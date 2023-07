Cristina Tárrega estrena ‘La vida sin filtros’: “La nueva etapa de Mediaset va más con lo que yo me he educado”

Cristina Tárrega, en una imagen promocional. (Mediaset España)

Cristina Tárrega se pone al frente de La vida sin filtros a partir de este sábado 1 de julio. La periodista retoma su papel como presentadora con este formato producido por Unicorn Content (El programa de Ana Rosa) que ocupará el prime time de Telecinco durante este verano.

La comunicadora, que define este programa como el formato de su vida, ha atendido a los medios en las instalaciones de Mediaset, donde ha contado cómo está viviendo esta nueva etapa profesional y cómo se plantea su futuro en la cadena, entre otros asuntos.

“Llevaba mucho tiempo de perfil, esperando este programa con cosas que no me gustaban y cosas que sí, pero que creía que no todo valía la pena”, confesaba Tárrega en la presentación, en la que estuvo presente Infobae España. “He tenido que esperar este momento para volver a enfrentarme a las audiencias y a conducir. Lo he hecho durante mucho tiempo, pero no llegaba, yo no lo veía, no había feeling”, añade, afirmando que ha tenido que hacer una “labor pedagógica previa” mientras llegaba esta opotunidad.

El estreno de La vida sin filtros se enfrentará a un rival difícil: la semifinal de La Voz Kids en Antena 3. Sin embargo, Cristina se muestra tranquila con esta competencia. “En mi vida nunca nada fue fácil”, asevera. Lo que sí reconoce es que su sueño es “ir en directo” si el programa sigue adelante y funcionan las ocho entregas que por ahora hay grabadas.

“Si Ana Rosa quiere que esté con ella en las tardes, lo estaré”

Sobre la nueva etapa que se ha abierto en Mediaset España tras la marcha de Paolo Vasile, Tárrega se muestra cómoda: “La nueva Mediaset va más con lo que yo me he educado. Pienso que estoy en el momento donde mejor voy a ser vista”, comenta.

Este nuevo ciclo implica el final de El programa de Ana Rosa, cuya presentadora tomará las riendas de las tardes a partir de septiembre. En ese sentido, Cristina confiesa no saber si seguirá colaborando en las mañanas o se irá a la franja vespertina con Quintana: “A Ana Rosa le he dicho ‘mira, nena, haz conmigo lo que quieras’. Somos compañeras y si ella quiere que esté con ella, lo estaré”.

“En ‘Sálvame’ hay gente con mucho talento que no va a tener problemas en el trabajo”

Cristina asegura tener una personalidad “muy conciliadora” y reconoce que a veces le ha tocado mediar entre sus compañeros de la mañana y los colaboradores de Sálvame. Esto le ha salpicado personalmente en alguna ocasión: “Tuve un momento en el que tiraron contra mí sin motivo ni causa, pero ya pasó”, reconoce.

Sobre el final de Sálvame, la presentadora comenta que “esto es la tele” y asegura que en el programa “hay gente con mucho talento que no va a tener problemas en el trabajo”. Además, ha desvelado que la primera llamada que recibió cuando se anunció su nuevo proyecto fue la de Jorge Javier Vázquez. Y añade: “Fue especialmente cariñoso, porque siempre lo ha sido conmigo”.

El nombre de su nuevo programa bien podría hacer honor a su personalidad. Y es que Cristina Tárrega presume de decir lo que piensa “sin filtros”, algo que le pasa factura “todo el tiempo”. Aún así, advierte: “No voy a cambiar. No me preguntes lo que opino, porque te lo voy a decir”.

