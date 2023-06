Alcaraz arrolla a Tsitsipas y se cita con Djokovic en la semifinal más esperada de Roland Garros

Carlos Alcaraz celebra un punto contra Tsitsipas (REUTERS/Benoit Tessier)

La declaración de intenciones de Carlos Alcaraz nada más arrancar el partido no pudo estar revestida de mayor contundencia. Con una derecha ganadora, el mejor tenista del mundo dejó claro a Stefanos Tsitsipas lo que iba a ser casi todo su enfrentamiento en los cuartos de final de Roland Garros: una tortura prácticamente de principio a fin. Es a lo que le sometió sin remedio, en un 80% de la acción, el español, que no se cansa de demostrar lo muy tomada que le tiene la medida al griego: cada vez que se enfrentan, el triunfo cae del lado de Carlitos, y la tierra batida de París tampoco fue el escenario para cambiar la tendencia (6-2, 6-1, 7-6 [5]).

Los primeros 40 minutos del duelo levantaron la admiración de propios y extraños. Tal fue la exhibición de Alcaraz, que sólo tardó tres juegos en romper el servicio de Tsitsipas por primera vez. Para hacerlo en una segunda ocasión poco después. El primer set cayó de su lado de forma vertiginosa, sin que el heleno pudiese encontrar resquicios en el tenis del murciano de ninguna manera. Ahí estaban las virtudes de casi siempre: un saque sólido, un resto no menos convincente, las dejadas sublimes y los ganadores de rigor y la sensación de ser un frontón con hechuras de tenista.

Te puede interesar: Alcaraz duda lo justo ante Musetti

La película cambió poco o nada en una segunda manga todavía más brillante de un Alcaraz que, subido a la moto, no tenía ningún tipo de intención de alargar el encuentro más allá de los tres sets. Tampoco Tsitsipas encontraba argumentos para bajar de la nube al de El Palmar, que no se topaba con los fallos ni aun queriendo. Para aclarar que el guion no iba a ser distinto superado el primer parcial, break inaugural. Anticipaba el paseo militar que se avecinaba, con otra rotura más para dejar en apenas un juego al ateniense, totalmente superado por las circunstancias.

Tsitsipas sólo pudo competir con Alcaraz en el tercer set (REUTERS/Benoit Tessier)

Tsitsipas sólo pudo animarse en el último tramo del duelo, cuando Alcaraz, por si no hubiese tenido ya suficiente castigo, amenazaba con endosarle un ‘rosco’ para ponerle la sentencia al asunto. No fue así y Stef se recompuso tanto como para provocar las únicas dudas de todo el encuentro al otro lado de la red. En su momento más bajo de toda la jornada, rotura en contra incluida, Carlitos logró recomponerse a tiempo.

Sus ánimos al más puro estilo Nadal le devolvieron un calor y una rabia que parecía haber perdido por completo, cerrando el partido de la forma más difícil posible: en un tie-break de infarto. Así se consumó la ‘manita’ del primer cabeza de serie de este Roland Garros: 5-0 en el head to head contra Tsitsipas y la sensación de que este nunca da con la tecla si tiene enfrente a Carlitos.

Te puede interesar: Alcaraz escapa del susto de Daniel

Llega Djokovic

Se avecina ahora el partido más trascendental de todos los que ha tenido que afrontar Alcaraz en la capital francesa. No sólo en 2023, sino posiblemente a lo largo de todo su historial en el segundo Grand Slam de la temporada. Lo es por entidad de la ronda, la más alta que ha conocido desde que empezó a disputar Roland Garros, y, sobre todo, del rival que le espera: Novak Djokovic.

Olvidados ya los problemas físicos con los que inauguró la presente gira de arcilla, el serbio, número 3 ahora mismo, podrá afrontar el partido que todos querían ver en el albero galo. Llegó al mismo, eso sí, con mayores dificultades que Alcaraz, puesto que el ruso Karen Khachanov le obligó a remontar.

Con un 6-4 inicial a favor del 11 del ranking, Nole tuvo que apretar los dientes para igualar las cosas en el segundo set, que se fue hasta el desempate (7-6 [0]). Traída la igualdad al marcador, el dos veces ganador de la Copa de los Mosqueteros (2016 y 2021) pudo desmelenarse y hacerse con la iniciativa: 6-2 y 6-4 para bajar la persiana en cuatro sets.

Alcaraz en cuartos de final de Roland Garros (REUTERS/Benoit Tessier)

El viernes espera la madre de todas las semifinales posibles de Roland Garros. Una que se presume tan vibrante como la de Madrid 2022, única ocasión en la que Alcaraz y Djokovic se han medido hasta el momento. La suerte sonrió al lado más joven de la ecuación entonces. Habrá que ver qué sucede más de un año después en la que a todas luces es la final anticipada de la competición.

Seguir leyendo: