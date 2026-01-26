Los secretos detrás de la grabación de “All By Myself” de Céline Dion: “Cantaba como si sintiera cada palabra”

Celine Dion cantó su icónica canción tras una discusión con su esposo que la dejó triste. (REUTERS/Andrew Kelly)

En su libro de memorias It’s All Coming Back To Me, recientemente publicado, Vito Luprano relata su experiencia profesional junto a Céline Dion y René Angélil, una relación que se extendió durante más de dos décadas y que coincidió con la transformación de la cantante canadiense en una figura internacional.

Según explica el productor, antes de escribir el libro mantuvo una conversación con Angélil en la que este le puso dos condiciones claras: que el manuscrito fuera enviado a Dion antes de su publicación y que el libro no viera la luz hasta después de su fallecimiento.

René Angélil murió en enero de 2016 a causa de un cáncer de garganta, cinco años después de aquel intercambio. Luprano afirma haber respetado ambas peticiones.

Vito Luprano conoció a Céline Dion en 1986, cuando ella tenía 17 años. Él tenía 30 años y fue una de las personas clave en la firma de su primer contrato discográfico. “La firmamos cuando cumplió 18”, recuerda en el libro.

Vito Luprano firmó a Céline Dion apenas cumplió los 18 años.

Desde entonces, compartió con Dion y Angélil una intensa rutina de trabajo que se prolongó durante 23 años. En ese periodo, ejerció como productor ejecutivo en 21 álbumes y participó en la creación de algunos de los mayores éxitos de la artista, como “The Power of Love” y “My Heart Will Go On”.

Entre los episodios que relata en su libro, se encuentra la grabación de “All By Myself”, una de las interpretaciones más reconocidas de la cantante. Según el productor musical, ese día el músico canadiense no acudió al estudio y pidió que él acompañara a la cantante.

Durante el trayecto, Dion le habló de una discusión reciente con su esposo, lo que, según el autor, influyó en la carga emocional de la grabación. Luprano sostiene que Angélil era plenamente consciente del impacto que las emociones personales de la interprete podían tener en su trabajo artístico.

“Pensé que era un comportamiento extraño e inusual. René nunca dejó que sus asuntos personales interfirieran con los negocios. Céline Estaba a punto de grabar ‘All by Myself’, completamente sola, y sin René”, relató.

Celine Dion grabó el tema después de tener una discusión con Rene Angelil. (SGranitz/WireImage)

Y añadio: “Parecía vulnerable, parecía pesada por la tristeza, como si hubiera un peso más grande que otra discusión que la tiraba hacia abajo, y cantaba como si sintiera cada palabra”.

Es así que Vito Luprano entendió que René había manipulado la situación, discutiendo con su esposa para asegurarse de que ella ofreciera una actuación llena de emoción.

Pese a las tensiones descritas, Céline Dioni y René Angélil permanecieron juntos hasta la muerte de él y tuvieron tres hijos: René-Charles, nacido en 2001, y los gemelos Nelson y Eddy, nacidos en 2010.

De hecho, la cantante interrumpió su carrera para cuidarlo durante su enfermedad. En 2022, la artista anunció que padecía el Síndrome de la Persona Rígida, lo que la mantuvo alejada de los escenarios durante varios años.

Celine Dion anunció que padecía el Síndrome de la Persona Rígida en 2022. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Su regreso a la vida pública se produjo en 2024, primero con apariciones esporádicas y después con una actuación destacada en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

Cabe recordar que Angélil había asumido el papel de mánager y mentor de Dion desde que ella tenía 12 años. Con el tiempo, su relación profesional derivó en una relación sentimental y, posteriormente, en matrimonio.

El libro, Vito Luprano escribe que, aunque René Angélil le aseguró en varias ocasiones que la relación con Céline Dion era estrictamente profesional, ciertos comportamientos le llamaron la atención.

“Había indicios ya en 1987, cuando Céline tenía 17 años. Miradas compartidas, miradas fijas, la forma en que su química transforma la habitación, todos esos pequeños momentos demasiado íntimos para ser otra cosa que amor. En el estudio, ella miraba a René con adoración de una manera que contradecía una relación platónica artista-manager”, confesó.

Rene Angelil y Celine Dion tuvieron actitudes románticas años antes de hacer pública su relación. (KMazur/WireImage)

Luprano dedica varios capítulos a analizar su propia relación profesional con Angélil, marcada por desacuerdos y tensiones. La colaboración entre ambos terminó en 2010, de manera abrupta.

“Necesitaba un cierre, pero René nunca me lo dio, así que dependía de mí encontrarlo.”, afirmó. De esta manera, sus memorias son una forma de ponerle punto final a una etapa importante en su vida.