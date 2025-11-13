Latin Grammy 2025 EN VIVO: Fito Páez ganó en la categoría “Mejor Canción de Rock”

Fito Páez ganó la estatuilla por el tema "Sale el sol". (Captura de video)

Este 13 de noviembre de 2025 los Latin Grammy 2025 se llevan a cabo en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en Las Vegas, Nevada, donde se premiará a lo mejor de la música en español y portugués.

El pre-show comenzó a las 4:00 p. m. (hora del este) y los premios principales se entregarán a partir de las 8:00 p. m. (hora del este), en una ceremonia conducida por Maluma y Roselyn Sánchez.

A continuación te dejaremos el minuto a minuto de la premiación: