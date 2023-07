Las medidas culturales del PP en caso de ganar el 23-J: quitar el rango de ministerio y abrir un Centro Nacional de Danza

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, interviene en la presentación del programa electoral del Partido Popular a las elecciones generales del 23 de julio, este martes en el Palacio de Linares de Madrid. EFE/ Javier Lizon

Las elecciones generales del próximo 23 de julio están a la vuelta de la esquina y es momento de valorar las propuestas culturales de algunos de los partidos. Después de analizar las ideas más llamativas de Vox en materia cultural, en este caso es el turno de valorar algunas de las iniciativas que ha tomado en consideración el Partido Popular, el cual parte como uno de los favoritos para triunfar el próximo domingo. Podríamos estar, por lo tanto, ante el programa cultural del partido que gobierne los próximos cuatro años.

Lo cierto es que en cuanto a cultura se refiere, el programa del PP es el que menos propuestas tiene de todos los partidos. No porque Feijóo ya haya anunciado que la cultura perderá el rango institucional de Ministerio, pues eso no necesariamente significa que vaya a ser una cartera mal gestionada, solo que se reaintegrará en el ministerio de Educación, algo que siempre ha sucedido en las legislaturas del PP. “¿Por qué no se acepta que haya un Ministerio de Educación y Cultura y sí uno de Cultura y Deporte?”, se preguntaba Jaime de los Santos, secretario de cultura del PP.

A finales del pasado mes de junio tuvo lugar un debate en el que los cuatro partidos mayoritarios expusieron sus propuestas más destacadas, entre ellos el PP. Desempolvando en gran medida su programa de hace cuatro años, el Partido liderado por Alberto Núñez Feijóo recupera su apuesta por impulsar el Instituto Cervantes y suma otras como la apertura de un Centro Nacional de Danza a través de fórmulas de mecenazgo, “que sirva como lugar de representación tanto para las Compañías Nacionales (Compañía Nacional de Danza y Ballet Nacional de España), como para compañías nacionales e internacionales, y como centro de formación y difusión de la danza”.

En materia de literatura, el PP propone colaborar conjuntamente con la industria editorial para fomentar la lectura, especialmente juvenil e infantil, así como mejorar la infraestructura y dotar de recursos humanos a bibliotecas, museos y archivos. Y en cuanto al cine, se promete un apoyo financiero para “consolidar el éxito del sector audiovisual español con nuevos horizontes fiscales que acrecienten la competitividad del mercado español entre sus competidores”, todo ello mientras continua paralizada la aprobación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual a la espera de lo que suceda el 23-J. “Somos inmensos en la creatividad pero no hemos sido capaces de construir el corpus legislativo que nos haga competitivos ante el resto de países”, comentaba De Santos en el reciente debate.

Un ministerio que podría caer en manos de Vox

Como podemos observar, el apartado cultural no es uno de los más desarrollados por el Partido Popular, y por ello no es de extrañar que se comente en las últimas semanas que es una cartera con la que podría hacerse Vox, en caso de una victoria parcial del PP pactando con el partido de Santiago Abascal. Ya ha sucedido así en los ayuntamientos y así podría darse los próximos cuatro años, a pesar de que Santos ha insistido en que “no cederá ningún ministerio estratégico a Vox”, ya que para Feijóo “la cultura es sagrada, como lo son los derechos del colectivo LGTBI y, por supuesto, los de las mujeres”.

De momento, la realidad es que no se aprecian cambios muy significativos en materia cultural con respecto al programa de hace cuatro años, y la apuesta por retirar el ministerio de cultura y reintegrarlo en Educación tampoco es muy halagüeña. La de Vox, por el contrario, sí que promete hacer cambios significativos y reorientar la cultura hacia mantener ciertas costumbres y tradiciones de nuestro país, entre ellas la tauromaquia. Habrá que esperar a ver qué pasa a partir del 23-J, pero parece que si sale elegido el PP, en cultura hay aún mucho trabajo por hacer.

