Risas, lágrimas, fuego y dos amargas ausencias que han marcado el último adiós de ‘Sálvame’

El equipo de 'Sálvame', cantando el himno del programa en su última emisión. (Mediaset)

Sálvame se ha despedido definitivamente de su audiencia este viernes 23 de junio con un programa especial de cuatro horas que se ha convertido en una gran fiesta en la que no han faltado la música, las risas y la nostalgia. Pero, como en todo último adiós, las lágrimas también han formado parte de esta última emisión que, además, ha estado marcada por dos notables ausencias.

Jorge Javier Vázquez ha sido el gran ausente del final de Sálvame. El presentador, que ha estado al frente del programa en estos 14 años de emisión ininterrumpida, no ha podido estar en la última emisión debido a su baja médica, por lo que el formato de La Fábrica de la Tele ha querido homenajearle con un emotivo vídeo que reivindica su papel fundamental en la historia del espacio vespertino.

“Aquel 27 de abril de 2009, Jorge Javier Vázquez se ponía al frente de un programa muy loco que nadie imaginaba lo que iba a suponer en el mundo de la televisión”, ha recordado Terelu Campos. “Durante todo este tiempo, ha llevado las riendas del cortijo como nadie y ha dejado una cosa muy clara: que siempre será el dueño de este universo loco y que sin él absolutamente nada habría sido lo mismo, porque Sálvame es Jorge Javier y Jorge Javier es y siempre será Sálvame”, añadía antes de dar paso a un vídeo en homenaje al presentador.

Pero el catalán no ha sido el único que no ha podido despedirse de la audiencia y del histórico programa. Carlota Corredera tampoco ha tenido la oportunidad de estar en el plató. La presentadora abandonó el programa hace más de un año y, tras un proyecto fallido en la cadena, Mediaset ha acabado descartándola de su plantel de presentadores, incluso ha retirado su foto del pasillo.

En ese sentido, Laura Fa ha expresado su malestar por la injusta salida de Carlota: “Me pareció tremendamente injusta su salida, porque pagó platos que no tenía que pagar. Me da una tremenda tristeza que no esté hoy aquí despidiendo un programa que para ella era tan importante”, ha sentenciado.

Así ha sido el final de ‘Sálvame’

El equipo de 'Sálvame' aplaude ante la hoguera final del programa. (Mediaset)

El programa final de Sálvame empezaba con todo el equipo entrando en el plató al ritmo de I will survive interpretado por una orquesta en directo. Además, el formato ha preparado un amplio despliegue en el que sus colaboradores veteranos se han desplazado a distintos puntos del país para conocer a personas que tienen un vínculo especial con el programa.

Manuel Zamorano, Nuria Marín, Jimmy Giménez-Arnau, José Perea, Cristina Soria y el doctor Sánchez Martos han vuelto a Sálvame para no perderse la despedida del programa. Todos ellos han formado parte de la historia del formato y han sido invitados a esta fiesta final.

Tras cuatro horas repasando estos 14 años de historia, el programa ha terminado con una emotiva hoguera final en la que los colaboradores han dicho adiós a la audiencia con la esperanza de volver a coincidir pronto. “Acuérdense de esta frase: no nos van a olvidar, porque seguiremos” ha sido la frase final que, en la voz de Belén Esteban, se ha escuchado en el último Sálvame de la historia.

