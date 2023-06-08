Ana Obregón y los vientres de alquiler se cuelan en la EBAU

Varios estudiantes en un aula en el IES Simone Veil de Paracuellos del Jarama, Madrid. EFE/Mariscal/Archivo

Guardar

La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) ha desembarcado en varios puntos de España cargada de polémica. Se trata de una prueba que, año tras año, se ve rodeada de controversia por el grado de dificultad diferente en cada región. Sin embargo, durante esta edición esta no ha sido la única cuestión comentada. Las preguntas de varios exámenes han llegado hasta las instituciones del Estado, así como a los partidos políticos, quienes no han dudado en cuestionar el contenido de algunas pruebas de la EBAU.

Uno de los de los últimos exámenes más comentados ha sido el de la Comunidad Valenciana, en concreto su prueba de Lengua y Literatura, donde, entre otras cosas, los estudiantes debían realizar un comentario sobre un texto seleccionado por el tribunal que elabora los exámenes. El problema es que la redacción ha versado sobre los vientres de alquiler, donde han decidido utilizar el reciente caso de Ana Obregón como ejemplo.

Te puede interesar: Estalla la polémica en la EBAU: Madrid utiliza una fotografía de Aznar en el examen de Historia de España

El texto, según aparece en la prueba, es un editorial que publicó El País el pasado 1 de abril, donde explican que, tras salir a la luz el caso de Ana Obregón, se volvió a poner sobre la mesa esta práctica, la cual actualmente se encuentra prohibida en España. Aunque si se lleva a cabo en el extranjero, si se puede registrar a los menores posteriormente en España, algo que en el texto califican como una “incongruencia entre la regulación legal vigente y su efectivo cumplimiento”, ya que esta posibilidad ha provocado que muchos ciudadanos españoles recurran a un vientre de alquiler.

Otra de las encrucijadas que recoge el texto y que fue impulsada por el PP, es la posibilidad de estudiar una gestación subrogada altruista, es decir, sin una compensación económica. Más avanzado en el editorial explican que el problema es que su legalización “comporta siempre una mercantilización del proceso reproductivo y una explotación inaceptable del cuerpo de la mujer”. Además, también detalla el documento que estas prácticas generan “un comercio de bebés a la carta y un gran negocio de intermediación”. Así como que “en la inmensa mayoría de los casos las gestantes son mujeres pobres que encuentran en la cesión de su capacidad productiva una fuente de ingresos”.

Te puede interesar: ¿Por qué la EBAU es diferente en cada comunidad autónoma?

Respecto a este documento, los estudiantes debían, según detallan las preguntas, realizar un breve resumen del contenido del texto; y resumir, en un máximo de dos líneas, cuál es, a su juicio, la tesis que se defiende en este editorial. Por otra parte, piden a los alumnos que argumenten sobre la siguiente cuestión: “¿Deberían autorizarse la gestación subrogada en España?”.

Ciudadanos

Las reacciones no se han hecho esperar y desde la cuenta oficial de Twitter de Ciudadanos han escrito: “La prueba de Lengua Castellana en la PAU de la Comunidad Valencia nos ha vuelto a mostrar el peligro de una educación ideologizada y manoseada por los partidos políticos. Los alumnos se han encontrado con un texto totalmente parcial contra la gestación subrogada, que deshumaniza a los así gestados”.

La formación naranja ha añadido que no se puede aceptar la “demonización” de aquellas familias que recurren a la gestación subrogada o sus hijos. También han precisado que se necesita una regulación que asegure que se pueda hacer de “manera altruista y garantista”, protegiendo a todas las partes. Para concluir, han asegurado que este texto también pone sobre la mesa un problema que “aqueja a nuestro sistema educativo”, en concreto a “la falta de neutralidad ideológica y la politización de instituciones que deberían ser independiente. Es necesaria una reforma que impida que algo así pueda suceder”.

Críticas a la formación naranja

Tras este mensaje compartido en la red social del pajarito, muchos usuarios no han dudado en lanzarse a criticar a la formación por su defensa de la gestión subrogada. Otras ha cuestionado por qué no han criticado que en la EBAU de la Comunidad de Madrid se haya utilizando una fotografía de José María Aznar tras ganar las elecciones de 1996 como pregunta en el examen de Historia de España. En comentarios, también han preguntado al partido por qué hablan de “educación ideologizada” si se trata de un editorial publicado en un medio español.

Seguir leyendo: