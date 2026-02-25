Murió Oliver ‘Power’ Grant, productor y arquitecto empresarial del histórico Wu-Tang Clan

Aunque no fue rapero, Oliver Grant fue decisivo en la estructura financiera que sostuvo los primeros años del grupo. (Capturas: redes sociales/I Don't Camouflage)

Oliver “Power” Grant, figura clave en la historia del hip-hop estadounidense y uno de los arquitectos silenciosos del imperio creativo del Wu-Tang Clan, murió a los 52 años.

La noticia fue confirmada este martes a través de publicaciones en redes sociales de varios integrantes del grupo. Hasta el momento, no se informó la causa de su muerte.

Uno de los primeros homenajes llegó de parte de Method Man, quien compartió una imagen junto a Grant. “Al paraíso, hermano mío, buen viaje”, escribió. “Hermano, no estoy bien”.

También GZA expresó su dolor en redes sociales y aludió al peso histórico de Grant dentro del colectivo: “No lo habríamos logrado sin él. Wu no habría llegado a concretarse sin Power. Su partida es una pérdida profunda para todos nosotros”.

Mensaje de Method Man, uno de los integrantes del Clan (Captura de Instagram)

Grant no fue un rapero ni artista frente a los micrófonos, pero su influencia fue decisiva para que Wu-Tang Clan pasara de ser un grupo emergente de Staten Island a una potencia cultural global.

El cerebro detrás del imperio Wu-Tang

Amigo de la infancia de RZA, Oliver Grant fue una pieza fundamental en los primeros años del grupo. Aunque nunca formó parte oficial del lineup artístico, tuvo un rol central en la financiación de las primeras grabaciones, la negociación de contratos y la estructuración de un modelo económico inédito para la época.

Según detalló Los Angeles Times, Grant ayudó a recaudar capital para las primeras sesiones de estudio y diseñó un sistema que permitía que los integrantes conservaran el control de sus proyectos individuales sin romper la lógica colectiva.

En una entrevista con Passion of the Weiss en 2011, explicó: “Sabíamos que si un hermano conseguía un contrato por 150 mil dólares, podía quedarse con la mayor parte, pero también ayudaría a los otros hermanos”.

Los integrantes del Wu-Tang Clan son RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa, Ol' Dirty Bastard y Cappadonna (REUTERS/Bill Auth/File Photo)

“Era parte de nuestro núcleo y de nuestro movimiento repartir el dinero y ayudar a que los otros hermanos comieran, incluso sin tener un proyecto afuera. Era como si fuéramos hijos de un fondo de confianza”, amplió.

Ese enfoque —basado en la autonomía, la solidaridad interna y el control creativo— sentó un precedente clave en la industria del hip-hop de los años 90, cuando el género comenzaba a consolidarse como una fuerza comercial dominante.

Wu Wear y el impacto en la moda

El legado más visible de Oliver Grant fuera de la música fue Wu Wear, la línea de ropa del grupo que se convirtió en una de las primeras marcas de streetwear propiedad de artistas de hip-hop. Lanzada en pleno auge del clan, la marca generó decenas de millones de dólares y se volvió un símbolo estético de la cultura rap de los 90.

“Wu Wear fue básicamente nuestra entrada al negocio de la moda, pero antes de eso yo ya estaba haciendo y comercializando los primeros discos de Wu con RZA”, dijo en 2011. “Todo lo que aprendimos fue a los golpes. Uno lo va resolviendo sobre la marcha”.

Wu Wear fue relanzada en distintas etapas, incluida una nueva versión en 2017. El formato fue un modelo a seguir para generaciones posteriores de artistas que vieron en la moda una vía legítima de expresión y sustento económico.

La banda norteamericana de hip-hop es una de las más influyentes en la historia del género. (Facebook: Wu-Tang Clan).

Además de su trabajo empresarial, Oliver “Power” Grant tuvo apariciones breves como actor en películas emblemáticas del cine urbano como Belly (1998) y Black and White (1999), y fue productor ejecutivo de múltiples lanzamientos asociados al universo Wu-Tang.

Figuras del hip-hop recordaron su legado con mensajes en redes sociales. Raekwon escribió: “POWER, estuvimos en todos lados… ahora estás en todos lados. El Altísimo es misericordioso. Te quiero”.

Grant fue descrito por colegas como un pionero y un movimiento cultural en sí mismo. (Capturas: redes sociales)

Fuera del núcleo del clan, el rapero Cam’ron publicó: “Maldita sea… gracias por todo, leyenda”, mientras que el productor DJ Premier lo definió como “un movimiento mundial” y “un pionero para la cultura”.

También se pronunció el ejecutivo Steve Rifkind, quien firmó a Wu-Tang Clan en los primeros años de la década del 90. “Fuimos hermanos desde que nos conocimos en 1993”, escribió. Añadió que la influencia de Grant, tanto profesional como personal, es “imposible de exagerar”.