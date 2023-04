¿Quién está obligado a hacer la declaración de la Renta 2022-2023?

Portal web de la Agencia Tributaria, perteneciente al Ministerio de Hacienda

La campaña de la declaración de la Renta comenzó el pasado 11 de abril y se prologará hasta el 30 de junio. Si ha empezado a trabajar recientemente o ha tenido una subida salarial es posible que desconozca si se debe realizar este trámite con el fisco. La realidad es que cualquier trabajador o pensionista que haya percibido ingresos durante el año natural anterior puede hacerlo.

El ciudadano está obligado a realizar este proceso siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos establecidos por la Agencia Tributaria. Los contribuyentes que deben presentar la declaración de la Renta 2022 son aquellos que hayan recibido un salario superior a 22.000 euros anuales por parte de un único pagador, además de los que hayan obtenido ingresos mayores de 14.000 euros brutos al año a través de dos o más pagadores.

Por tanto, se establece como norma general para este 2023 que no tendrán la obligación de presentar la declaración quienes durante el año pasado sólo hayan tenido un pagador y su sueldo bruto total que no llegue a la cifra máxima. Y en el caso de los que hayan tenido varios puestos de trabajo (pagadores), el límite se situará sobre los 15.000 euros anuales si la cantidad recibida por el segundo pagador es de una cuantía superior a los 1.500 euros anuales. Cabe destacar que aunque no se esté obligado, siempre se puede realizar el borrador y comprobar si sale a pagar o a devolver.

Documentación

Si finalmente la realiza hay que tener en cuenta que para hacer la declaración de la Renta se necesitan una serie de documentos, como el DNI original del titular que acude a la cita y fotocopia del DNI de todas las personas que aparecen señaladas en la declaración, así como el número IBAN de cuenta bancaria. Asimismo, se necesitan las referencias catastrales de todos los inmuebles que se tengan en propiedad o en los que se viva de alquiler o en cualquier otra circunstancia -recibo del IBI-.

También es necesario si el trámite no es en solitario una autorización firmada por los otros declarantes y su fotocopia del DNI, tanto para miembros de la unidad familiar o para terceros, así como cualquier justificante que pudiera conceder el derecho a algún tipo de deducción autonómica o beneficio fiscal. Por ejemplo, si se vive en un inmueble alquilado se necesita el NIF del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler.

Cómo presentar la Renta

Se puede hacer la declaración de la Renta a través de la plataforma en ‘Renta Web’, dentro de la página de la Agencia Tributaria, pero también se puede presentar por teléfono a través de una aplicación o pidiendo cita en una oficina. Primero, se accede a la página web de la Agencia Tributaria y pulsa donde pone ‘Renta 2022 avanzando contigo’. Se debe tener en cuenta que es necesario identificarse para poder realizar este trámite. A continuación, aparecerá a la izquierda una sección de ‘Trámites destacados’, donde hay que clicar en ‘Servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB)’. Después se pedirán una serie de datos personales como la dirección, los ingresos recibidos o rendimientos de capital.