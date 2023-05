Los 10 mejores momentos de la última temporada de ‘Succession’

Imagen de 'Succession' (HBO)

Succession ha muerto. Larga vida a Succession. La ficción que tiene a todos los empleados de las Big Four en ascuas -y también al resto de mortales- ha cerrado su ciclo de giros de guion con un último episodio de casi 90 minutos de duración. En él se han despejado gran parte de las incógnitas de la familia inspirada en las vivencias periodísticas y empresariales de Rupert Murdoch.

En Infobae España no sólo hemos madrugado para ver el último episodio de una de las series más aclamadas de los últimos años -y que seguramente arrase en la próxima edición de los Premios Emmy-, también hemos recopilado los diez mejores momentos de la cuarta, y última, temporada.

¡Cuidado, que hay spoilers!

El bolso “monstruoso” de Burberry

La cuarta temporada de Succession ha contado con episodios muy sólidos en lo que a guion se refiere. Es una de las claves de la ficción, siempre capaz de brindar los mejores diálogos y prominencias sociales. No en vano, muchos de los seguidores adoran a los Roy, pero son incapaces de seguir el hilo de muchas de sus conversaciones puramente económicas.

Una de las más comentadas fue la de Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) sobre el bolso de Bridget, la “novia” que Greg lleva a la celebración del cumpleaños de Logan Roy (Brian Cox). Un capazo de Burberry, capaz de albergar en su foro interno todo tipo de cremas, carteras y auriculares.

El bolso de la marca británica, que cuesta más de 2.000 euros, recibió el mazo de la crítica de Wambsgans por ser demasiado grande, a ludicrously capacious bag. La broma no sólo aumentó las búsquedas del capazo, también generó un discurso sobre la hipocresía de las altas clases sociales.

“¿Por qué? Porque ha traído un bolso ridículamente amplio. ¿Qué hay ahí, eh? ¿Zapatos planos para el metro? ¿Su tupper? Quiero decir, Greg, es monstruoso. Es gigantesco. Podrías llevarlo de acampada. Podrías deslizarlo por el suelo después de robar un banco”, declaró el personaje de Macfadyen en el primer capítulo.

El bolso de Burberry que sale en la cuarta temporada de 'Succession'

Logan Roy y los folios

Antes de la fatídica muerte de Logan Roy, el patriarca de la familia acudió a ATN -el equivalente de la Fox News en la ficción estadounidense- para realizar uno de los discursos más pasionales y mediáticos de su personaje. En el segundo capítulo de la cuarta temporada, las pugnas -y purgas- familiares y la venta de Waystar RoyCo no estaban empañadas. todavía, por el funeral del hombre que sostenía a sus polluelos. Sin el lobo, Rómulo, Remo y Shiv se quedaban sin el amparo de las decisiones de su padre.

Subido a varios paquetes de folios al más puro estilo pedrojotesco, Logan entona un paisaje verbal emotivo en el que anima a los trabajadores de la cadena de noticias a convertirse en su mejor versión, en dar un último empujón en plena campaña electoral en el país.

Logan Roy (Brian Cox) en el episodio dos de la temporada cuatro de 'Succession' subido a varios paquetes de folios.

“Sois buena gente. Sois los mejores, o no estaríais aquí. Pero tenéis que trabajar duro para mí. Waystar... No puedo decir mucho todavía, pero voy a pasar mucho más tiempo aquí con vosotros porque me encanta estar aquí. ¡Me encanta, joder!”, decía en su imponente speech.

“!Quiero saber que estamos matando al rival! Quiero cortarles el cuello. Nuestros rivales deberían estar registrando la parte de atrás de sus coches con chófer porque no se pueden creer lo que hemos hecho”, proseguía. El nivel de intensidad fue tal que, al día siguiente, fallecía en el jet privado de camino a Suecia para encontrarse con Lukas Matsson (Alexander Skarsgård).

‘Karaoke party’

Desde que se descubrió el pastel en la boda de la madre de los hijos de Logan en la Toscana, no había habido una reunión entre todas las partes afectadas: Logan, Kendall, Shiv, Roman y Connor no se habían visto las caras -todos juntos- desde la traición que el patriarca familiar había acontecido sobre sus hijos.

Fue en una sala de karaoke, lugar donde los eufóricos celebran sus victorias y los deprimidos sus derrotas. Un cuadrado bidimensional donde poder cantar la banda sonora de Titanic o una de Camela sin recibir miradas prejuiciosas. La despedida de soltero de Connor (Alan Ruck) había sido un auténtico desastre: sus hermanos estaban pendientes de destruir a su padre y Willa (Justine Lupe), su futura mujer, había abandonado la cena de ensayo antes de la boda. Connor solo quería beber y cantar. Todos accedieron a formar parte del plan al ver a su hermano absolutamente devastado por la situación.

Lo que los seguidores de la serie no esperaron ver fue la reunión de los cinco cabezas de cartel en un mediocre antro donde los micrófonos rara vez funcionan y las notas no llegan al vibrato deseado. Fue allí cuando Logan pidió a sus hijos que dejaran de boicotear el acuerdo con Matsson. “Os quiero, pero no sois personas serias”, espetó.

El karaoke del segundo episodio de la cuarta temporada de 'Succession'

La muerte de Logan

Después de hacer reflexionar a sus hijos acerca del juego que estaban calibrando para quedarse con la empresa y devolverle a su padre la pelota del juego sucio, Logan fallece en pleno vuelo. Iba de camino a Suecia para hablar con Matsson, para acelerar la compra, la venta y la firma. Una parada cardíaca con una posterior reanimación cardiopulmonar fallida se convirtió en el verdadero giro de guion de la ficción de HBO.

No sólo porque nadie había contemplado que los problemas de salud de Logan podrían volver a escena y dinamitar los acuerdos, también porque el tercer episodio demostró la humanidad detrás de los personajes de Kendall, Roman y Shiv. Llantos, incredulidad y un futuro incierto que demostró que los pupilos de Logan tenían mucho más aprecio por su padre del que estaban dispuestos a demostrar.

Logan, Shiv y Roy se abrazan en el tercer episodio de la última temporada de 'Succession'

La solitaria boda de Willa y Connor

El tercer episodio de Succession fue un auténtico torbellino de emociones. Planos secuencia en un barco que navegaba por el neoyorquino río Hudson, una boda y una muerte prematura que dejó a los seguidores de la ficción con muchas incógnitas cuando todavía quedaba un 70% de la cuarta temporada de la serie por desarrollarse.

La muerte de Logan eclipsó la boda de Connor y Willa, pero el desgarro del cuarto -y olvidado- Roy con su padre y sus hermanos le llevó a renunciar al luto y a mantener la celebración de su amor pactado. La instantánea de la pareja, ya casada, en una estampa de cielo negro, rascacielos y cinco invitados es un ejemplo de que a veces basta con dos para ser feliz.

Connor (Alan Ruck) y Willa (Justine Lupe) en una escena del tercer episodio de la cuarta temporada de 'Succession'

¿Tachado o subrayado?

Tras la muerte de Logan, apareció un testamento secreto en el que salía el nombre de Kendall Roy (Jeremy Strong) como heredero del puesto de director ejecutivo, sucediendo a su padre. Kendall, que ha sido principal víctima de los vaivenes empresariales de Logan, nunca había tenido claro si contaba con el beneplácito y la aprobación de su padre.

¿El único problema? El nombre aparecía tachado. O subrayado. No quedó del todo claro y la confusión creó uno de los mejores momentos de la temporada. Sus hermanos lo veían tachado, él subrayado. Porque la sonrisa ilusoria de Kendall al tener un ápice de esperanza es gloriosa, el símil de cuando las amigas te animan a hablarle al crush no correspondido. Un delirio de grandeza que le devuelve la confianza ciega en convertirse en número uno de Waystar RoyCo.

¿Tachado o subrayado? La gran incógnita de Kendall Roy (Jeremy Strong) en 'Succession'

‘Living+’

El delirio de Kendall Roy, que sigue pensando que su nombre en el supuesto testamento que dejó su padre estaba subrayado y no tachado, llega a uno de sus puntos álgidos en el sexto episodio. En la junta de accionistas de Waystar RoyCo, los hijos del magnate se enteran de que, justo antes de su muerte, éste había preparado el lanzamiento de Living+: un servicio similar a una residencia en la que el conglomerado mediático prometía el concepto de la “vida eterna” a sus clientes.

Un proyecto que no se adapta a la idiosincrasia de Logan y que pilla a todos desprevenidos, incluso a Matsson, que pide a su compinche, Shiv (Sarah Snook), que intente boicotearlo. Engrandecido por su ímpetu de no vender la empresa a la sueca GoJo, Kendall alardea de Living+ en su discurso, en el que incluso habla con un holograma de Logan. El Disneyland de los jubilados.

Kendall Roy (Jeremy Strong) en el sexto episodio de 'Succession'

Las idas y venidas de Tom y Shiv

Una de las grandes tramas de la cuarta temporada de Succession ha sido la de Tom y Shiv. Después del descalabro emocional de la única hija de los Roy al enterarse de que su marido la había traicionado para estar en el equipo de Logan, ambos han vivido una montaña rusa emocional. Se han reconciliado, se han peleado, se han vuelto a tirar los muebles a la cabeza y se han acusado de todo tipo de atrocidades. Una de las más duras, cuando Tom le dice a Shiv que sería una madre horrorosa -y ésta está embarazada-.

Escenas de tensión sexual, como las del episodio que transcurre en Noruega, mezcladas con discursos victimistas y reconciliaciones que duran cinco segundos. La temporada final de la ficción ha sido la que más minutos ha dedicado a plasmar la toxicidad de la relación entre ambos.

Tom y Shiv en una escena de la cuarta temporada de 'Succession'

La cena de un verdadero rey

Pocas veces hemos podido disfrutar de un momento de sinergia entre los tres hermanos Roy -el pobre Connor, sólo centrado en comprar la casa en la que vivió su padre y en su matrimonio con Willa, siempre está fuera de la ecuación-. Sin embargo, el último episodio ha brindado una de las escenas más tiernas de toda la serie.

Convencidos de nombrar a Logan heredero después de enterarse de que Lukas Matsson no iba a confiar en Shiv, sino en Tom, como director ejectivo de la empresa en suelo estadounidense, los tres hermanos enarbolan una unión grotesca en la que preparan una bebida “para un verdadero rey”. Una especie de ritual de iniciación en el que las risas y la complicidad son protagonistas. Un batido de grasas saturadas e ingredientes incomprensibles que, por un momento, confirmaba la buena sintonía de la decisión de los tres hermanos. La felicidad que desprendían auguraba a los seguidores de la serie un final para nada adaptado a la escena. Lo peor estaba por llegar.

Los hermanos Roy preparan un batido para coronar a Kendall como 'rey' de Waystar RoyCo en el último capítulo de 'Succession'

La escena final

Todo con tal de que no sea Kendall. La derrota. El preguntarse por qué él sí y ellos no. Tanto Roman como Shiv, que confirmaron a su hermano en el último episodio que siempre había sido él el escogido para seguir los pasos de Logan, dieron marcha atrás. En el momento de la votación, los intereses personales, la envidia y los celos hicieron que Shiv cambiara de idea y decidiese vender la empresa a Matsson y nombrar a Tom director ejectuvo (CEO). Todos menos él.

La escena final, que deja un poso que no termina de cerrarse, muestra a Roman contento, a Shiv dándole la mano a Tom en el coche después de su decisión y a Kendall incrédulo, postergando su idilio de felicidad y depresión con el agua.

Kendall Roy en el último episodio de 'Succession'

