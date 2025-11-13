Latin Grammy 2025 EN VIVO: Fito Páez ganó en la categoría “Mejor Canción de Rock”

Este 13 de noviembre de 2025 los Latin Grammy 2025 se llevan a cabo en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en Las Vegas, Nevada, donde se premiará a lo mejor de la música en español y portugués.
El pre-show comenzó a las 4:00 p. m. (hora del este) y los premios principales se entregarán a partir de las 8:00 p. m. (hora del este), en una ceremonia conducida por Maluma y Roselyn Sánchez.
A continuación te dejaremos el minuto a minuto de la premiación:
Vivir Quintana realizó un popurrí de sus temas más reconocidos, entre ellos “Canción sin miedo” y “Más libre que en casa”
En esta categoría existió un empate y el galardón se lo llevaron Fito Páez por su tema “Sale El Sol”, mientras que RENEE lo hizo por “La Torre”.
Andrés Cepeda ganó la estatuilla por su disco Bogotá.
Trueno ganó el Latin Grammy en esta categoría como compositor de su canción “Fresh”
Bad Bunny ganó el Latin Grammy por su tema “Voy a llevarte pa PR”, sin embargo, el artista no estuvo presente para recibir el galardón.
Andrés Cepeda tocó el piano en el escenario del evento e interpretó dos temas, entre ellos “Bogotá”, el cual está nominado esta noche como “Canción del Año”.
Rubén Blades y Roberto Delgado ganaron el Latin Grammy por el disco Fotografías.
El rapero argentino se presentó en el escenario de los Latin Grammy.
CA7RIEL & Paco Amoroso ganaron el Latin Grammy en esta categoría de versión corta por su videoclip del tema “#Tetas”. Mientras que en la versión larga los mismos artistas obtuvieron una segunda estatuilla por el video del tema “Papota (Short Film)”
Los Tigres del Norte ganaron en la categoría “Mejor Álbum de Música Norteña” por La Lotería.