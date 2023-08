Alfonso Zurita, el Borbón más desconocido, cumple 50 años: es primo de Felipe VI, vive con sus padres y tiene novia desde hace 15 años

Los primos del rey Felipe IV, Alfonso Zurita y su hermana, María Zurita. (GETTY IMAGES)

En pleno siglo XXI, donde las nuevas tecnologías y las redes sociales parecen convertir en un mito la privacidad y el anonimato, asegurar que existe un miembro de la familia real del que apenas se conocen detalles de su vida parece difícil de creer. Se trata del hijo de la infanta Margarita de Borbón y el médico Carlos Zurita, Alfonso Zurita, quien, además, tiene una hermana, María Zurita, cuya vida sí es más conocida mediáticamente.

Una personalidad que es traída al presente en una fecha especial. El sobrino del rey Emérito, Juan Carlos I, y el primo de Felipe IV cumple este miércoles 50 años. “Mi querido Alfonso... Nunca te dedico nada porque sé que no te gusta nada el protagonismo. Siempre vas de perfil por la vida, de puntillas y sin molestar… Pero, hoy cumples 50 años, tu medio siglo y no lo puedo dejar pasar. Eres una de las personas más nobles, honradas, educadas y buenas que conozco”, ha publicado en su cuenta María Zurita junto a varias imágenes de su hermano.

Te puede interesar: Los tres países más baratos para jubilarse según los expertos: alquileres y servicios asequibles

“Un ser excepcional en todos los sentidos. Qué suerte tenemos los que te conocemos y tratamos a diario y, ni te cuento ya, los que vivimos contigo y nos alegras los días. Eres, junto con Papá, el mejor ejemplo que Carlos pueda tener cerca: el mejor amigo, el mejor hijo, el mejor hermano y el mejor tío/padrino. Si no existieras, sin duda, habría que inventarte. Espero que tengas un día maravilloso y que lo disfrutes a tope, como te mereces. ¡Te queremos, Cocó!, ha continuado la hija menor de la infanta Margarita de Borbón.

Vida privada

El heredero del ducado de Hernani, su madre es duquesa de Soria y Hernani, y el Caballero de las Reales Maestranzas de Sevilla y Granada siempre ha mantenido su vida privada en discreción. De hecho, no se le conocen polémicas ni amoríos. Una situación bastante dispar a la de sus otros primos, los Gómez-Acebo, quienes han protagonizado diferentes titulares. Sin embargo, hace 15 años, el amor tocó la puerta de Alfonso Azurita. El hermano de María Zurita mantiene una relación consolidada con una mujer de Bilbao, de la que se aún no se ha hecho público su nombre. Sin embargo, aún vive con sus padres en el barrio madrileño de Salamanca, al igual que su hermana y consejera, cuyo hijo, Carlitos, es su ahijado.

De él apenas se conocen fotos, más que aquellos eventos puntuales a los que ha acudido y ha sido fotografiado, como la boda de los reyes o en los alrededores del hogar en el que reside. Con la llegada de las redes sociales, se ha visto en algún que otro vídeo o imagen posteado por su María Zurita o su madre en redes sociales, como aquellos vídeos que protagoniza junto a su ahijado o Zeta, su animal de compañía.

Te puede interesar: Hiba Abouk regresa a sus orígenes en sus primeras vacaciones como soltera: el hotel cinco estrellas desde 1.000 euros la noche en el que está con sus hijos

De su relación con los Borbones apenas se conocen detalles, aunque se sabe que mantiene una buena y cordial relación con el rey Emérito. Por otro lado, con su primo Felipe IV suele organizar encuentros para actualizar sus vidas y compartir momentos en familia.

Diversas facetas

El hijo mayor de la infanta Margarita se formó en Ciencias Políticas en Madrid. Años después, también estudió un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkns de Maryland, en Estados Unidos. Posteriormente, trabajó en Investigación y Análisis Económicos y Sociales en OHL Concesiones. Actualmente se encuentra en el paro, tal y como desveló su María Zurita en Master Chef Celebrity.

Al margen de su desarrollo personal, otra de las grandes pasiones de Alfonso Zurita es la escritura. De hecho, es autor de siete libros, algunos de ellos son La sociedad multiétnica boliviana, Perspectives on Chinas’s role in globar affaires in the 21st centuty o Perú milenario, los caminos del Sol: vías de comunicación y patrimonio cultural.

Seguir leyendo: