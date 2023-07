María Teresa Campos participará en el homenaje a su carrera impulsado por sus hijas, que se emitirá en Telecinco

María Teresa Campos, en una fotografía de archivo. (Getty Images)

Hace unos días se conocía que Carmen Borrego y Terelu Campos están preparando un gran homenaje a su madre, María Teresa Campos, para repasar su dilatada trayectoria como periodista y presentadora. Las hermanas dejaron en el aire la posibilidad de que ese especial se pueda ver en televisión y ahora se ha sabido que finalmente Telecinco será la cadena encargada de emitirlo.

Según desvela Lecturas, el programa estará producido por Cuarzo (Así es la vida) y se emitirá en Telecinco el próximo otoño. Se tratará de un formato “muy especial y emotivo” que hará un recorrido los 40 años de profesión de la malagueña, quien permanece alejada de los platós y del foco mediático debido al deterioro cognitivo que sufre a sus 82 años.

Pese al actual estado de salud de Teresa, sus hijas han confirmado a la revista que la veterana periodista colaborará de alguna forma en el homenaje televisivo a su figura, aunque todavía no se han especificado los detalles.

Este especial, surgido de la iniciativa de las hijas de la presentadora, estará dirigido por Carmen Borrego y presentado por Terelu, que le darán una impronta aun más emotiva y personal al programa.

La salud de María Teresa

María Teresa Campos, en una imagen de archivo.

En los últimos meses, la salud de María Teresa Campos ha acaparado titulares y ha preocupado a su entorno. En las últimas imágenes públicas de la periodista se evidencia su deterioro físico y, ante las crecientes especulaciones, Terelu y Carmen optaron por blindar a su madre, que permanece aislada en su casa de Madrid.

Pese a que la familia Campos se resistía a explicar qué le sucede a la veterana comunicadora, Carmen Borrego se pronunciaba hace unos meses en Sálvame para despejar las dudas sobre la salud de su madre, confesando que sufría un notable deterioro cognitivo: “Mi madre no está bien y llegará un momento en el que no nos conozca, como le pasa a muchísima gente de este país. No hablamos de una enfermedad clara porque no está diagnosticada, es la realidad, pero creo que no hay que avergonzarse”, aseveró.

