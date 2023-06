Elecciones generales 23-J, en directo: la precampaña se juega en Extremadura y en el plató de ‘El Hormiguero’

Zapatero arropa a Irene Montero

José Luis Rodríguez Zapatero arropó este martes a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la entrega de los Reconocimientos Arcoíris, celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid. “Deseo expresar mi agradecimiento, mi afecto y mi reconocimiento a Irene Montero por su tarea y por el respeto y afecto que siempre me ha tratado. A mí no se me olvidan las cosas y no se me va a olvidar”, dijo el expresidente del Gobierno, uno de los galardonados por el impulso a la ley de matrimonio igualitario. “Me gusta este Ministerio de Igualdad”, aseguró.