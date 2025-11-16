La madre de Angus Cloud demandó a abogados por fraude en la herencia del actor de “Euphoria”

Lisa Cloud inició acciones legales contra un bufete por reclamaciones falsas que afectaron el patrimonio y la memoria de su hijo Angus Cloud (AP/Cloud Family)

Lisa Cloud, madre del fallecido actor Angus Cloud, enfrenta actualmente una batalla legal.

En el tribunal del condado de Alameda, California, Lisa presentó una demanda civil contra el bufete Hackard Law y los abogados Michael Hackard y Brian Geremia.

La mujer los acusa de haber presentado reclamaciones fraudulentas y frívolas contra la herencia de su hijo, lo que, según sostiene, le ha provocado graves daños emocionales y económicos.

La querella sostiene que los abogados demandados habrían impulsado una serie de acciones legales sin fundamento contra el modesto patrimonio de la estrella de Euphoria, valorado en unos $50.000.

Lisa Cloud señala que estas acciones no solo carecían de base legal, sino que también buscaban generar honorarios para los abogados y forzar un acuerdo económico, lo que le ocasionó un profundo sufrimiento emocional, incluyendo ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico y un duelo prolongado.

La demanda recalca la ausencia de pruebas sobre la vinculación laboral de Jonathan Kim con el actor durante el periodo reclamado (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

En la denuncia, Cloud acusa a los letrados de fraude, abuso a personas mayores, persecución maliciosa e infligir intencionadamente angustia emocional.

Asimismo, describe meses de humillación pública, temor por su seguridad y un desgaste emocional constante, según ambos medios.

En el centro de las acusaciones se encuentra el papel de los abogados Michael Hackard y Brian Geremia, así como el bufete Hackard Law.

Según la demanda, estos profesionales representaron a Jonathan Kim, quien se presentó como supuesto asistente personal de Angus Cloud y reclamó más de $310.000 en salarios y comisiones impagadas.

Lisa Cloud afirma que estas reclamaciones eran completamente infundadas, ya que Angus tenía otros asistentes en nómina durante el mismo periodo y no existían registros de empleo, contratos ni documentos fiscales que respaldaran la versión de Kim.

La batalla judicial incluyó acusaciones de fraude, abuso a mayores y presentación de pruebas falsas en reclamos sobre el patrimonio de la estrella de "Euphoria" (HBO/Eddy Chen)

En una carta dirigida al juez en marzo de 2025, Cloud señaló que Geremia y sus socios aceptaron representar a Kim sin contar con pruebas de su relación laboral con el actor ni investigar la validez legal de su demanda.

Además, acusó a los abogados de presentar pruebas falsas, incluyendo la supuesta existencia de un acuerdo verbal por $195.000 en comisiones, y de incurrir en fraude y perjurio, según People y EW.

El conflicto con Jonathan Kim se intensificó cuando, tras el rechazo inicial de su reclamación en febrero de 2024, Kim interpuso una demanda civil que también fue desestimada más adelante ese año.

Lisa Cloud indica que, pese a haber proporcionado documentación que demostraba que Kim había sido excluido del entorno de Angus tras un altercado público, los abogados ignoraron sus advertencias y continuaron con el proceso.

La demanda también señala que el bufete Hackard Law habría vulnerado la confidencialidad al compartir una carta privada enviada por Cloud, lo que derivó en mensajes amenazantes de Kim y un temor real por su integridad física, según consta en la demanda recogida por ambos medios.

El impacto de este proceso ha sido devastador para Lisa Cloud, quien, con más de 65 años, afirma haber gastado más de $64.000 en honorarios legales, una cifra superior al valor total de la herencia de su hijo.

“Este caso trata sobre la responsabilidad y la justicia. Mi objetivo siempre ha sido proteger el legado de mi hijo y la integridad de su patrimonio frente a acciones legales indebidas que causaron daño y angustia innecesarios”, declaró la madre del actor a People.

Añadió que respeta el sistema judicial y a los abogados que actúan con integridad, pero considera que “ninguna familia debería soportar este tipo de abuso del proceso tras perder a un ser querido” y que busca “resolución y dignidad, verdad y respeto”.

¿Qué le pasó a Angus Cloud?

Angus Cloud, conocido por su papel de Fezco en Euphoria, había luchado durante años contra el dolor crónico derivado de una lesión en la cabeza sufrida en la infancia y, en el año previo a su muerte, también se lesionó el tobillo.

El fallecimiento de su padre en mayo de 2023, apenas tres meses después de un diagnóstico de cáncer, agravó su situación personal.

Angus Cloud, famoso por interpretar a Fezco en la serie "Euphoria", murió a los 25 años por una sobredosis accidental (HBO/Eddy Chen)

Incluso, se conoció que el creador de Euphoria, Sam Levinson, llegó a organizar varias intervenciones y a gestionar tratamientos de rehabilitación para el joven intérprete.

El actor murió en julio de 2023 a los 25 años debido a una sobredosis accidental, según el informe de la Oficina del Forense del Condado de Alameda.