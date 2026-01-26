El inesperado giro de Will Arnett: del doblaje animado al stand-up más personal junto a Bradley Cooper

Will Arnett se reinventa en el drama y stand-up con 'Is This Thing On?', explorando el humor como vía de sanación tras el divorcio de su personaje (20th Century Studios LA)

Will Arnett explora nuevos caminos en la comedia dramática con la película Is This Thing On?, dirigida por Bradley Cooper, que marca un cambio en su carrera. En este proyecto, el actor interpreta a un hombre que intenta reconstruir su vida tras un divorcio, encontrando en el stand-up una vía de expresión.

El desarrollo del filme surgió de la colaboración entre Arnett, Cooper y Mark Chappell, aunque fue Cooper quien, al asumir la dirección, aportó una nueva intensidad al proyecto. “Cuando Bradley decidió dirigir, todo cobró otra intensidad”, resumió Arnett en una entrevista con Fotogramas.

El club de comedia como refugio

La trama gira en torno a un personaje incapaz de comunicar su dolor fuera del escenario, que solo halla alivio en un club de comedia de Nueva York.

La comedia es presentada como una herramienta terapéutica, capaz de abrir conversaciones difíciles y desbloquear emociones en 'Is This Thing On?' (Searchlight Pictures)

Arnett matizó en su conversación con Fotogramas: “No se trata solo de explicar por qué termina un matrimonio. La clave es descubrir cómo la comedia se convierte en un lenguaje nuevo, algo que mi personaje nunca había encontrado fuera del humor”.

Laura Dern y el equilibrio en la historia

La presencia de Laura Dern resultó esencial para el equilibrio de la historia, según el propio Arnett. “Fue un sueño que aceptara, tuvimos mucha suerte”, afirmó.

“Era fundamental tener a una mujer fuerte, con presencia y carácter. Además, es una de las mejores personas que conocí”. Su participación permitió, en palabras de Arnett, compensar los tonos de la película y mostrar que el humor no es un fin, sino una herramienta valiosa.

El humor como vía de sanación

Will Arnett aporta autenticidad al interpretar su papel en micrófonos abiertos reales de Nueva York, enfrentando por primera vez el reto dramático en vivo (Searchlight Pictures)

El enfoque terapéutico del humor atraviesa la película y también influenció la experiencia personal de Arnett durante el rodaje. Explicó a Fotogramas que el humor puede abrir conversaciones difíciles y desbloquear emociones.

Solo cuando su personaje sube al escenario y expone su ruptura ante extraños inicia su proceso de sanación. Para él, es “una catarsis, no una crisis”, y la comedia sirve para expresar lo que durante años permaneció silenciado.

Autenticidad y nuevos retos en el stand-up

Para dar autenticidad a la historia, Arnett participó en un micrófono abierto real en Nueva York, interpretando a su personaje. “Fue aterrador y revelador al mismo tiempo, aunque lo realmente complicado fue afrontar la parte dramática”, reconoció. “Nunca me había puesto serio en un escenario y fue toda una aventura personal”.

La dirección de Bradley Cooper aporta intensidad y profundidad al filme 'Is This Thing On?', que marca un giro en la carrera de Will Arnett (Searchlight Pictures)

El vínculo con el stand-up continuó después del rodaje. Semanas después, Arnett regresó a un club de comedia y solicitó a Elizabeth Furiati, gestora del local y parte del elenco, que le permitiera probar material inédito no utilizado en la película.

“Imprimí mis bromas y salí al escenario. Algunos cómicos dirían que no estoy listo, probablemente tengan razón, pero disfruté la experiencia y quiero seguir intentándolo”, relató a Fotogramas.

Inspiraciones y vínculo con la animación

Sobre sus referentes actuales, Arnett mencionó a Shane Gillis, Bill Burr, Dave Chappelle y Ricky Gervais. Entre los nuevos talentos, destacó a Jordan Jensen, también presente en la película, a quien describió como “una cómica en ebullición”.

Laura Dern suma equilibrio y fortaleza al elenco de la película, destacándose por su presencia y carácter en la historia según Will Arnett (Searchlight Pictures)

Arnett mantiene un lazo especial con la animación, recordando su papel como la voz de Batman en las películas de LEGO y su trabajo en “BoJack Horseman”, una serie que definió como oscura y fascinante, aunque prefiere enfocarse en lo positivo y seguir adelante, según comentó a Fotogramas.

Reflexión y reconstrucción personal

El rodaje consolidó su convicción de que la comedia puede transformar vidas. Encarnar a este personaje permitió a Will Arnett reflexionar sobre su vida, sus relaciones y su realidad presente.

Tras el rodaje, Arnett continúa explorando el stand-up, probando material inédito en clubes de comedia y reafirmando su interés por la comedia en vivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Trabajar en Is This Thing On? representó para el actor un reto interpretativo y una nueva perspectiva sobre la reconstrucción personal y la fuerza del humor en momentos difíciles.