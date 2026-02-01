“Golden” de “Las guerreras K-Pop” hizo historia al ganar el primer Grammy para el K-Pop

"Golden", de Huntr/x, se consagró como la primera canción de K-Pop en obtener un Grammy en la historia de la música (Netflix)

El reconocimiento internacional de Las guerreras K-Pop alcanzó una nueva dimensión con la premiación de “Golden” como la primera canción de K-Pop en recibir un Grammy.

El tema, interpretado por Huntr/x, integrado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, obtuvo el galardón en la categoría de mejor canción escrita para medios visuales durante la Premiere Ceremony, el evento previo a la gala televisada de los Premios Grammy 2026.

La distinción fue entregada tras una competencia con obras de artistas como Elton John y Nine Inch Nails, situando a “Golden” y a la película animada de Netflix en el centro de la atención global.

EJAE, Mark Sonnenblick, DO, 24 y Teddy Park, productor de BLAKCPINK, estuvieron a cargo de la composición, logrando que el trabajo del grupo coreano-estadounidense se destacara entre las propuestas más reconocidas del año.

La reacción entre quienes participaron en la creación del tema no se hizo esperar.

El tema, interpretado por Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami, recibió el galardón por mejor canción escrita para medios visuales en la Premiere Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Vas a ver tres rostros coreanos. Pensar en los niños que verán eso y que, ojalá, eso moldee su percepción sobre lo que pueden lograr en este mundo, es algo que me pone la piel de gallina”, expresó Nuna.

A través de estas palabras, la artista compartió el impacto que puede tener la visibilidad en este tipo de escenarios para nuevas generaciones de músicos de origen asiático.

Desde su estreno en Netflix en junio, la película Las guerreras K-Pop ha acumulado 20,5 mil millones de minutos de visualización en Estados Unidos, según datos de Nielsen.

Esto equivale a más de 200 millones de reproducciones completas. Por tal motivo, la producción de Sony Pictures Animation fue la más vista de 2025 en la plataforma.

Además, tres temas originales de la película —“Golden”, “Your Idol” y “Soda Pop”— lograron ocupar lugares destacados en el Billboard Hot 100 durante varias semanas.

EJAE se convirtió en la primera mujer coreano-estadounidense nominada a Canción del Año, abriendo oportunidades para artistas de origen asiático en premios globales (REUTERS/Mario Anzuoni)

El camino de “Golden” en la temporada de premios continúa. El tema está nominado al Oscar a mejor canción original y Huntr/x tiene previsto participar en la ceremonia de la Academia.

La canción aparece como una de las preferidas en las listas previas a la entrega.

La edición 2026 de los Grammy, realizada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, será conducida por Trevor Noah y reunió a artistas de distintos géneros y países.

Previo a la ceremonia principal, se llevó a cabo un segmento titulado Grammy Premiere, donde se entregaron la mayoría de categorías de premios.

Durante dicha gala, la obtención del Grammy por parte de Huntr/x y “Golden” se volvió uno de los episodios más destacados de la jornada.

Hasta la fecha, figuras del K-Pop como BTS acumularon cinco nominaciones a lo largo de su trayectoria, mientras que este año Rosé, integrante de Blackpink, sumó tres candidaturas en colaboración con Bruno Mars por “APT”.

Ninguno de ellos había accedido previamente a este reconocimiento.

Tres canciones originales de la película ocuparon puestos destacados en el Billboard Hot 100, refirmando el impacto internacional del soundtrack (Netflix)

El éxito de “Golden” y de Las guerreras K-Pop se evidenció también en el desempeño de la banda sonora más allá del público habitual del K-Pop.

La permanencia de sus canciones en listas internacionales y la amplia difusión de la película se traducen en el alcance que tuvo el proyecto durante 2025.

EJAE, una de las compositoras, es la primera mujer coreano-estadounidense nominada a canción del año en los Grammy.

La artista de 34 años reflejó sus días en la industria del K-Pop como aspirante a idol femenina en la producción musical del film.

En más de una ocasión, contó que nunca recibió la oportunidad de debutar pese a tener un rango de voz bastante amplio, sin embargo, no llegó a desistir en el camino de la música.

"Golden" está nominada al Óscar a mejor canción original y Huntr/x participará en la próxima ceremonia de la Academia de Hollywood (Netflix)

La transmisión del Grammy Premiere en YouTube permitió que millones de personas en todo el mundo siguieran la previa a la ceremonia oficial.

El Grammy 2026 se emitirá por CBS y Paramount+ en Estados Unidos. En América Latina, la señal estará disponible por TNT y HBO Max.