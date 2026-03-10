Grandes éxitos musicales del cine animado se reinventan con adaptaciones en lengua de signos

La adaptación de éxitos de Encanto, Frozen 2 y Moana 2 en lengua de signos busca derribar barreras en el entretenimiento digital

El universo de los clásicos animados de Disney dará un giro inclusivo en Disney+ con el lanzamiento de versiones de canciones emblemáticas interpretadas en lengua de signos, también denominada en algunos países de América Latina: lengua de señas. El servicio de streaming anunció que, a partir del 27 de abril de 2026, estrenará adaptaciones visuales inéditas que permitirán a la comunidad sorda experimentar la emoción de títulos como “We Don’t Talk About Bruno”, “The Next Right Thing” y “Beyond”.

La fecha coincide con el inicio del Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas en Estados Unidos, según informó Los Angeles Times. La iniciativa surge de una colaboración entre Disney Animation y Deaf West Theatre, que reúne a especialistas en animación y miembros de la comunidad sorda. Según detalló la empresa en un comunicado, el proyecto se concibió para “reducir barreras comunicativas y ampliar el acceso” a los contenidos más populares del estudio.

Más de 20 artistas y creativos trabajaron bajo la dirección de Hyrum Osmond, quien explicó a Los Angeles Times que el equipo “creó animaciones completamente nuevas” y adaptó las letras con el objetivo de transmitir la intención emocional de cada pieza, más allá de una simple traducción literal.

Las nuevas secuencias animadas en lengua de signos incorporan una combinación de coreografías especialmente diseñadas y expresiones visuales que buscan reflejar el significado profundo de cada canción. Catalene Sacchetti, coreógrafa de Deaf West Theatre, lideró junto a ocho intérpretes sordos la adaptación de los movimientos, en un proceso que priorizó la expresión de los conceptos clave y de los sentimientos centrales de las letras. Según el director artístico de la compañía, DJ Kurs, “las historias de Disney son el lenguaje universal de la infancia” y la integración de la lengua de signos representa un avance histórico para la representación en pantalla.

El desarrollo de estas versiones incluyó la revisión minuciosa de cada elemento visual y musical para asegurar la fidelidad a la esencia de los temas originales. De acuerdo con el reporte de Los Angeles Times, la prioridad fue “realzar la experiencia emocional y visual” en lugar de limitarse a una correspondencia palabra por palabra. La adaptación no solo traduce, sino que transforma las canciones en una experiencia accesible y significativa para las y los espectadores sordos.

Disney+ explicó a la agencia EFE que la estrategia se enmarca en un compromiso sostenido con la accesibilidad y la inclusión. La plataforma impulsó en los últimos años opciones de subtitulado en múltiples idiomas y audiodescripción, pero la incorporación de la lengua de signos a sus producciones animadas constituye un paso adicional para “conectar con públicos diversos en distintas partes del mundo”. Los responsables del proyecto consideran que la accesibilidad audiovisual debe contemplar una variedad de lenguajes y formatos, y que la presencia de la lengua de signos en animaciones de alto impacto cultural amplía el alcance de estos contenidos.

El lanzamiento de las versiones en lengua de signos de canciones de Encanto, Frozen 2 y Moana 2 no solo busca derribar barreras, sino también fomentar la participación activa de la comunidad sorda en la cultura global. Según el comunicado de Disney, la lengua de signos es considerada “una de las formas de comunicación más hermosas”, una visión compartida por Osmond, quien subrayó en declaraciones reproducidas por Los Angeles Times que “la inclusión no es solo un objetivo, sino una responsabilidad”.

La colaboración con Deaf West Theatre sienta un precedente en la industria audiovisual y podría inspirar nuevos desarrollos en materia de representación. El equipo creativo destacó que la participación de intérpretes sordos en el proceso resultó fundamental para dotar de autenticidad y pertinencia cultural a las adaptaciones, y que la alianza entre ambas entidades permitió combinar recursos tecnológicos avanzados con el conocimiento profundo de la comunidad sorda.

Las expectativas para el estreno son elevadas, dado el impacto que tuvieron las canciones originales en audiencias de todas las edades. Según Los Angeles Times, la integración de la lengua de signos podría trascender la pantalla y motivar a otros estudios y plataformas a explorar formatos similares. El proyecto será evaluado por organizaciones de accesibilidad y colectivos de personas sordas, quienes fueron invitados a participar en la difusión y análisis de los resultados.

El estreno de estas versiones animadas en Disney+ marcará un hito en el avance de la accesibilidad en el entretenimiento digital, abriendo nuevas posibilidades para que la comunidad sorda acceda a relatos universales y se reconozca en los contenidos de mayor popularidad.