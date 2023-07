El voto CERA da alas a Feijóo: aspira a lograr 172 votos a favor en la investidura, pero sin la abstención del PNV no suma

24/07/2023 El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular tras las elecciones generales del 23J, en la sede del PP, a 24 de julio de 2023, en Madrid (España). El Partido Popular ha sido primera fuerza en 41 provincias en las elecciones generales celebradas este domingo 23 de julio, mientras que el PSOE lo ha sido en diez, PNV lo ha sido en Vizcaya y EH Bildu, en Guipúzcoa. Con el 100% del voto escrutado y un 70,39% de participación, el PP de Alberto Núñez-Feijóo es el ganador de las elecciones de 2023. El líder de los populares anunció ayer su intención de intentar formar gobierno como formación más votada. Sin embargo, el resultado obtenido está lejos de la "mayoría suficiente" que esperaba y ni siquiera suma con Vox. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

La esperanza es lo último que se pierde. O si no que se lo digan a Alberto Nuñez Feijóo, al que un solo escaño más le ha hecho verse ya en Moncloa, aunque por mucha fe que tenga, no será fácil. Este viernes todas las miradas estuvieron puestas en el voto de los residentes en el extranjero — conocido como CERA por sus siglas—, un total de 233.688 papeletas, equivalentes al 10% del censo, que podía inclinar la balanza hacía un lado u otro. El recuento es lento, comenzó a las diez de la mañana pero no se conocerá el resultado final hasta este sábado. Estaban en juego hasta nueve escaños y, de momento, el PP ya le ha arrebatado uno al PSOE en la provincia de Madrid.

“Podría aspirar a 172 votos a favor de su investidura”, aseguran fuentes del partido, que recuerdan que para que Sánchez sume más apoyos que los populares necesitaría, sin excepción, los votos de ERC, PNV, Bildu y Junts. Ahora ya no es posible la abstención, una opción que hasta ayer estaba encima de la mesa por si los socialistas no conseguían el sí de Junts. Por el momento, el partido de Carles Puigdemont parece que será el hueso más duro de roer. Los republicanos anunciaron este viernes que consultarán a sus bases un “eventual” acuerdo para apoyar a Sánchez en la investidura; los de Arnaldo Otegi ya han iniciado las conversaciones con los socialistas y el PNV ya ha emplazado al presidente en funciones a negociar tras dar portazo al PP.

Pero por mucho que Feijñoo sea optimista, las cuentas no salen. Habrá que ver si los populares suman algún escaño más a última hora. Sin Junts, el bloque de la izquierda se queda en 171 escaños —O 172 si consigue el sí del BNG— la misma cantidad que el de la derecha, que estaría formado por los 136 asientos de los populares, los 33 de Vox, y uno por parte de Coalición Canaria y otro de UPN. La única forma que tiene Feijóo de asegurarse una investidura exitosa ahora mismo es si los de Aitor Esteban se abstienen, algo complicado, ya que el presidente del partido vasco, Andoni Ortuzar, ya se negó este jueves en una entrevista en Radio Euskadi a pactar con Feijóo y aseguró que espera que Sánchez le haga un “planteamiento global sobre qué quiere durante estos cuatro años, especialmente en el ámbito del modelo territorial”, en referencia a las realidades de Euskadi y Cataluña.

25/07/2023 El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo (1i), asiste a la tradicional ofrenda al Apóstol, a 25 de julio de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Como cada 25 de julio, la Fiesta del Apóstol de Santiago, patrón de Galicia y de España realiza esta ofrenda. Feijóo asiste con la reciente victoria de su partido en las elecciones generales del 23J. El líder de los populares anunció, tras conocer los resultados electorales, su intención de intentar formar gobierno como formación más votada. POLITICA César Arxina - Europa Press

Y este es el argumento que usan desde Génova, que ya se preparan para cualquier escenario, ya que la repetición electoral no puede descartarse. “Pedro Sánchez quiere unir a todos los partidos nacionalistas e independentistas para que le ayuden a ser presidente pese a quedar a 16 escaños de Feijóo y tener 330.000 votos menos”, apuntaron anoche tras conocer que el PP se hacía con un parlamentario más. “Ha perdido las elecciones, pero también el respeto por su país y por la historia de propio partido. Felipe González no intentó formar Gobierno en 1996 pese a quedarse a menos votos de Aznar que Sánchez de Feijóo. O Bildu u oposición. O independentismo o mudanza”, sentenciaron.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ve posible “convencer a la mayoría de grupos” del Parlamento para que apoyen la investidura de Feijóo y no se rompa con la “historia democrática” de España, donde en 45 años siempre ha gobernado el vencedor de las elecciones. El dirigente popular, que este viernes participó en la junta directiva del PP de Málaga, ratificó que el líder del PP “va a intentar formar Gobierno” para “dotar de estabilidad” al país, aunque sigue sin tener mayoría parlamentaria.

El mensaje del PSOE a Junts

Mientras los populares celebraron este viernes por la noche este avence, desde Ferraz suenan las alarmas por si pierden más escaños. Nada más conocerse que el PP les había arrebatado uno en la provincia de Madrid, los socialistas quisieron lanzar un mensaje a Junts: “O se está con la ultraderecha y el PP o con el resto de fuerzas”, insistieron fuentes de Ferraz.

La formación catalana se vuelve más fundamental que nunca, y sus exigencias son claras: autodeterminación y amnistía. Los postconvergentes son conscientes de que ahora mismo Sánchez les necesita a ellos más que ellos a él, y jugarán con eso. Sin prisa.

¿Y qué hará Vox?

24/07/2023 El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal (c), durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede de Vox, a 23 de julio de 2023. (A. Pérez Meca/Europa Press)

Otra cuestión clave es saber cuáles serán las condiciones que Vox le ponga al PP para facilitarle un sí en la investidura. El portavoz de la ultraderecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó este viernes que veía “posible” que el líder del PP encontrara apoyos suficientes entre algunos diputados del PSOE y que si conseguía reunir los votos necesarios su partido no bloquearía la investidura. Sin embargo, si Feijóo logra la mayoría parlamentaria, los de Santiago Abascal no pondrán problemas, o no les conviene, puesto que una repetición electoral sólo les haría perder todavía más escaños.

Escaños que e en estaban juego

La vista estaba puesta tanto en Madrid como en Girona, donde el PP podía arrebatarle más parlamentarios al PSOE, pero finalmente, tan solo se ha producido un cambio en la capital, mientras que en la provincia catalana no se ha alterado el resultado. Los socialistas tenían una oportunidad en Salamanca, pero tampoco ha habido trasvase, ni han conseguido robarle ningún escaño a Junts en Cataluña. Está por ver qué ocurre este sábado con el baile de escaños.

