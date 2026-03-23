La reacción de la esposa de Justin Timberlake tras la difusión del video de su arresto: “No está contenta”

Jessica Biel expresa su inconformidad tras la difusión del video policial del arresto de Justin Timberlake en Long Island, Nueva York (AP)

Jessica Biel no está satisfecha con la difusión del video de la cámara corporal policial que registró el arresto de su esposo, Justin Timberlake, por conducir bajo los efectos del alcohol en junio de 2024, aunque mantiene su respaldo al cantante.

Tras la publicación del material el pasado 20 de marzo —captado por oficiales del Departamento de Policía del Condado de Suffolk durante la detención de Timberlake en Long Island, Nueva York— una fuente cercana a la actriz reveló a People que “no está contenta con la renovada atención” que el incidente ha traído.

“Hay una razón por la que se opusieron a la publicación de las imágenes”, señaló el informante, añadiendo que Biel, de 44 años, considera el episodio “estresante y preferiría dejarlo atrás”.

Y agregó el mismo informante al medio estadounidense: “Obviamente no lo muestra bajo la mejor luz”.

De acuerdo con la revista, ella permanece molesta por la situación, especialmente por la divulgación del material audiovisual. No obstante, continúa brindando su apoyo al intérprete.

Timberlake y Biel son padres de dos hijos y atraviesan momentos desafiantes tras la exposición mediática del caso (Mega/The Grosby Group)

“Ha habido momentos desafiantes últimamente y ella está enfocada en seguir adelante”, indicó el insider. “Es más feliz cuando puede concentrarse en la vida familiar, junto con su trabajo cuando elige asumir proyectos”.

Además, precisó que “ella apoya a Justin, pero tampoco tiene miedo de expresar cuando está decepcionada con ciertas decisiones. Este fue uno de esos momentos".

Jessica Biel y Justin Timberlake, casados desde 2012, son padres de dos hijos: Silas, nacido en abril de 2015, y Phineas, en 2020.

El cantante de 45 años fue arrestado el 18 de junio de 2024 tras salir del American Hotel and Restaurant en Sag Harbor, Nueva York.

"Ella apoya a Justin, pero tampoco tiene miedo de expresar cuando está decepcionada con ciertas decisiones", sostuvo una fuente cercana sobre la postura de la actriz (Backgrid/The Grosby Group)

Fue acusado inicialmente de un cargo de manejo en estado de ebriedad y recibió dos citaciones: una por no respetar una señal de alto y otra por no mantener su vehículo en el carril.

En septiembre de 2024 alcanzó un acuerdo judicial y se declaró culpable de un cargo menor. Su abogado, Edward Burke Jr., sostuvo en todo momento que el artista “no estaba intoxicado” al momento de la detención.

El cantante intentó bloquear legalmente la difusión del material, argumentando ante la Corte Suprema del Condado de Suffolk que la publicación “causaría un daño grave e irreparable a su reputación personal y profesional” y lo expondría “a burlas y acoso público”.

Finalmente, el video fue publicado el 20 de marzo tras un acuerdo entre Timberlake y el Departamento de Policía de la aldea de Sag Harbor.

El cantante intentó bloquear legalmente la difusión del video, alegando daño irreparable a su reputación personal y profesional (EFE)

Las imágenes de Justin Timberlake con la policía

El material difundido ofrece un registro detallado de la conducta de Justin Timberlake durante su detención. En un momento de la grabación un oficial le pidió que revisara documentación antes de firmarla.

Al notar la indicación de su raza en el formulario, el músico bromeó: “¿Blanco?”, para aclarar de inmediato entre risas: “Es broma, es broma, hombre”.

El video también muestra al cantante al interior de la celda de detención. Cuando los oficiales le informaron que permanecería detenido hasta la mañana siguiente, Timberlake reaccionó con sorpresa.

“¿Toda la noche?”, preguntó, y al recibir la confirmación respondió: “Ustedes son salvajes, hombre”.

En otro pasaje de la grabación, el artista se negó a someterse a una prueba química posterior al arresto y manifestó sentirse tratado injustamente.

El video de la cámara corporal exhibe a Justin Timberlake durante su detención en junio de 2024 por presunto manejo en estado de ebriedad (Sag Harbor Police Department vía AP)

“No, no voy a hacer la prueba química. Chicos, no quiero hacer daño. Ustedes me están tratando como si fuera un criminal”, declaró.

Timberlake también explicó a los oficiales las circunstancias previas al incidente. “Aprecio que hagan su trabajo, hombre. Tomé un martini, seguí a mis amigos a casa y aprecio que hagan su trabajo”, afirmó.

Cuando le detallaron las infracciones cometidas —no detenerse en un alto, salirse del carril y desplazarse de forma continua hacia la izquierda—, respondió: “Bueno, solo estaba siguiendo a mis amigos”.

El ex NSYNC conducía detrás de Estee Stanley, amiga del matrimonio, y su esposo, Bryan Furst, cuando fue interceptado.

En ese momento, Justin Timberlake encabezaba su gira mundial Forget Tomorrow y, al intentar identificarse ante los oficiales, afirmó: “Es difícil de explicar… um… soy Justin Timberlake“.