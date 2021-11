Javier Merino marca distancias con Mar Flores tras sus presuntas filtraciones a un paparazzi

02-10-2013 Javier Merino. Complicados momentos para Mar Flores, en el punto de mira en los últimos días después de que un paparazzi haya desvelado en el programa 'Sálvame' que la modelo, presuntamente, le habría filtrado en los últimos meses información privada de su pareja, Elías Sacal - durante una de sus rupturas - para que le pillase en situación comprometida y poco favorecido durante sus vacaciones. Pero eso no es todo, ya que según este fotógrafo, la modelo habría traicionado también a amigas como María José Suarez o Mar Saura, facilitándole información sobre sus vidas íntimas a cambio de dinero. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Una información que Mar, dolida, ha negado tajantemente, manteniendo que todo se trata de una manipulación y anunciando que tomará medidas legales tanto contra el paparazzi como contra quien se ha hecho eco de sus mentiras, que no está dispuesta a consentir.



Javier Merino, exmarido de la modelo y padre de cuatro de sus hijos - también traicionado por Mar según dicho paparazzi - prefiere mantenerse al margen de la polémica y, asegurando que "no me he enterado de nada y no he visto nada", ha declinado pronunciarse sobre este turbio asunto en el que se ha visto envuelta la empresaria con la que, confiesa, no ha hablado en los últimos días para saber cómo se encuentra.



