El entrenador del Valencia

Rubén Baraja, es el clavo ardiendo al que se aferra la afición valencianista. Fue una leyenda sobre el terreno de juego y ahora busca serlo desde el banquillo. Asumió el cargo el 14 de febrero de este año con el objetivo de salvar a club. El curso que empieza este viernes será el primero que asuma desde el principio. Antes de su etapa en Mestalla, Baraja pasó por los banquillos de Zaragoza, Tenerife, Sporting de Gijón, Rayo, Elche y filial valencianista.

Las promesas del Valencia

Fruto de la gestión que ha llevado a cabo Peter Lim a lo largo de los últimos años en los que no ha desembolsado grandes cantidades para fichar a jugadores contrastados, el Valencia ha tenido que tirar de canteranos para confeccionar el equipo, uno de los más jóvenes de LaLiga con 22,85 años de edad media. De todo el talento joven que prospera en Mestalla, dos nombres sobresalen por encima del resto: Diego López y Javi Guerra. Ambos, canteranos, fueron clave en el último tercio del año pasado para lograr la permanencia, entre los dos proporcionaron con sus goles 6 puntos al club. Diego anotó tres en diez partidos y Guerra uno. Esta campaña volverán a ser parte del primer equipo y, ante la ausencia de nuevos delanteros, tendrán la oportunidad de dar un paso adelante.

Porteros: Mamardashvili, Jaume Doménech y Rivero.

Defensas: Diakhaby, Cömert, Paulista, Guillamón, Mosquera, Gayá, Jesús Vázquez, Correia y Foulquier.

Mediocentros: Racic, Pepelu, Almeida y Javi Guerra.

Delanteros: Castillejo, Fran Pérez, Hugo Duro, Marcos André, Diego López y Alberto Marí.

Calendario del Valencia en LaLiga 2023-2024

El equipo de Baraja debutará en LaLiga frente el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y ante su público el sábado 18 de agosto. Además, se enfrentará al Atlético de Madrid el 17 de septiembre en Mestalla y a finales de enero en el Metropolitano. Contra el Real Madrid lo hará el el 12 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que en Mestalla será el 2 de marzo. El FC Barcelona por su parte, visitará Mestalla el 17 de diciembre y recibirá al Valencia en el Camp Nou el 28 de abril.

Calendario liguero del Valencia FC (Valencia FC)

Camiseta del Valencia en LaLiga 2023-2024

La nueva equipación del Valencia cuenta con un diseño vanguardista a la vez que clásico y un simbolismo arraigado en la historia del club. Una combinación entre lo tradicional y lo moderno. El color blanco se mantiene como elemento fundamental de una camiseta que cuenta con detalles en negro tanto en el cuello tipo polo como en las mangas. Los toques es color arena en pantalones y medias también son una curiosa novedad.

Precio de las entradas y del abono del Valencia en la temporada 2023-2024

El precio de los abonos de temporada del Valencia varían en función de la ubicación dentro del estadio. El club mantendrá los precios de la campaña pasada a excepción de dos gradas: la familiar y la de animación joven. Dichas zonas han visto incrementados sus precios equiparándolos con otras zonas similares del estadio. Los precios de los abonos oscilarán entre los 1.640 euros del más caro en Tribuna Central y los alrededor de 239 del más barato. El precio medio estará cercano a los 400 euros.

El Valencia mantendrá sus descuentos por antigüedad y accionistas, así como por asistencia y fidelidad. Las entradas para los partidos se podrán adquirir a partir de 40 euros, cantidad que varía en función del rival que visite Mestalla.

