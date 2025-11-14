Billie Eilish llama “patético cobarde” a Elon Musk tras millonaria bonificación

La cantante estadounidense Billie Eilish arremetió públicamente contra Elon Musk, cuestionando su acumulación de riqueza mientras la firma Tesla, Inc. aprobaba un paquete salarial de aproximadamente mil millones de dólares que podría convertir al empresario en el primer trillonario del mundo. Según diversos medios, Musk ya aparece como el hombre más rico del planeta y la aprobación del paquete le permitiría recibir casi un billón de dólares en acciones si se cumplen ciertos objetivos en la próxima década.
En una serie de historias de Instagram, Eilish compartió infografías que destacaban qué podría hacer Musk con esa fortuna: desde acabar con el hambre mundial hasta reconstruir zonas devastadas por conflictos. Tras publicar estas imágenes, la artista calificó al magnate de “patético cobarde”.
Contexto del paquete salarial de Tesla
El acuerdo en Tesla, aprobado por los accionistas, otorgaría a Musk opciones de compra de acciones estimadas en hasta mil millones de dólares, activas sólo si se cumplen metas muy exigentes para la empresa en el largo plazo. Entre los objetivos figuran alcanzar una capitalización de mercado de 8,5 billones de dólares, vender múltiples millones de vehículos y desplegar tecnologías de robotaxis y humanoides.
Este tipo de compensación ha generado críticas por la desigualdad económica que pone en evidencia, dado que millones de personas enfrentan precariedad mientras los ejecutivos alcanzan cifras récord por cumplir hitos empresariales. La reacción de Billie Eilish se da además en medio de un debate creciente sobre la responsabilidad social y filantrópica de quienes ostentan fortunas extremas.
Mensaje de Eilish y su activismo social
La intervención de Billie Eilish llega apenas dos semanas después de que, durante los WSJ Magazine Innovator Awards (26 al 30 de octubre de 2025), la cantante haya usado su discurso de aceptación para interpelar a multimillonarios presentes. Dijo: “Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca … Si tienen dinero, sería fantástico usarlo para buenas causas”.
En esa ocasión también preguntó a los presentes: “Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres?” y concluyó con una contundente frase: “¡Regalen su dinero, enanos!”. Ese acto aprovechó una alfombra roja con figuras como Mark Zuckerberg, lo que reforzó el impacto de su mensaje.
Asimismo, confirmó que donaría 11,5 millones de dólares de los ingresos de su gira Hit Me Hard and Soft a organizaciones que trabajan en equidad alimentaria, justicia climática y reducción de huella de carbono.
Enfoque en causas medioambientales y sociales
Eilish ha mostrado un patrón de activismo más allá del discurso: durante su gira implementó medidas para que los conciertos fueran más sostenibles, como políticas de comida vegana en varias paradas y espacios de concienciación ambiental. Esto refuerza su credibilidad al criticar la acumulación extrema de riqueza y pedir acciones concretas.
La interpretación de su crítica a Musk sugiere que, para ella, poseer una fortuna que podría transformar el mundo implica también una obligación moral de hacerlo. No solo se trata de criticar lo que acumula el polarizado empresario, sino de visibilizar lo que podría hacer y aún no hace.
La acusación de Eilish hacia Elon Musk pone en el centro del debate la responsabilidad de los ultra-ricos en un contexto global de crisis. Los gráficos que compartió mostraban cifras estimadas para resolver grandes problemas: acabar con el hambre mundial por cerca de 40 000 millones de dólares al año o reconstruir Gaza con 70 000 millones, según fuentes citadas por los activistas que publicó.