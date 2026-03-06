Entretenimiento

El trasfondo de la despedida de Megadeth: el homenaje de Dave Mustaine a Metallica que sorprendió a los seguidores del metal clásico

El cierre de la banda liderada por Mustaine contiene un mensaje inesperado de reconciliación, que arroja nueva luz sobre su pasado con Metallica y su visión del legado musical

Dave Mustaine rinde homenaje a Metallica al incluir una versión de Ride the Lightning en el álbum final de Megadeth (YouTube: X GHOST)

Dave Mustaine, Megadeth, Metallica, Ride the Lightning y Classic Rock concentran el núcleo de esta noticia que marca el cierre de una etapa en la música pesada. La salida de Mustaine y el adiós de Megadeth están marcados por un gesto de reconciliación: el líder de la banda decidió homenajear a Metallica al interpretar en su disco final una canción que había coescrito antes de dejar la formación californiana.

En una entrevista con la revista musical Classic Rock, Mustaine detalló el significado personal de esta versión y el mensaje que busca transmitir al cerrar la historia de la banda.

El propio Mustaine rindió tributo a Metallica durante el último capítulo de Megadeth al incluir una versión de Ride the Lightning en el último álbum de la banda, lanzado en enero. Este tema, que coescribió antes de su salida de Metallica, fue elegido como símbolo de reconocimiento por la historia compartida con el grupo.

Al anunciar la despedida de Megadeth y el lanzamiento del álbum final en enero, Mustaine optó por esta versión de Ride the Lightning. La elección tiene un peso especial por su rol como coautor antes de abandonar la banda.

El último disco de Megadeth,
El último disco de Megadeth, lanzado en enero, cierra la etapa de Mustaine con un mensaje de respeto hacia Metallica (Amy Harris/Invision/AP)

“He dicho siempre que, si no podía hacer mi trabajo al 100%, lo dejaría”, declaró Mustaine a la revista Classic Rock. Explicó que su mente continúa activa, aunque ahora padece artritis y entumecimiento en los dedos.

Según Mustaine: “Había que decidir si seguía adelante sin decir nada, o si hablaba”. Compartió que avanzaban con la grabación cuando admitió a su hijo la dificultad: “Me duelen las manos, no sé cuánto tiempo más podré continuar”.

La realidad de sus lesiones motivó el anuncio de su retiro. A partir de allí, Mustaine explicó la importancia de la canción elegida: “Siempre he respetado y amado el toque de guitarra de James, y por eso hicimos la última pista del disco, una versión de Ride the Lightning de Metallica”, expresó en la entrevista.

Motivos y contexto del homenaje musical

Mustaine explica en la revista
Mustaine explica en la revista Classic Rock que la elección de Ride the Lightning simboliza su reconciliación y hermandad con Metallica (Captura de video: YouTube/ Megadeth)

Mustaine subrayó su conexión personal con la canción y el deseo de dejar su sello en ella. “Tengo mi propia banda a la que amo, y simplemente sentí que era correcto hacer una versión de una canción que había escrito antes con Metallica, y dejar mi ADN en ella”.

Negó además que existan resentimientos con Metallica en la actualidad: “No hay resentimiento ahora. He tenido paz con lo que tengo”, dijo a la revista. El tributo representa, según Mustaine, un reconocimiento a los vínculos tejidos con sus antiguos compañeros en los primeros años de la escena del metal de la década del 80 en California. También destacó el aspecto más personal de esa etapa: “La banda consistía en divertirse, y es algo que eché en falta: la hermandad y la diversión”.

La última formación y su legado compartido

Mirando hacia atrás, Mustaine reconoció la influencia de Megadeth y de las bandas de su generación: “La banda en la que he tocado influyó en el mundo. Los quiero por eso”, señaló. Destacó la importancia del trabajo conjunto con sus actuales compañeros, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo y Dirk Verbeuren, cuyo aporte, describió, enriqueció el proceso de grabación.

El líder de Megadeth afirma
El líder de Megadeth afirma no tener resentimientos actuales hacia Metallica y destaca la paz alcanzada con su legado (Instagram @DaveMustaine)

Explicó: “Cuando te llevas bien con quienes tocas, hay más profundidad en lo que puedes crear”.

Consultado sobre los consejos que daría a su versión más joven, Mustaine respondió: “Probablemente le diría: ‘No vayas por ahí dando puñetazos cuando estás borracho’. Y el joven Dave Mustaine seguramente respondería: ‘Has ganado’, y me soltaría un golpe (risas)”.

La relación entre Mustaine y sus compañeros de banda simboliza el cierre de un ciclo, fortaleciendo el legado del metal contemporáneo.

