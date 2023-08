Edwin Arrieta y Daniel Sancho sí eran pareja: tendrían un año de relación

El cirujano colombiano Edwin Arrieta es recordado en su natal Lorica como una persona carismática. Foto: Archivo particular.

El asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho ha generado horror en la población de Lorica (Córdoba), donde nació y se crió el cirujano colombiano, a quien describen como una persona carismática, alegre y servicial. Y señalaron que sostenía una relación sentimental con el cocinero ibérico.

Según Daniel Sancho, Edwin Arrieta lo tenía retenido, lo acosaba y no tenían una relación. “Estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, dijo el homicida a EFE.

Sin embargo, fuentes allegadas a la familia del cirujano colombiano le informaron a este medio que entre ambos sí existía una relación, que llevaban más de un año juntos, que la familia del colombiano sabía de eso y que incluso el español habría estado en Montería (Córdoba) realizándose un procedimiento estético en uno de los consultorios de Arrieta.

Recordado con carisma en su natal Lorica

Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, creció en el barrio Cascajal, de Lorica, donde su padre, Leobaldo Arrieta, se dedicaba a arreglar electrodomésticos ,y su madre, Marcela Arteaga, era profesora. El médico colombiano fue criado con esfuerzo y sacrificio, según contó su amigo Deibys Palomino, a El Tiempo: “Sus padres hicieron un gran esfuerzo para criarlo. Y, en ocasiones, tomaban muchos trabajos para enviarle alimentos”.

Con la ayuda de sus progenitores y su dedicación en los estudios, Arrieta Arteaga pudo irse a Barranquilla a estudiar medicina y posteriormente viajar a Argentina a especializarse en la cirugía plástica. Edwin Arrieta no volvió a su natal Lorica y ya ejerciendo como un reconocido cirujano, alternó su residencia entre Montería, en el exclusivo sector de El Recreo, Chile y Brasil, países donde se destacó por su profesionalismo y la pulcritud de sus intervenciones quirúrgicas.

