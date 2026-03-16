Entretenimiento

La razón por la que Sean Penn se ausentó de los premios Oscar 2026

La estrella de 65 años ganó el domingo el Oscar al mejor actor de reparto por “Una batalla tras otra”

Guardar
Sean Penn no asistió a
Sean Penn no asistió a la gala de los Oscar y no ha dado explicaciones oficiales sobre su ausencia en el Teatro Dolby (REUTERS/Katie Collins)

Sean Penn se convirtió el domingo en el cuarto hombre en la historia en ganar tres premios Oscar de interpretación, al llevarse el galardón al mejor actor de reparto por su papel en Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson.

Sin embargo, el protagonista de la noche no estuvo presente en el Teatro Dolby de Los Ángeles para recoger la estatuilla, y las razones de su ausencia permanecen sin una explicación oficial.

El actor de 65 años no ha emitido ninguna declaración pública sobre por qué no asistió a la gala.

The New York Times, citando a dos fuentes cercanas al intérprete, reportó que Penn se encontraba en Ucrania el domingo, aunque no trascendió el motivo de su viaje al país en guerra.

El actor regaló uno de
El actor regaló uno de sus premios Oscar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP)

Como se recuerda, Penn mantiene cercanía con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky luego de trabajar en un documental sobre su figura artística y política, que se tituló Superpower.

Su representante no respondió de manera inmediata a las solicitudes de comentarios por parte de los medios.

Kieran Culkin, ganador del Oscar al mejor actor de reparto el año pasado por Un dolor real, se encargó de presentar la categoría en esta edición y abordó la ausencia de Sean Penn con una mezcla de diplomacia y humor.

Kieran Culkin presentó la categoría
Kieran Culkin presentó la categoría de mejor actor de reparto y aceptó el Oscar en su nombre con humor y diplomacia (REUTERS/Mike Blake)

Al subir al escenario para aceptar el premio en nombre de Penn, Culkin se salió del guion habitual. “Sean Penn no podía estar aquí esta noche —o no quería—, así que aceptaré el premio en su nombre”, declaró ante el público reunido en el Teatro Dolby.

El comentario de Culkin apuntaba a la percepción generalizada de que Penn, pese a su popularidad en la temporada de premios, no siempre parece estar del todo integrado en la maquinaria de las campañas de promoción, especialmente después de tantas nominaciones y victorias a lo largo de su carrera.

El personaje que le valió este tercer Oscar es el Coronel Steven J. Lockjaw, un antagonista rígido y maniaco que encarna a un régimen opresivo en una América alternativa.

El rol de Penn como
El rol de Penn como el Coronel Steven J. Lockjaw en "Una batalla tras otra" fue reconocido durante la temporada de premios, aunque solo asistió a una ceremonia (Warner Bros.)

A lo largo de la temporada de premios, el artista acumuló reconocimientos importantes, incluyendo el BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores (Actor Awards), aunque no asistió a ninguna de esas ceremonias.

Por otro lado, sí optó por acudir a la gala de los Globos de Oro, donde finalmente perdió frente a Stellan Skarsgård por Valor sentimental; aunque no pareció perturbarse demasiado por la derrota, ya que fue visto fumando un cigarrillo dentro del recinto durante la ceremonia.

La categoría de mejor actor de reparto fue considerada una de las más discutidas de esta edición. Sean Penn compitió contra Jacob Elordi por Frankenstein, Stellan Skarsgård por Valor sentimental, Delroy Lindo por Pecadores y su propio compañero de reparto en Una batalla tras otra, Benicio Del Toro.

Con este tercer Oscar —el primero en la categoría de reparto, ya que sus anteriores victorias y nominaciones habían sido siempre en la categoría de actor principal—, Penn se une a un exclusivo grupo de intérpretes que han ganado al menos tres estatuillas.

Ese club incluye a Meryl Streep, Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis, Frances McDormand, Ingrid Bergman y Walter Brennan. El récord absoluto lo sigue ostentando Katharine Hepburn, con cuatro premios a mejor actriz.

"Una batalla tras otra", de
"Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, obtuvo seis premios Oscar de 13 nominaciones, incluyendo Mejor película (Richard Harbaugh/The Academy/Handout via REUTERS)

Sus dos premios Oscar anteriores fueron ambos en la categoría de actor principal: el primero en 2004 por Río Místico, donde interpretó a un padre en duelo, y el segundo en 2009 por Milk: un hombre, una revolución, una esperanza, en la que dio vida al político de San Francisco Harvey Milk bajo la dirección de Gus Van Sant.

Además, recibió nominaciones sin victoria por Dead Man Walking, Dulce y melancólico e Yo soy Sam.

Cabe destacar que Una batalla tras otra llegó a la ceremonia como una de las grandes favoritas de la noche, con 13 nominaciones y una serie de victorias previas en galas de alto perfil. En total, se llevó seis premios Oscar, incluyendo el de Mejor película.

Temas Relacionados

Oscar 2026Sean PennPremios OscarUna batalla tras otraestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Michael B. Jordan celebró su primer Oscar con una hamburguesa

Las redes sociales viralizaron imágenes del reciente ganador compartiendo el ambiente festivo del restaurante In-N-Out Burger

Michael B. Jordan celebró su

Marlon Wayans aclaró el motivo de la ausencia de Shannon Elizabeth en Scary Movie: “No fue personal”

El actor y cocreador explicó las razones detrás de la nueva selección del elenco en la franquicia, buscando transmitir apertura hacia futuras colaboraciones y desmitificar rumores de desacuerdos en el equipo

Marlon Wayans aclaró el motivo

La crisis de los Oscars: por qué la ceremonia perdió interés para el público, según un crítico

El crítico de cine Leonardo D’Espósito analizó en Infobae en Vivo los cambios en los hábitos de consumo audiovisual, el impacto del streaming y los desafíos que enfrenta la premiación más emblemática de Hollywood para mantener su relevancia

La crisis de los Oscars:

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti hacen oficial su romance en los Premios Oscar 2026

La aparición conjunta de la pareja sorprendió en la prestigiosa entrega de premios celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti

Oscar 2026: James Van Der Beek, Eric Dane y otras estrellas fueron excluidas del “In Memoriam”

Pese a la extensión del segmento en la gala, diversas figuras no fueron incluidas en la transmisión televisiva

Oscar 2026: James Van Der
DEPORTES
“¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Te

“¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Te lo devoraste!”: las frases de Marcelo Araujo que marcaron una época en el fútbol argentino

De la histórica tanda contra Holanda a los penales con Boca en la Libertadores: las mejores atajadas de Chiquito Romero

La emoción y el recuerdo de Marcelo Araujo en la voz de sus colegas: “No habrá ninguno como él”

Los icónicos relatos de Marcelo Araujo: del gol de Palermo a River al “pegale Diego” en el último grito de Maradona en un Mundial

Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

TELESHOW
Oriana Sabatini contó cómo fue

Oriana Sabatini contó cómo fue el parto de su hija y el insólito lugar dónde comenzaron las contracciones

Carmiña Masi contó cómo la trata la gente por la calle tras su expulsión de Gran Hermano: “Es muy loco todo”

Cris Morena saludó a Luciano Castro por su cumpleaños con un emotivo video tras su separación de Griselda Siciliani

La sorprendente habilidad de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, a sus 7 años: “El país que amo”

Andrés Ciro Martínez y su novia bajista, juntos en Lollapalooza 2026: “En el Lula con la Luli”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: más de 250 detenidos

Ecuador: más de 250 detenidos en el toque de queda focalizado en medio de un despliegue de 75.000 agentes

Magnicidio de Fernando Villavicencio: apoyo del buró de RC y de su exesposa a la tesis de que el caso fue “armado”

Salman Rushdie: “Los ataques contra la libertad de expresión siempre han venido de los ricos y de los religiosos”

Señales de alivio en Ormuz: un petrolero completó un tránsito exitoso por el estrecho y baja el precio del crudo

El clúster SMODA consolida a diseñadores salvadoreños en mercados internacionales