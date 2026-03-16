La razón por la que Sean Penn se ausentó de los premios Oscar 2026

Sean Penn no asistió a la gala de los Oscar y no ha dado explicaciones oficiales sobre su ausencia en el Teatro Dolby (REUTERS/Katie Collins)

Sean Penn se convirtió el domingo en el cuarto hombre en la historia en ganar tres premios Oscar de interpretación, al llevarse el galardón al mejor actor de reparto por su papel en Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson.

Sin embargo, el protagonista de la noche no estuvo presente en el Teatro Dolby de Los Ángeles para recoger la estatuilla, y las razones de su ausencia permanecen sin una explicación oficial.

El actor de 65 años no ha emitido ninguna declaración pública sobre por qué no asistió a la gala.

The New York Times, citando a dos fuentes cercanas al intérprete, reportó que Penn se encontraba en Ucrania el domingo, aunque no trascendió el motivo de su viaje al país en guerra.

El actor regaló uno de sus premios Oscar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP)

Como se recuerda, Penn mantiene cercanía con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky luego de trabajar en un documental sobre su figura artística y política, que se tituló Superpower.

Su representante no respondió de manera inmediata a las solicitudes de comentarios por parte de los medios.

Kieran Culkin, ganador del Oscar al mejor actor de reparto el año pasado por Un dolor real, se encargó de presentar la categoría en esta edición y abordó la ausencia de Sean Penn con una mezcla de diplomacia y humor.

Kieran Culkin presentó la categoría de mejor actor de reparto y aceptó el Oscar en su nombre con humor y diplomacia (REUTERS/Mike Blake)

Al subir al escenario para aceptar el premio en nombre de Penn, Culkin se salió del guion habitual. “Sean Penn no podía estar aquí esta noche —o no quería—, así que aceptaré el premio en su nombre”, declaró ante el público reunido en el Teatro Dolby.

El comentario de Culkin apuntaba a la percepción generalizada de que Penn, pese a su popularidad en la temporada de premios, no siempre parece estar del todo integrado en la maquinaria de las campañas de promoción, especialmente después de tantas nominaciones y victorias a lo largo de su carrera.

El personaje que le valió este tercer Oscar es el Coronel Steven J. Lockjaw, un antagonista rígido y maniaco que encarna a un régimen opresivo en una América alternativa.

El rol de Penn como el Coronel Steven J. Lockjaw en "Una batalla tras otra" fue reconocido durante la temporada de premios, aunque solo asistió a una ceremonia (Warner Bros.)

A lo largo de la temporada de premios, el artista acumuló reconocimientos importantes, incluyendo el BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores (Actor Awards), aunque no asistió a ninguna de esas ceremonias.

Por otro lado, sí optó por acudir a la gala de los Globos de Oro, donde finalmente perdió frente a Stellan Skarsgård por Valor sentimental; aunque no pareció perturbarse demasiado por la derrota, ya que fue visto fumando un cigarrillo dentro del recinto durante la ceremonia.

La categoría de mejor actor de reparto fue considerada una de las más discutidas de esta edición. Sean Penn compitió contra Jacob Elordi por Frankenstein, Stellan Skarsgård por Valor sentimental, Delroy Lindo por Pecadores y su propio compañero de reparto en Una batalla tras otra, Benicio Del Toro.

Con este tercer Oscar —el primero en la categoría de reparto, ya que sus anteriores victorias y nominaciones habían sido siempre en la categoría de actor principal—, Penn se une a un exclusivo grupo de intérpretes que han ganado al menos tres estatuillas.

Ese club incluye a Meryl Streep, Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis, Frances McDormand, Ingrid Bergman y Walter Brennan. El récord absoluto lo sigue ostentando Katharine Hepburn, con cuatro premios a mejor actriz.

"Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, obtuvo seis premios Oscar de 13 nominaciones, incluyendo Mejor película (Richard Harbaugh/The Academy/Handout via REUTERS)

Sus dos premios Oscar anteriores fueron ambos en la categoría de actor principal: el primero en 2004 por Río Místico, donde interpretó a un padre en duelo, y el segundo en 2009 por Milk: un hombre, una revolución, una esperanza, en la que dio vida al político de San Francisco Harvey Milk bajo la dirección de Gus Van Sant.

Además, recibió nominaciones sin victoria por Dead Man Walking, Dulce y melancólico e Yo soy Sam.

Cabe destacar que Una batalla tras otra llegó a la ceremonia como una de las grandes favoritas de la noche, con 13 nominaciones y una serie de victorias previas en galas de alto perfil. En total, se llevó seis premios Oscar, incluyendo el de Mejor película.