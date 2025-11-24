Entretenimiento

Matthew McConaughey reveló el insólito sueño húmedo que lo llevó a encontrar al amor de su vida, Camila Alves

El actor confesó que una visión onírica sobre la paternidad y la vida en solitario cambió su perspectiva

Matthew McConaughey admitió que
Matthew McConaughey admitió que un sueño prácticamente lo llevó a casarse con Camila Alves.

Matthew McConaughey sorprendió a sus seguidores al compartir uno de los episodios más íntimos y peculiares de su vida: un sueño húmedo que, según él, lo encaminó a encontrar a su esposa, Camila Alves.

El actor, de 56 años, relató el momento en su boletín Lyrics of Living, enviado el viernes 21 de noviembre, donde reflexionó sobre la búsqueda del amor verdadero y el deseo profundo de formar una familia.

El ganador del Óscar explicó que, al llegar a la mitad de sus 30 años, se encontraba en un punto de inflexión emocional. Había conocido y mantenido relaciones con mujeres excepcionales, muchas de las cuales sigue considerando amigas, pero ninguna relación había logrado trascender. “Eran paradas, no destinos”, escribió.

Matthew McConaughey aseguró que
Matthew McConaughey aseguró que siempre vio a sus relaciones anteriores como pasajeras.

En aquel momento, confesó, buscaba algo más: una compañera de vida, una mejor amiga y la futura madre de sus hijos. “Buscaba a la indicada. La buscaba a ella”, añadió.

Fue entonces cuando, inesperadamente, tuvo el sueño que cambiaría su percepción. “Luego tuve un sueño húmedo”, contó con sinceridad. Y no fue un sueño cualquiera. En la visión, McConaughey se vio a sí mismo como un hombre mayor, sentado en una mecedora en el porche de su casa campestre.

A su alrededor, según describió, había 22 mujeres, 22 vehículos y 88 niños. Cada mujer lucía serena y satisfecha, mientras que todos los niños —uno por cada año de su imaginada vida hasta los 88— reían, jugaban y se mostraban saludables y felices.

En su relato, el actor precisó que no estaba casado con ninguna de las mujeres del sueño, aunque era padre de todos los niños. Sin embargo, lejos de ser una fantasía caótica, se trataba de un encuentro armonioso.

Matthew McConaughey conmtó que soñ+o
Matthew McConaughey contó que soñó que tenía 88 hijos.

“Cada madre y yo compartíamos un recuerdo idílico. Los niños se acomodaban en mi regazo. Nos abrazábamos, reíamos, llorábamos de felicidad”, escribió. La escena culminaba con todos reunidos para una fotografía familiar frente a una vieja cámara en trípode. “Tres. Dos. Uno…”, recordó antes de confesar que, en ese momento, se despertó.

Aunque pueda sonar inusual, McConaughey encontró un significado profundo en aquella experiencia. El sueño, aseguró, le confirmó que estaba bien, que su anhelo de paternidad era genuino y que su vida podría ser plena incluso si nunca encontraba a la mujer ideal.

“La visión en rojo de ser un soltero de por vida llegó a mí en un sueño húmedo de luz verde. Fue una señal espiritual para rendirme, para dejar de buscar tan intencionalmente a la mujer perfecta y permitir que la selección natural hiciera su trabajo”, explicó. Fue así como tomó una decisión: dejar de buscar.

Matthew McConaughey decidió dejar a
Matthew McConaughey decidió dejar a un lado su soltería y tres meses después conoció a Camila Alves.

Y fue precisamente en ese momento de renuncia cuando el destino actuó. “Entonces llegó ella. Tres meses después conocí a Camila. Veinte años después, sigue siendo la única mujer con la que he querido salir, dormir o despertar”, escribió.

Matthew McConaughey y Camila Alves comenzaron su relación en 2006 y se casaron en junio de 2012. Juntos han formado una familia que el actor consideraba un sueño antes de que se volviera realidad. Son padres de tres hijos: Levi, nacido en julio de 2008; Vida, en enero de 2010; y Livingston, en diciembre de 2012.

La brasileña también ha expresado en distintas ocasiones lo que McConaughey representa en su vida. En 2017, aseguró que su prioridad siempre ha sido su familia y que su esposo ocupa un lugar central en su día a día.

