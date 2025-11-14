Billie Eilish llama “patético cobarde” a Elon Musk tras millonaria bonificación

Billie Eilish cuestionó el enorme paquete salarial aprobado para Elon Musk en Tesla y señaló el impacto potencial de esa fortuna en crisis humanitarias globales. (Composición Infobae)

La cantante estadounidense Billie Eilish arremetió públicamente contra Elon Musk, cuestionando su acumulación de riqueza mientras la firma Tesla, Inc. aprobaba un paquete salarial de aproximadamente mil millones de dólares que podría convertir al empresario en el primer trillonario del mundo. Según diversos medios, Musk ya aparece como el hombre más rico del planeta y la aprobación del paquete le permitiría recibir casi un billón de dólares en acciones si se cumplen ciertos objetivos en la próxima década.

En una serie de historias de Instagram, Eilish compartió infografías que destacaban qué podría hacer Musk con esa fortuna: desde acabar con el hambre mundial hasta reconstruir zonas devastadas por conflictos. Tras publicar estas imágenes, la artista calificó al magnate de “patético cobarde”.

La artista publicó en Instagram una infografía que estimaba que la riqueza del empresario permitiría financiar la reconstrucción de Gaza y combatir el hambre mundial. (Captura Instagram/Billie Eilish)

Contexto del paquete salarial de Tesla

El acuerdo en Tesla, aprobado por los accionistas, otorgaría a Musk opciones de compra de acciones estimadas en hasta mil millones de dólares, activas sólo si se cumplen metas muy exigentes para la empresa en el largo plazo. Entre los objetivos figuran alcanzar una capitalización de mercado de 8,5 billones de dólares, vender múltiples millones de vehículos y desplegar tecnologías de robotaxis y humanoides.

Este tipo de compensación ha generado críticas por la desigualdad económica que pone en evidencia, dado que millones de personas enfrentan precariedad mientras los ejecutivos alcanzan cifras récord por cumplir hitos empresariales. La reacción de Billie Eilish se da además en medio de un debate creciente sobre la responsabilidad social y filantrópica de quienes ostentan fortunas extremas.

Billie Eilish cuestionó el enorme paquete salarial aprobado para Elon Musk en Tesla y señaló el impacto potencial de esa fortuna en crisis humanitarias globales

La intérprete criticó la acumulación extrema de riqueza al destacar que Musk está en camino a convertirse en el primer trillonario del mundo según reportes financieros (Composición Infobae)

Mensaje de Eilish y su activismo social

La intervención de Billie Eilish llega apenas dos semanas después de que, durante los WSJ Magazine Innovator Awards (26 al 30 de octubre de 2025), la cantante haya usado su discurso de aceptación para interpelar a multimillonarios presentes. Dijo: “Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca … Si tienen dinero, sería fantástico usarlo para buenas causas”.

En esa ocasión también preguntó a los presentes: “Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres?” y concluyó con una contundente frase: “¡Regalen su dinero, enanos!”. Ese acto aprovechó una alfombra roja con figuras como Mark Zuckerberg, lo que reforzó el impacto de su mensaje.

Asimismo, confirmó que donaría 11,5 millones de dólares de los ingresos de su gira Hit Me Hard and Soft a organizaciones que trabajan en equidad alimentaria, justicia climática y reducción de huella de carbono.

La intérprete utilizó sus redes sociales para divulgar datos sobre el impacto que tendría destinar parte del enorme paquete económico aprobado recientemente en una de las corporaciones más influyentes del sector automotriz y energético (Composición Infobae)

Enfoque en causas medioambientales y sociales

Eilish ha mostrado un patrón de activismo más allá del discurso: durante su gira implementó medidas para que los conciertos fueran más sostenibles, como políticas de comida vegana en varias paradas y espacios de concienciación ambiental. Esto refuerza su credibilidad al criticar la acumulación extrema de riqueza y pedir acciones concretas.

La interpretación de su crítica a Musk sugiere que, para ella, poseer una fortuna que podría transformar el mundo implica también una obligación moral de hacerlo. No solo se trata de criticar lo que acumula el polarizado empresario, sino de visibilizar lo que podría hacer y aún no hace.

La cantante cuestionó públicamente la acumulación de riqueza de los multimillonarios frente a una audiencia que incluía a Mark Zuckerberg y Priscilla Chan. (Composición Infobae)

La acusación de Eilish hacia Elon Musk pone en el centro del debate la responsabilidad de los ultra-ricos en un contexto global de crisis. Los gráficos que compartió mostraban cifras estimadas para resolver grandes problemas: acabar con el hambre mundial por cerca de 40 000 millones de dólares al año o reconstruir Gaza con 70 000 millones, según fuentes citadas por los activistas que publicó.