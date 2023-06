De la Fuente: "Al final vais a entender por qué me llaman el hombre tranquilo"

Enschede (Países Bajos), 15 jun. Luis de la Fuente, seleccionador español, reconoció que "necesitaba tiempo" para asentar sus ideas en la absoluta y se mostró "optimista" con la posibilidad de dar a España un título once años después, tras superar a Italia en las semifinales de la Liga de Naciones.

"Estaba muy tranquilo, al final vais a entender por qué me llaman el hombre tranquilo. Estaba seguro de que el trabajo estaba bien hecho. Los jugadores estaban comprometidos, entendiendo conceptos y era cuestión de tiempo. No dudaba de lo que intentábamos conseguir. Espero mejorar más el domingo ante un rival durísimo como Croacia. Me preocupa que tengan fe y crean en nuestro mensaje", dijo en rueda de prensa.

"Siento satisfacción y orgullo. Hemos hecho un partido de altísimo nivel. Los jugadores han plasmado un trabajo previo realizado y han puesto un grandísimo talento al servicio del juego y eso me hace sentir orgulloso. Estoy feliz por una gran final ante un rival como Croacia. Llegamos con la moral por las nubes", añadió.

En el olvido queda el batacazo de Escocia, un accidente para Luis de la Fuente que se supera a base de trabajo como defendió que demostraron sus jugadores ante Italia.

"Necesitaba tiempo. Esto es un proceso y hacía falta entrenamientos consolidar una idea, pero somos los mismos que no tuvimos fortuna en Escocia. Con más bagaje y conocimiento de un idea. Hay también cosas que mejorar pero aquel día vi aspectos del juego que habíamos trabajado. Me hace ser optimista porque el mensaje ha calado en los jugadores y están convencidos. Su compromiso ha sido espectacular", elogió.

El seleccionador dedicó elogios a Joselu Mato, autor del gol del triunfo, pero también a Álvaro Morata por todo el trabajo previo.

"Joselu se está ganando que contemos con él. Tiene un rendimiento buenísimo con su club y excepcional con nosotros, pero no significa que tenga q jugar desde el primer minuto. Hay ue aprovechar los que tenga. Hace a una selección más competitiva. Es un seguro, igual que Álvaro. Se ha beneficiado del trabajo de Morata y el excepcional desgaste que ha realizado", sentenció. EFE

rmm/apa