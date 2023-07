La cualidad de Alcaraz que más sorprendió a Monfils según su exentrenador

Alcaraz en acción en la final de Wimbledon contra Djokovic (REUTERS/Dylan Martinez)

Carlos Alcaraz es el tema de conversación predilecto en el tenis después de su victoria en Wimbledon. El número uno del mundo está en boca de todos, ya con dos Grand Slam en el zurrón con apenas 20 años. Por eso, no hay conversación con cualquier personaje relativo al deporte de la raqueta que se precie en la que no aparezca el nombre del español. El último en alabarlo ha sido un entrenador histórico de su deporte, que ha trabajado con jugadores tan reconocidos como Boris Becker, Dominic Thiem y Gael Monfils: el austríaco Günter Bresnik.

En una entrevista para Kleine Zeitung, el técnico ha querido analizar la derrota que sufrió Novak Djokovic a manos de Carlitos en el grande de la hierba. Cree que el serbio “no jugó su mejor tenis durante todo el partido” y que “las rivalidades con Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray lo llevaron a las mejores actuaciones”. Como “esa rivalidad no existe con Alcaraz”, le pasó factura.

“Siempre he dicho que Djokovic perderá la motivación una vez que no haya más competencia constante con Nadal y Federer y haya ganado 23 títulos de Grand Slam. Alcaraz, en cambio, jugó con libertad y lo tiene más fácil ante los mayores porque están en declive. Las ramas son altas, pero descendentes”, considera también Bresnik, que no ha dudado en analizar aún más en profundidad al gran estandarte de la Next Gen tenística.

Alcaraz celebra un punto en Wimbledon (REUTERS/Andrew Couldridge)

El gran problema para los rivales de Alcaraz

Alcaraz está a un nivel muy alto en estos momentos, aunque es posible que Nadal pudiese ganarle en su regreso. Al menos, así lo cree el encargado de diseccionarle ahora: “Todavía estoy convencido de que Federer, Nadal, Djokovic y quizás Murray jugaron mejor en su mejor momento que Alcaraz hoy. Entonces sí, Nadal debería volver a alcanzar ese nivel”.

Eso sí, Bresnik valora que el de El Palmar “puede acertar todos los tiros y ya es un jugador completo, pero sobre todo es un atleta increíble”. Para ejemplificarlo, ha contado lo que le desveló sobre Charly uno de sus antiguos pupilos, Monfils: “Después de un partido contra él, dijo que los tiros de Alcaraz eran rápidos y potentes, pero ese no era el gran problema para él como oponente. Se sorprendió cuando vio lo rápido que era Alcaraz. Y Monfils debería saberlo, él mismo es uno de los más rápidos en la gira. Además, Alcaraz es serio y, sin embargo, juguetón. Eso suena contradictorio, pero no lo es”.

Para Bresnik, una de las claves del éxito de Alcaraz está en su entrenador, Juan Carlos Ferrero. “Tiene a uno de los mejores entrenadores, que cuenta con mucha experiencia y no deja a Alcaraz lugar para tonterías”, opina. Una exigencia que no aguantó Alexander Zverev, como recalca el austríaco, pero sí el próximo defensor del título en el US Open.

Alcaraz en pleno golpeo en Wimbledon (REUTERS/Dylan Martinez)

“Tiene la suerte de subir al escenario cuando los mejores de todos los tiempos están pensando en retirarse, o ya lo han hecho. El nivel entre los diez primeros tampoco es el mejor en este momento y es el único en su grupo de edad. Podría dominar durante los próximos años, pero aún tiene que confirmar sus éxitos. Siempre puede pasar algo, ha tenido algunas lesiones, pero también podría volverse aburrido para él”, sentencia Günter Bresnik cuando se le pregunta si Alcaraz puede marcar una era. Lo consiga o no, nadie puede quitarle la condición de gran sensación del tenis mundial en la actualidad.

