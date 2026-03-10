Entretenimiento

Grandes éxitos musicales del cine animado se reinventan con adaptaciones en lengua de signos

La iniciativa de Disney+ y Deaf West Theatre reúne a intérpretes y creativos para transformar canciones emblemáticas en experiencias accesibles, para que personas sordas puedan disfrutar de la emoción y el mensaje de los clásicos

Guardar
La adaptación de éxitos de Encanto, Frozen 2 y Moana 2 en lengua de signos busca derribar barreras en el entretenimiento digital

El universo de los clásicos animados de Disney dará un giro inclusivo en Disney+ con el lanzamiento de versiones de canciones emblemáticas interpretadas en lengua de signos, también denominada en algunos países de América Latina: lengua de señas. El servicio de streaming anunció que, a partir del 27 de abril de 2026, estrenará adaptaciones visuales inéditas que permitirán a la comunidad sorda experimentar la emoción de títulos como “We Don’t Talk About Bruno”, “The Next Right Thing” y “Beyond”.

La fecha coincide con el inicio del Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas en Estados Unidos, según informó Los Angeles Times. La iniciativa surge de una colaboración entre Disney Animation y Deaf West Theatre, que reúne a especialistas en animación y miembros de la comunidad sorda. Según detalló la empresa en un comunicado, el proyecto se concibió para “reducir barreras comunicativas y ampliar el acceso” a los contenidos más populares del estudio.

Más de 20 artistas y creativos trabajaron bajo la dirección de Hyrum Osmond, quien explicó a Los Angeles Times que el equipo “creó animaciones completamente nuevas” y adaptó las letras con el objetivo de transmitir la intención emocional de cada pieza, más allá de una simple traducción literal.

Las nuevas secuencias animadas en lengua de signos incorporan una combinación de coreografías especialmente diseñadas y expresiones visuales que buscan reflejar el significado profundo de cada canción. Catalene Sacchetti, coreógrafa de Deaf West Theatre, lideró junto a ocho intérpretes sordos la adaptación de los movimientos, en un proceso que priorizó la expresión de los conceptos clave y de los sentimientos centrales de las letras. Según el director artístico de la compañía, DJ Kurs, “las historias de Disney son el lenguaje universal de la infancia” y la integración de la lengua de signos representa un avance histórico para la representación en pantalla.

El proyecto de Disney Animation y Deaf West Theatre integra coreografías y expresiones visuales para transmitir la emoción original de cada canción

El desarrollo de estas versiones incluyó la revisión minuciosa de cada elemento visual y musical para asegurar la fidelidad a la esencia de los temas originales. De acuerdo con el reporte de Los Angeles Times, la prioridad fue “realzar la experiencia emocional y visual” en lugar de limitarse a una correspondencia palabra por palabra. La adaptación no solo traduce, sino que transforma las canciones en una experiencia accesible y significativa para las y los espectadores sordos.

Disney+ explicó a la agencia EFE que la estrategia se enmarca en un compromiso sostenido con la accesibilidad y la inclusión. La plataforma impulsó en los últimos años opciones de subtitulado en múltiples idiomas y audiodescripción, pero la incorporación de la lengua de signos a sus producciones animadas constituye un paso adicional para “conectar con públicos diversos en distintas partes del mundo”. Los responsables del proyecto consideran que la accesibilidad audiovisual debe contemplar una variedad de lenguajes y formatos, y que la presencia de la lengua de signos en animaciones de alto impacto cultural amplía el alcance de estos contenidos.

El lanzamiento de las versiones en lengua de signos de canciones de Encanto, Frozen 2 y Moana 2 no solo busca derribar barreras, sino también fomentar la participación activa de la comunidad sorda en la cultura global. Según el comunicado de Disney, la lengua de signos es considerada “una de las formas de comunicación más hermosas”, una visión compartida por Osmond, quien subrayó en declaraciones reproducidas por Los Angeles Times que “la inclusión no es solo un objetivo, sino una responsabilidad”.

Ocho intérpretes sordos y una coreógrafa lideran la adaptación de los movimientos, priorizando la expresión auténtica de conceptos y sentimientos en lengua de signos

La colaboración con Deaf West Theatre sienta un precedente en la industria audiovisual y podría inspirar nuevos desarrollos en materia de representación. El equipo creativo destacó que la participación de intérpretes sordos en el proceso resultó fundamental para dotar de autenticidad y pertinencia cultural a las adaptaciones, y que la alianza entre ambas entidades permitió combinar recursos tecnológicos avanzados con el conocimiento profundo de la comunidad sorda.

Las expectativas para el estreno son elevadas, dado el impacto que tuvieron las canciones originales en audiencias de todas las edades. Según Los Angeles Times, la integración de la lengua de signos podría trascender la pantalla y motivar a otros estudios y plataformas a explorar formatos similares. El proyecto será evaluado por organizaciones de accesibilidad y colectivos de personas sordas, quienes fueron invitados a participar en la difusión y análisis de los resultados.

El estreno de estas versiones animadas en Disney+ marcará un hito en el avance de la accesibilidad en el entretenimiento digital, abriendo nuevas posibilidades para que la comunidad sorda acceda a relatos universales y se reconozca en los contenidos de mayor popularidad.

Temas Relacionados

Disney AnimationEstados UnidosDeaf West TheatreComunidad SordaAccesibilidad AudiovisualInclusión CulturalFrozenEncantoMoanaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Elijah Wood habla sobre el futuro de Frodo en la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’: “Estoy emocionado”

El actor aseguró que no quiere que otro intérprete asuma el papel mientras él esté disponible

Elijah Wood habla sobre el

De los escenarios a la pista de hielo: Tate McRae y Jack Hughes conquistan titulares con una relación que desafía la distancia

La complicidad entre la artista y el referente del hockey se fortalece mientras ambos disfrutan el reconocimiento internacional y planifican más tiempo juntos tras la temporada

De los escenarios a la

Robots gigantes, hazañas logísticas y escenarios de película: así “Transformers” copó Machu Picchu y la selva peruana

La superproducción sorteó obstáculos ambientales, desafíos técnicos y la altitud andina para lograr un filme que une creatividad internacional, protección patrimonial y la colaboración de instituciones locales

Robots gigantes, hazañas logísticas y

‘Hoppers’: la nueva película de Pixar que confirmaría una de las más populares teorías entre los fans

Un laboratorio lleno de diseños y prototipos en la escena final de la película ha sido interpretado por algunos espectadores como una posible explicación al origen de algunos personajes

‘Hoppers’: la nueva película de

The Boys pone fecha a su adiós: la quinta temporada será el gran final en Prime Video

El cierre definitivo de la saga ya tiene día y promete un desenlace explosivo, con la batalla final entre Homelander y la resistencia, estreno global programado y el regreso de Billy Butcher con un peligroso plan bajo la manga

The Boys pone fecha a
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Tiara Lemos, jugadora de Colón de 16 años

La magistral jugada del argentino Thiago Fernández en el empate entre Real Oviedo y Espanyol por La Liga de España

Indian Wells: Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante el británico Jack Draper

El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica

Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026

TELESHOW
La fuerte chicana de la

La fuerte chicana de la China Suárez a Wanda Nara para aclarar que el vestido que usó en su cumpleaños pertenece a ella

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó: cómo sigue su salud

De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

Luciano Castro habló por primera vez luego de su internación: "Pedí ayuda y me dieron ayuda"

Cris Morena le dedicó un video a la China Suárez por sus 34 años con el paso de la actriz por sus programas: “Feliz vida”

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Putin hablaron de

Trump y Putin hablaron de Irán y Ucrania en su primera llamada desde que comenzó la guerra en Medio Oriente

El OIEA estima que más de 200 kilogramos de uranio enriquecido al 60% permanecen en un complejo de túneles en Isfahán

Cerca de 150,000 personas en Panamá padecen de la enfermedad renal crónica y más de 3,000 reciben tratamiento de diálisis

Hallan en Australia los cristales más antiguos del mundo: por qué pueden ser claves para entender el origen de la Tierra

“Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”: el análisis de Alejandro Corbacho sobre lo que significaba para la región la escalada de tensión en Medio Oriente