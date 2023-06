Las aseguradoras encuentran en la okupación un nuevo nicho de negocio

Okupas

La innovación es una de las características que definen al sector asegurador, y su capacidad para detectar necesidades y ofrecer soluciones que las satisfagan, otra. Si ya sorprendieron hace unos años asegurando el pelo de Jennifer Aniston, la cara de David Beckham, las piernas de Cristiano Ronaldo o el trasero de Jennifer López, ahora han acelerado el lanzamiento de coberturas menos glamurosas pero eficaces para cubrir uno de los problemas que más inquietan a la sociedad: la ocupación ilegal de viviendas.

Así se constata en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de mayo, en el que aparece por primera vez la ocupación de viviendas como una de las principales preocupaciones de los españoles.

Te puede interesar: Los seguros que te puedes desgravar en la declaración de la Renta 2022-2023 y que te harán ahorrar

Esta inquietud creciente está justificada si se tiene en cuenta que en los últimos cinco años se han producido en España una media de 15.000 denuncias al año por ocupación de viviendas, más de 40 al día, y cada año se han celebrado de media unos 3.000 juicios por la vía civil relacionados con este delito. Solo en 2022 se produjeron 16.726 denuncias, más de 45 al día, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial.

Evitar riesgos

Recuperar una vivienda ocupada puede durar años, por lo que las aseguradoras han lanzado nuevos seguros y coberturas antiokupas cuyo objetivo es minimizar las consecuencias económicas que tengan estos delitos sobre los propietarios.

Te puede interesar: Los okupas de Majadahonda intentan entrar otra vez al edificio desalojado armados con cuchillos

Entre ellas, las derivadas de los trámites legales y judiciales, del pago de los suministros básicos mientras la vivienda está ocupada, de los posibles daños materiales que los ocupantes provoquen, de la pérdida de rentas mensuales del alquiler o de la necesidad de alojamiento de los propietarios si la ocupación es del hogar familiar.

La mayoría de aseguradoras introduce esta protección como parte de su seguro del hogar, y la última en hacerlo ha sido Línea Directa, que cubre la asistencia legal para la recuperación del inmueble y una compensación al asegurado por los costes que soporte a raíz de la pérdida temporal de su vivienda. Sus coberturas frente a la ocupación suman en su conjunto 33.900 euros o más si la rehabilitación de la casa se hace a través de la red de reparadores de Línea Directa.

El objetivo de este seguro, a juicio de Diego Ferreiro, director comercial de Línea Directa, es ofrecer “una solución aseguradora única en el mercado español que protege de forma completa de las principales consecuencias que la ocupación tiene para los propietarios”.

Línea Directa no es la única. Allianz, Alquiler Seguro, Generali, Plus Ultra, Mutua Madrileña o Santa Lucía son otras de las entidades que han incrementado sus coberturas frente a los okupas.

¿Un negocio viable?

No obstante, no todas las aseguradoras han optado por cubrir este riesgo. Es el caso de Mapfre, cuyos responsables consideran que no existe una demanda suficiente para que este seguro sea rentable: “Tenemos que ser serios, hay que ofrecer productos que respondan a las necesidades de la gente”, ha manifestado esta semana Antonio Huertas, presidente de Mapfre.

A lo que la Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa, respondió que el seguro contra la ocupación es tan necesario como otros seguros, puso como ejemplo el de incendios, y argumentó que su nuevo seguro ‘antiokupas’ está teniendo una “enorme aceptación entre los clientes”.

Seguir leyendo: