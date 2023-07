Así se pronuncia Vinicius por el racismo ante la juez: “Me insultan porque soy de raza negra, no se puede hacer eso”

Maffeo y Vinicius se encaran en Mallorca (Reuters/Juan Medina)

Vinicius ya ha protagonizado una declaración judicial al hilo de los episodios racistas de los que ha sido objeto en los últimos meses. Tiene que ver con el caso abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, relativo a los insultos que recibió el pasado 5 de febrero en un Mallorca - Real Madrid disputado en Son Moix. El futbolista brasileño intervino ante la jueza por videoconferencia y durante unos 20 minutos, tal y como ha adelantado en exclusiva El Mundo este jueves.

“Me insultan porque soy un jugador importante y porque soy de raza negra, por las dos cosas”, expuso Vinicius durante su comparecencia telemática en los tribunales. Y todavía fue más contundente con lo sucedido: “No se puede hacer eso con la gente negra que se ha visto afectada durante la Historia de la Humanidad”. El jugador del Madrid quiso dejar claro que no perdona a quienes la tomaron con él y que no descarta pedir una indemnización, reprobando con dureza la conducta de los aficionados del Mallorca que le atacaron.

Eso sí, Vinicius también reconoció en su declaración que se enteró de los comentarios ofensivos cuando el partido ya había terminado, a través de la televisión y las redes sociales. Consideró, además, que los insultos a secas no le molestan: son aquellos relativos al color de piel, con tintes racistas, los que le indignan sobremanera.

Vinicius en acción contra el Mallorca (Reuters/Juan Medina)

La defensa del hincha que le insultó preguntó a Vinicius si no cabía la posibilidad de que se le llamase “mono” por hacer “monerías”. A lo que el atacante contestó, haciendo hincapié en que esas palabras tuvieron un componente racista: “Eso será a la gente blanca, no a la gente negra”. Su contrariedad fue mayor cuando se le planteó que él también insultó a otros futbolistas durante el encuentro, negándolo rotundo: “Si hubiera insultado a un compañero o al árbitro, me hubieran expulsado”.

Caso Vinicius en Mallorca

“¡Vinicius, eres un mono, eres un puto mono!”, fue el audio captado por las cámaras televisivas en Son Moix cuando el Madrid se disponía a sacar una falta lateral. Una vez que se conoció tal comentario, LaLiga decidió denunciar lo ocurrido en los tribunales, y el autor de los insultos tardó apenas unos días en ser identificado y detenido.

Vinicius durante un amistoso con Brasil (AP Foto/Joan Monfort)

Se trata de un joven universitario de 21 años, socio del Mallorca y que llegó a pedir perdón por su actitud ya en el juzgado, reconociéndose admirador de Vinicius. Sin embargo, el club balear también le reprobó y le retiró el carné. Eso sí, Vinicius afirmó que no notó mayor hostilidad en la isla que en otros lugares donde también se ha denunciado racismo en su contra.

