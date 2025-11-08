“Golden”, de la película ‘KPop Demon Hunters’, logró una histórica nominación al Grammy a la Canción del Año

El fenómeno musical surgido del filme de Netflix ha impulsado una nueva era para el K-pop al demostrar que las producciones híbridas pueden alcanzar los escenarios más prestigiosos del mundo musical©2025 Netflix

La canción Golden, interpretada por el grupo ficticio Huntr/x —formado por las voces reales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami— y proveniente de la banda sonora de la película animada KPop Demon Hunters, ha logrado una hazaña sin precedentes: recibir una nominación al Grammy en la categoría de Canción del Año. Según la lista de nominados para la 68.ª edición de los Grammy Awards, “Golden” aparece junto a grandes temas como “Abracadabra” de Lady Gaga y “Wildflower” de Billie Eilish.

La canción fue compuesta por EJAE, Mark Sonnenblick, DO, 24 y Teddy, y además de la candidatura a Canción del Año está nominada —según fuentes— en las categorías de Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo, Mejor Canción Escrita para Medios Visuales y Mejor Grabación Remezclada (esta última para el remix de David Guetta). La película KPop Demon Hunters también aparece mencionada en la categoría de Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami conversaron con la revista Variety poco después del anuncio. EJAE declaró con voz entrecortada por la emoción: “Todavía no me lo creo. Sigo en shock”. Ami admitió sentirse visiblemente emocionada y dijo que “es algo increíble” que no había dejado de llorar. Audrey Nuna destacó que, más allá del reconocimiento, este tipo de nominaciones sirven para la representación: “Van a ver tres rostros coreanos… pensar en los niños que lo verán, y ojalá que eso influya en su comprensión de lo que pueden hacer en este mundo, es algo que me emociona profundamente”.

El contexto y el trasfondo del fenómeno

Huntr/x obtuvo cuatro nominaciones a los Grammy 2026 por la canción Golden de la película KPop Demon Hunters.. ©2025 Netflix

La canción “Golden” se lanzó el 4 de julio de 2025 como parte del álbum KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), publicado el 20 de junio de 2025 por la compañía Republic Records. El álbum alcanzó la certificación Platino en Estados Unidos al superar el millón de unidades vendidas o equivalentes.

La película que lo contiene, KPop Demon Hunters, se convirtió en un auténtico fenómeno cultural: según la revista Time, su popularidad se extendió rápidamente, ayudada por una combinación de estética K-pop, animación de factura internacional y una historia que entrelaza mito coreano con cultura pop global.

El tema “Golden” por su parte registró récords: alcanzó el número uno en la lista Billboard Global 200 y se convirtió en la primera canción de una película animada en lograr dicho puesto. Este éxito comercial y de impacto mediático motivó que Netflix presentara la canción para consideración de premios, especialmente en la categoría de Mejor Canción Original en los premios Oscar.

Por qué esta nominación es relevante

El tema Golden alcanzó el número uno en la lista Billboard Global 200 tras su lanzamiento en junio de 2025. (The Tonight Show Starring Jimmy/YouTube)

La aparición de “Golden” en la categoría de Canción del Año representa un hito: según un artículo de The Times of India, la 2026 edición de los Grammy marca un momento histórico para el K-pop, donde artistas como Rosé y EJAE participan en el radar de la Academia.

La relevancia radica no solo en el género, sino también en que se trata de una canción que nace de una película animada protagonizada por un grupo ficticio, lo que rompe moldes en una industria dominada por actos tradicionales. Así lo reflejan medios como People, que calculan tres nominaciones para el trío detrás de “Golden”.

Desde una perspectiva artística, EJAE destacó haber sentido cierto “síndrome del impostor” al convertirse en la primera compositora coreano-americana nominada en esta categoría. Ami, por su parte, recordó que como mujer coreana e hija de la diáspora, se les decía que tenían que trabajar el doble: “Como mujeres coreanas, a menudo nos decían que teníamos que trabajar el doble, llegar antes y destacar más que nuestras compañeras para recibir los mismos galardones o incluso reconocimiento”.

Competencia y expectativas para los premios

La banda sonora de KPop Demon Hunters compite en la categoría Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales. ©2025 Netflix

En la categoría de Canción del Año, “Golden” compite con temas como “Abracadabra” de Lady Gaga, “Anxiety” de Doechii, “APT.” de Rosé y Bruno Mars, “DtMF” de Bad Bunny, “Luther” de Kendrick Lamar con SZA, “Manchild” de Sabrina Carpenter y “Wildflower” de Billie Eilish. Esta competencia deja claro el nivel de reconocimiento al que ha llegado.

Por otro lado, en la categoría de Interpretación Pop de Dúo/Grupo, “Golden” se enfrenta a “Defying Gravity” de Cynthia Erivo y Ariana Grande, “Gabriela” de Katseye, “APT.” (Rosé y Bruno Mars) y “30 For 30” de SZA con Kendrick Lamar. En Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, “Golden” compite con “As Alive As You Need Me To Be” (Nine Inch Nails), “I Lied to You” (Miles Caton), “Never Too Late” (Elton John & Brandi Carlile), “Pale, Pale Moon” (Jayme Lawson) y “Sinners” (Leonard Denienko, Rodarius Green & Travis).

Aunque muchos esperaban también una nominación para la categoría de Grabación del Año —lo que habría convertido a Huntr/x en el primer acto de K-pop en ganar esa distinción— finalmente la canción no fue seleccionada en esa categoría. Esto implica que, aunque el reconocimiento es importante, la premiación aún no ha alcanzado todos los hitos esperados por los fans del género.

Representación, cultura y el impacto global

YONGIN (Korea, Republic Of), 30/09/2025.- La canción Golden marcó un hito al posicionar al K-pop y a artistas coreanas en las principales categorías de los Grammy 2026. (Corea del Sur) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

La nominación de “Golden” resalta varios frentes relevantes: primero, el ascenso del K-pop en la escena global, tanto en streaming como en premios. Por ejemplo, el álbum de la banda sonora de KPop Demon Hunters debutó en el número 8 de la lista Billboard 200, convirtiéndolo en el estreno más alto para una banda sonora en 2025 hasta ese momento.

Segundo, la presencia de artistas de ascendencia coreana-americana como EJAE y la visibilidad de Irene Ami y Audrey Nuna ofrecen un mensaje de diversidad y posibilidad en un sector históricamente dominado por movimientos musicales anglófonos tradicionales. Audrey Nuna lo resumió al hablar sobre los niños que verán caras coreanas en ese escenario.

Tercero, el hecho de que estos logros se basen en una película animada que incorpora elementos del folklore coreano (como los demonios jeoseung saja) y lo combine con el formato K-pop, demuestra una fusión cultural que ha sido bien recibida y que genera nuevas expectativas para la industria del entretenimiento global.