La web del Mad Cool sufre un fallo informático que deja al descubierto los datos personales de los compradores de las entradas

Una imagen de archivo del Festival Mad Cool en una de sus convocatorias antes de la pandemia EFE / Victor Lerena/Archivo

El pasado martes 11 de abril, a las 14:45h, se produjo un problema técnico en la plataforma Mad Cool donde se compran las entradas. El resultado, que buena parte de los datos personales de muchos de los que habían adquirido un abono para el certamen de música quedaron al descubierto.

El caos fue generalizado. Durante varias horas de ese martes, aquellos que se introducían en la web para adquirir sus entradas, accedían a las de otras personas y a la información de sus fichas. Una usuaria de Twitter afirmaba resumiendo la cuestión: “La estáis liando pardísima para recibir las pulseras. Tenéis un bug que permite ver entradas que no son las tuyas y los datos de otras personas. Ninguna de estas soy yo, y cada vez que doy a ‘Ver datos’ y ‘Ver entradas’, me sale alguien diferente”, explicaba.

A la hora de rellenar el formulario para recibir la pulsera de acceso al recinto, el último paso, muchos usuarios comprobaron que no aparecían sus datos, sino los de otras personas. Esto acarreaba varios problemas: no se podía cambiar la dirección de envío y se permitía descargar pases de otros compradores.

El festival ha emitido un comunicado lamentando las molestias ocasionadas y explicando cuál había sido el problema, que achacan a la empresa externa que se encarga de la gestión de la plataforma. Fue Ticketmaster quien la lanzó la voz de alarma y el festival se dispuso a cerrar la página para subsanar la incidencia.

Aseguran que todo funciona con total normalidad, que los datos bancarios no han sido expuestos y que todos los compradores tendrán su entrada y pulsera válida para acceder sin ningún tipo de problemas. Que no habrá duplicaciones. También se ha especificado que se está contactando personalmente con los posibles afectados para revisar cada caso. En todo caso, no se ha especificado el número de personas que han tenido problemas ni qué cantidad de datos han quedado al descubierto.

La sexta edición del Mad Cool, se celebrará entre el 6 y el 8 de julio en Madrid y en el cartel hay nombres tan potentes como los de Robin Williams, Liam Gallagher, The Prodigy, Red Hot Chilli Peppers o The Black Keys.