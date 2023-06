Jaime Cantizano desvela su crisis de mediana edad: “Consideré que había dejado de ser atractivo y que dejaba de interesar”

Jaime Cantizano en la fiesta de presentación de la nueva temporada de Atresplayer. (Europa Press)

Jaime Cantizano es uno de los rostros más conocidos de la comunicación en España y en contrapunto es uno de los más discretos. El presentador no suele prodigarse por los eventos públicos y por eso su última aparición, en la presentación de la nueva temporada de Atresplayer, fue uno de los grandes momentos de la cita. Sonriente, cercano y tan agradable como parece a través de la pantalla, el gaditano ha charlado sobre las últimas novedades de su vida.

Infobae España se encontraba entre los medios a los que atendió y a los que comenzó contando cuál es el motivo por el que apenas acude a actos públicos: “Es verdad que yo soy de salir muy poco porque estoy muy entretenido ya en otras cosas. Y con el paso del tiempo cada vez me interesan menos”, aseguró. Una de las tareas que más ocupan su tiempo es su trabajo, del que dice que “no me puedo quejar”. Jaime lleva siete años al frente de Por fin no es lunes que, como contó, van a ampliarse a tres más.

Pese a que está muy satisfecho con su trabajo actual, el de Jerez de la Frontera desveló que no cierra las puertas a un regreso a la pequeña pantalla, donde durante años fue extremadamente feliz y uno de los presentadores de moda. Eso sí, si lo hace tendrá que ser en algo que le apasione pues, como desveló en la conversación “quien me conozca y trabaja en el sector sabe que yo he dicho no a algunas cosas, pero nunca se sabe. Son dos amores que se pueden combinar”.

El próximo 22 de julio Cantizano cumple 50 años, una fecha redonda que si bien muchas personas festejan por todo lo alto, él prefiere ignorar. De hecho, dejó claro durante esta entrevista que no quiere oír hablar de fiestas, tartas o velas. “No lo voy a celebrar porque no me gusta nada celebrar los 50 años. Dicho esto, también digo que creo honestamente que no me puedo quejar físicamente. Pero ya se lo he dicho a mucha gente, no hay fiesta. Celebré 49 y celebraré 51, pero no los 50″, afirmó tajante.

Una de las cosas que parecen preocuparle es que los años pasen factura a su cuerpo. “¿Ves que tengo arrugas?”, preguntó divertido, provocando que la siguiente cuestión fuera si ha tenido alguna crisis por la edad. “Sí, tuve una crisis con 47 o 48 años. Mi cuerpo, yo siempre he hecho mucho deporte, y no respondía de ninguna manera y además consideré que había dejado de ser atractivo, que dejaba de interesar”. Y siguió: “Por eso se llama crisis, porque empiezas a dudar incluso de ti mismo. Me planteé incluso si me merezco el trabajo que tengo... Estas cosas de las crisis…”.

Por suerte el tiempo puso las cosas en su lugar y ahora se encuentra bien. Algo que también le debe a su hijo, Leo, que está a punto de cumplir 7 años y quien le ha pedido algo: “con él ya tengo suficiente, pero el enano me ha pedido un hermano, pero de momento no... Además, ya tengo 50 años, o sea que ya voy un poco tarde”.

La cifra, sin embargo, no es ningún impedimento para que tenga ganas de abrirse al amor. “La soltería nunca es un objetivo, lo ideal es estar acompañado, pero no me quejo, estoy muy bien como estoy, te lo puedo asegurar”, sentenció.

