Los 5 mejores libros de Christian Gálvez, el presentador de ‘Pasapalabra’ que triunfa con novelas sobre Da Vinci y Miguel Ángel

Christian Gálvez posa junto a la escritora Marisol Sales. (Instagram: @galvezchristian)

Todo el mundo conoce a Christian Gálvez por su faceta como presentador. El actor nacido en Móstoles se convirtió en 2007 en el presentador oficial de Pasapalabra, el concurso de Telecinco que se mantuvo en antena durante más de doce años antes de que pasase a manos de Antena 3 y, con ello, Gálvez dejase de ser su presentador. El mostoleño ya había alcanzado cierta fama como reportero de Caiga quien caiga, pero fue precisamente su paso por el famoso programa del rosco el que lo convirtió en todo un rostro habitual de la televisión española. Sin embargo, no todos conocen al otro Christian Gálvez, el afamado novelista histórico y todo un experto en Leonardo Da Vinci.

A raíz de sus experiencias como reportero en Caiga quien caiga, el programa de humor y entrevistas en el que reporteros como Gálvez salían a la calle enfundados en un traje negro y dispuestos a hacer las preguntas más extrañas e incómodas posibles. Sin-vergüenzas por el mundo se convertiría en la primera publicación de Gálvez, en la que recogía algunos de los episodios y mejores anécdotas de sus experiencias en el programa entre 2005 y 2007. Ese tan solo era el pistoletazo de salida para una carrera como escritor que le ha traído gran éxito más allá de la pantalla. Estos son los mejores libros que ha publicado Gálvez, la mayoría de divulgación histórica y centrados en figuras tan importantes en el mundo del arte como Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel.

Tienes talento

Antes de embarcarse en las aventuras de Da Vinci y la divulgación histórica, Gálvez probó suerte con los libros de autoayuda tras el éxito de su primera publicación relatando sus experiencias de vida. En Tienes talento, el autor echaba mano de una serie de lecciones de vida extraídas de sus experiencias personales para ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos y metas en la vida. Y, por supuesto, ya se producía aquí la aparición de Leonardo Da Vinci, al que Gálvez tomaba como ejemplo para muchas de sus explicaciones y que terminaría convirtiéndose en protagonista indiscutible de sus novelas.

Matar a Leonardo Da Vinci

Gálvez iniciaría una nueva etapa con esta novela, la que da comienzo a sus llamadas Crónicas del Renacimiento y en las que ya Da Vinci es por completo el centro de atención de la narración. El escritor relata aquí la historia de un joven Da Vinci que, tras ser acusado de sodomía, pasa un tiempo en prisión y consigue salir indemne pero con la idea de escapar y probar nuevas aventuras. Comienza entonces un thriller histórico de lo más apasionante pero sin olvidar los detalles más lúdicos.

Gioconda descodificada

Otra de las grandes novelas de Gálvez es Gioconda descodificada, en la que, como no podía ser de otra manera, la historia gira en torno a Leonardo Da Vinci. O, en este caso más bien, en torno a una de sus obras más famosas, la Gioconda. En la novela Gálvez explora la historia de la mujer detrás de uno de los cuadros más famosos de la historia, la llamada Mona Lisa sobre cuya auténtica identidad no coinciden todos los historiadores y cuyo enigma se pretende resolver aquí, así como ilustrar la presencia femenina en el Renacimiento en general y en la obra de Da Vinci en particular.

Rezar por Miguel Ángel

Tras Matar a Leonardo Da Vinci, esta es la segunda parte de las Crónicas del Renacimiento y, por ende, de las pocas obras de Gálvez que no gira en torno a Da Vinci. En esta se centra en la figura de Miguel Ángel Buonarroti, el arquitecto, escultor y pintor del siglo XVI, y su viaje al Vaticano que cambiará para siempre la historia del arte, al tiempo que en España se empiezan a producir una serie de movimientos que harán tambalear occidente a partir de los primeros viajes a América.

Hannah

El último best seller que se ha sacado Christian Gálvez de la chistera y que nada tiene que ver con lo que había hecho hasta ahora es Hannah. Nada que ver en cuanto a ambientación, pues por todo lo demás se mantiene fiel a su apuesta por la base histórica como telón de fondo para una historia emocionante y lúdica. En ella se nos cuenta la historia de una superviviente de la Segunda Guerra Mundial en la que Gálvez regres a Florencia pero muchos años después de los Médici para contar una historia que hará las delicias de sus fans.

