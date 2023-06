Los requisitos para recibir la beca MEC si te matriculas por primera vez en la Universidad

Un grupo de estudiantes frente a las puertas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense (A. Pérez Meca / Europa Press)

El Ministerio de Educación y Cultura concede las becas MEC a estudiantes en formación para ayudarles a hacer frente a los gastos derivados de sus estudios, ya sea para pagar las matrículas o la estancia en una comunidad donde estudian pero no es la de residencia habitual. Estas ayudas sirven para garantizar que cualquier ciudadano en edad escolar pueda acceder a los estudios que desee realizar.

Para poder acceder a esta ayuda económica estatal, es necesario cumplir con los requisitos generales, académicos y económicos que estipula el Ministerio. Según sus propios cálculos, estima que “la cuantía media de las becas será de 1.730 euros para estudiantes no universitarios y 3.130 euros para universitarios”

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero cobrarán los estudiantes que reciban la beca MEC?

Requisitos generales

El primer requisito es ser español/a o tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea, en este último caso, será necesario que el estudiante o su familia residan de forma permanente en España o acrediten un trabajo por cuenta propia o ajena en España para recibir todas las cuantías de beca, de no cumplir el requisito de estancia o trabajo, solo se podrá recibir el importe de la matrícula. Los estudiantes que no sean ciudadanos de la UE podrán solicitarla si han obtenido el permiso de residencia antes del 31 de diciembre de 2022.

El segundo requisito general es no haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que se solicita la beca.

Requisitos académicos

Los estudiantes que ingresan por primera vez en la universidad deben matricularse en, al menos, 60 créditos y tener una nota mínima de 5 puntos en la EBAU, sin embargo, no se tendrá en cuenta la fase específica, es decir, la voluntaria que permite legar hasta el 14. Se calculará con un máximo de 10, en el que el 60% de la nota pertenecerá a la media de bachillerato y el 40% restante a las calificaciones que los exámenes obligatorios de la Selectividad.

Requisitos económicos

Desde el Ministerio también valoran la situación económica de la unidad familiar del estudiante en el ejercicio anterior, en este caso, el de 2022. Se tiene en cuenta la renta obtenida y algunos elementos relacionados con el patrimonio, como los rendimientos del capital, las ganancias patrimoniales o los inmuebles que pertenezcan a la familia.

Ter puede interesar: La Fundación Francisco Franco no ha muerto: el adelanto electoral paraliza su ilegalización

El primer requisito es no superar los umbrales de renta establecidos, que varían en función de los miembros de que conforman la unidad familiar, en caso de ser un miembro, el máximo es 13.236 euros, si son dos el límite se encuentra en los 22.594 euros, si son tres 30.668 euros, si son 4 miembros asciende hasta los 36.421 euros y en caso de ser cinco miembros es de 40.708 euros.

No se concederá la beca si los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales de la unidad familiar son superiores a 1.700 euros durante el año 2022. Tampoco se podrá acceder a la ayuda si los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades superan los 155.500 euros durante el mismo ejercicio.

Además, los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias distintos de la vivienda habitual no podrán superar los límites. En caso de las fincas urbanas no podrá sobrepasar los 42.900 euros. En caso, las construcciones situadas en fincas rústicas, incluyendo los bienes inmuebles de naturaleza especial, no podrá superar la misma cuantía, 42.900 euros. A esto se suma que los valores catastrales de las fincas rústicas excluidos los valores catastrales de las construcciones no podrá superar los 13.130 euros por cada miembro computable.

Seguir leyendo: