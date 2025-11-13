Entretenimiento

Latin Grammy 2025 EN VIVO: Fito Páez ganó en la categoría “Mejor Canción de Rock”

A través del canal oficial de Youtube de los Latin Grammy, los fanáticos de la música pueden seguir la premier del evento

Fito Páez ganó la estatuilla
Fito Páez ganó la estatuilla por el tema "Sale el sol". (Captura de video)

Este 13 de noviembre de 2025 los Latin Grammy 2025 se llevan a cabo en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en Las Vegas, Nevada, donde se premiará a lo mejor de la música en español y portugués.

El pre-show comenzó a las 4:00 p. m. (hora del este) y los premios principales se entregarán a partir de las 8:00 p. m. (hora del este), en una ceremonia conducida por Maluma y Roselyn Sánchez.

A continuación te dejaremos el minuto a minuto de la premiación:

22:11 hsHoy

Vivir Quintana se presenta en los Latin Grammy

Vivir Quintana se presenta en
Vivir Quintana se presenta en el escenario de los Latin Grammy

Vivir Quintana realizó un popurrí de sus temas más reconocidos, entre ellos “Canción sin miedo” y “Más libre que en casa”

22:05 hsHoy

Mejor Canción de Rock

Fito Páez ganó por su
Fito Páez ganó por su tema “Sale El Sol”. (Captura de video)

En esta categoría existió un empate y el galardón se lo llevaron Fito Páez por su tema “Sale El Sol”, mientras que RENEE lo hizo por “La Torre”.

21:47 hsHoy

Mejor Álbum Pop Tradicional

Andrés Cepeda ganó el Latin
Andrés Cepeda ganó el Latin Grammy por su disco Bogotá. (Captura de video)

Andrés Cepeda ganó la estatuilla por su disco Bogotá.

21:44 hsHoy

Mejor canción Rap/ Hip-Hop

Trueno ganó el Latin Grammy
Trueno ganó el Latin Grammy como compositor por su tema "Fresh". (Captura de video)

Trueno ganó el Latin Grammy en esta categoría como compositor de su canción “Fresh”

21:38 hsHoy

Mejor Interpretación de Reguetón

Bad Bunny ganó un Lain
Bad Bunny ganó un Lain Grammy por “Voy a llevarte pa PR” (Evan Agostini/Invision/AP)

Bad Bunny ganó el Latin Grammy por su tema “Voy a llevarte pa PR”, sin embargo, el artista no estuvo presente para recibir el galardón.

21:31 hsHoy

Andrés Cepeda se presenta en los Latin Grammy

Andrés Cepeda interpretó "Bogotá"
Andrés Cepeda interpretó "Bogotá" en los Latin Grammy. (Captura de video)

Andrés Cepeda tocó el piano en el escenario del evento e interpretó dos temas, entre ellos “Bogotá”, el cual está nominado esta noche como “Canción del Año”.

21:25 hsHoy

Mejor Álbum de Salsa

Roberto Delgado aceptó el Latin
Roberto Delgado aceptó el Latin Grammy por el disco Fotografías. (Captura de video)

Rubén Blades y Roberto Delgado ganaron el Latin Grammy por el disco Fotografías.

21:14 hsHoy

Trueno se presenta en los Latin Grammy

Trueno en los Latin Grammy.
Trueno en los Latin Grammy. (Captura de video)

El rapero argentino se presentó en el escenario de los Latin Grammy.

20:55 hsHoy

Mejor Video Musical Versión Corta y Versión Larga

Ca7riel y Paco Amoroso se
Ca7riel y Paco Amoroso se llevaron dos Latin Grammy. (Prensa: DF Entertainment/ Irish Suarez)

CA7RIEL & Paco Amoroso ganaron el Latin Grammy en esta categoría de versión corta por su videoclip del tema “#Tetas”. Mientras que en la versión larga los mismos artistas obtuvieron una segunda estatuilla por el video del tema “Papota (Short Film)”

20:52 hsHoy

Los Tigres del Norte ganan en música norteña

Los Tigres del Norte se
Los Tigres del Norte se llevaron el Latin Grammy por su álbum La Lotería. (Ricardo Leyva)

Los Tigres del Norte ganaron en la categoría “Mejor Álbum de Música Norteña” por La Lotería.

