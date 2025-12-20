Sylvester Stallone se quebró al recordar el rechazo de sus padres la noche que ganó el Oscar: “Sigo cargando con esto”

El actor recordó que guarda sentimientos encontrados con la gala que lo llevó a la gloria cinematográfica, pues sus padres no estuvieron presentes.

Por años, Sylvester Stallone ha sido presentado como el emblema del sueño americano en Hollywood: el actor que pasó de dormir en estaciones de autobús a ganar el Oscar con una historia escrita por él mismo.

Este 19 de diciembre, una entrevista emotiva con CBS News dio luces sobre el ascenso al éxito del famoso Sly y las memorias dolorosas que conserva sobre la noche más importante de su carrera.

El riesgo de apostar por sí mismo

A mediados de los años 70, Stallone era un actor desconocido, con dificultades económicas y pocas oportunidades en la industria. Decidido a cambiar su destino, escribió el guion de Rocky en 1975, inspirado en la idea de que incluso un hombre común podía resistir contra todo pronóstico. El proyecto despertó interés inmediato en los estudios, pero con una condición clave: ellos querían el guion, no al actor.

Durante su conversación con CBS Mornings, Stallone recordó que los ejecutivos estaban dispuestos a pagar cada vez más por la historia si aceptaba ceder el papel protagónico.

Rocky obtuvo tres premios Oscar, incluido mejor película, y se convirtió en la cinta más taquillera de 1976.(Composición: CBS/Captura redes)

“Empezó en 20, luego subió a 80, después a 160 y luego a 360…”. A pesar de que necesitaba desesperadamente el dinero, se negó.

“No podía hacerlo”, dijo, convencido de que Rocky solo tenía sentido si él interpretaba a Rocky Balboa.

La apuesta fue extrema, pero el resultado superó cualquier expectativa. Estrenada en 1976, Rocky se convirtió en la película más taquillera del año y ganó tres premios Oscar, incluido mejor película, en la ceremonia de 1977.

Para Stallone, aquello debía ser el punto culminante de una vida marcada por el rechazo y las dificultades. Sin embargo, el recuerdo de esa noche sigue siendo profundamente ambivalente.

“Se sintió como un momento volcánico, y luego fue muy triste”, dijo, visiblemente conmovido.

Con voz quebrada, explicó que le había dolido la ausencia de sus padres, con quienes tenía una relación complicada y a quienes anhelaba complacer.

Los padres de Stallone rechazaron asistir a la ceremonia de los Oscar, pese a la histórica nominación y posterior triunfo del actor. (Captura de video)

“Quieres que estén las personas que amas y que te negaron, ahora estás aquí, estás en los Oscar, y no quieren ir”, relató. “Te das cuenta, en ese momento, de que nunca, jamás, vas a llegar a aceptar esto. Y piensas: ¿Qué más necesitas? ¿Qué carajos más necesitas hacer para decir: ‘Aquí estoy. Yo hice esto?’”.

Con el paso del tiempo, Stallone convirtió esas experiencias en una reflexión más amplia sobre la paternidad.

“Es una lección real, Gayle”, dijo en la entrevista. “Los padres deben aprender. Los hijos son como arcilla blanda. Realmente lo son. Los moldeas, los abollas, los lastimas, o los tiras de la mesa, y ya no vuelven a tener la misma forma”.

“Yo sigo cargando con eso. Ojalá no fuera así. Rezo y hago de todo, pero siempre está ahí”, concluyó.

En su documental Sly (2023), el actor profundizó en la relación conflictiva con sus padres y las secuelas emocionales de su infancia (Captura de video)

Desde hace años, Stallone ha hablado de una infancia difícil, atravesada por el divorcio de sus padres, el abuso y la soledad.

En CBS News, explicó que su padre fue emocional y físicamente violento tras la separación: “Es difícil de manejar porque te va a tocar. Especialmente si eres un poco rebelde como yo. Te van a pegar. Después de un tiempo, aprendes simplemente a esperarlo”.

A esto se suman los problemas derivados de una lesión durante el parto que le causó parálisis facial parcial y dificultad al articular las palabras, rasgos por los que fue brutalmente acosado en su niñez.

El retrato familiar se completa con los testimonios recogidos en el podcast “Unwaxed” (2021), conducido por sus hijas Sophia y Sistine Stallone. Allí, el actor reconoció que tuvo que crecer prácticamente solo. También contó que durante cinco años fue dejado diariamente en un hogar de ancianos porque no había guarderías en el barrio donde vivía.

Hoy, a los 79 años, Stallone fue condecorado en la gala del Kennedy Center 2025 y continúa activo en la industria, mientras filma la cuarta temporada de Tulsa King.