Las frases que Rosalía dejó en ‘El Hormiguero’, hace un mes, sobre cómo era su relación con Rauw Alejandro

Tras horas de intensos rumores, Rauw Alejandro confirmaba finalmente en sus redes sociales su ruptura con Rosalía. Lo hacía a través de un comunicado en el que hacía una gran revelación: no se trata de algo reciente.

“Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, se puede leer en el mensaje, en el que el puertoriqueño afirma además que “existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Esta revelación, el que rompieran hace meses, ha sorprendido mucho a los fans de la pareja y es que cabe recordar que hace poco más de un mes, el 12 de julio, Rosalía habló largo y tendido en El Hormiguero sobre su novio y sus planes de boda. La catalana dejó tras de sí grandes frases dedicadas al que se suponía que era su novio y es que, por lo que decía, nada hacía presagiar que entre ellos se hubiera terminado el amor.

Trabajar juntos

Una de las partes que más curiosidad despertaron a Pablo Motos era cómo lograban ella y Rauw combinar la vida personal y la profesional, ya que tienen varias canciones juntos. “Hay una parte que es muy divertida, porque tenemos la complicidad de ser pareja y nos reímos todo el rato. Entonces está el relaje ese, como de estar en casa, también es verdad que hacer un proyecto genera presión. ¡Aquí estamos y seguimos! Hemos sobrevivido a un lanzamiento”, aseguró con una sonrisa en la boca.

‘Conflictos’ laborales

Como es lógico, no siempre se puede estar al cien por cien y por eso Pablo quiso saber qué sucedía en esos momentos en los que no estaban de acuerdo. “¿Quién gana?”, le preguntó. “¡Pues según el día! Un día gana uno, un día gana otro... ¡Yo gano, yo gano...!”, afirmó divertida y sin poder contener la risa, añadiendo que “Rauw también gana porque tiene una personalidad como artística...”. “Y Rauw tiene paciencia?”, siguió Motos, a lo que Rosalía no pudo más que afirmar: “Un montón. ¡Imagínate, que para aguantarme a mí!”.

Planes de boda

Por supuesto, Rosalía también habló de la gran novedad de su vida: su boda. “Eso parece, que nos casamos. ¡Parece que va a haber boda!”, contó a Pablo Motos, sin poder asegurar cuándo iba a tener lugar el gran día. “De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Pero tengo por ahí vestidos de novia guardados que me gustan, hay uno de Vivienne Westwood que me gustaría... Tengo cosillas guardadas. Será algo chil, en familia a lo mejor, como tranquilo. ¡Veremos a ver! Porque luego vas sumando... Vamos a ver cómo termina esto.

La pedida

Rosalía también contó con todo lujo de detalles cómo Rauw le pidió matrimonio. “Fue de una manera muy bonita, en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos, que está en la montaña y se ve todo Puerto Rico. Había fuegos artificiales porque era año nuevo y justo habíamos subido a la terraza. ¡No me lo esperaba! De golpe veo que se me medio arrodilla, que buscaba algo y no lo podía sacar, ¡era la caja! La tenía encajada. Me sacó el anillo y me pidió que me casara con él, y yo me puse a llorar, claro. Madre mía... ¡Lagrimones! Me dio como mucha ilusión...”.

