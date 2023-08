Lamine Yamal: el Barça ya tiene a su nueva estrella

Lamine Yamal celebra junto a Ferrán Torres el tanto del empate frente el Tottenha, (EFE).

Ha nacido una estrella en Can Barça. Una de esas que no necesita marcar gol para brillar con luz propia y apagar el resto de constelaciones llegadas al Camp Nou desde Londres. El Tottenham amenazaba con llevarse el Joan Gamper cuando a falta de diez minutos para el pitido final vencía 1-2 y estaba completamente asentado en el terreno de juego. Con lo que no contaba el cuadro inglés era con la supernova llamada Lamine Yamal. Sustituyó a Eric García en un intento de Xavi, tan a la desesperada como efectivo, para revertir el partido.

Yamal, que todavía no ha firmado su primer contrato profesional, únicamente necesitó un minuto para desenredar el entramado defensivo que tanto le estaba costando a los azulgranas. Cabalgó por banda derecha, zona por la que el Barça volcó su juego desde la entrada del español, para asistir a Ferrán Torres. Posteriormente participó en las dos jugadas que acabaron en gol haciendo gala de su principal virtud: el desborde en el uno contra uno. Las portadas de los periódicos encumbran a un joven de 16 años que demostró porque ha quemado etapas tan rápidamente.

Tras los pasos de Messi en el mejor momento posible para el Barça

Lamine Yamal brilló en un escenario en el que anteriormente ya lo hizo el mayor astro de la historia del Barça: Leo Messi. El argentino, en su debut como titular, dejó impresionado al Camp Nou y a la Juventus, cuya defensa se vio desbordada para frenar todas sus interminables diabluras. Eso ocurrió hace 18 años, cuando Yamal, el protagonista actual, ni siquiera había nacido. “Es un talento, tenemos que ir dosificando al chico, pero es una maravilla verlo participar con este descaro y este desparpajo”, afirmó Xavi tras el encuentro.

Lamine Yamal recibe órdenes tácticas de Xavi el día de su debut liguero ante el Betis (REUTERS).

La irrupción de Yamal se produce en un momento en el que la afición azulgrana está necesitada de ídolos y él cumple todos los requisitos. Cuenta con un gran potencial, bendición de Xavi y se ha formado en La Masía. “Es un jugador que nos puede ayudar porque tiene mucho talento. Tiene personalidad, último pase, es fuerte… puede marcar una época en el club. Sin ningún miedo lo meto en la lista. Estamos contentos con él. Tiene condiciones futbolísticas muy buenas. He hablado con él y está contento. Alucino con la inconsciencia de los que suben ahora, sin ninguna presión, se atreven a todo, no tienen miedo a nada”, añade Xavi.

Es el debutante más joven en la historia del Barça

El salto a la fama de Lamine se viene gestando desde hace años. En la cantera azulgrana, cuando tenía edad para ser cadete, compitió toda la temporada en el Juvenil A, categoría superior. Y, con tan sólo 15 años, Xavi le hizo debutar el curso pasado en Liga durante en el tramo final ante el Betis ante un Camp Nou que le recibió con una gran ovación. Aquella noche primaveral se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la camiseta azulgrana en Liga.

De padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, Yamal tiene ante sus ojos una buena oportunidad para ir entrando en la dinámica del filial y tal vez del primer equipo. Con Dembélé muy cerca de marcharse traspasado al PSG y el club azulgrana sin músculo económico para realizar una gran inversión en un sustituto, Lamine emerge como una posible alternativa. “Es un chico con unas cualidades superespeciales. Si sigue con esta actitud llegará muy lejos”, concluyó el secretario técnico barcelonista, Jordi Cruyff. “Yo con 15 años jugaba en el equipo de mi barrio”, resumió Raphinha. El tiempo marcará el futuro de Lamine Yamal que, acostumbrado a quemar etapas vertiginosamente, y teniendo en cuenta la devoción de Xavi por los futbolistas de la cantera, no sería de extrañar que gozara de minutos esta temporada con el primer equipo.

